Phụ nữ sẽ khổ cả đời nếu lấy phải kiểu đàn ông này làm chồng, chị em hãy bảo nhau để tránh thật xa

Phụ nữ yêu 08/03/2018 22:39

Không muốn cả đời phải chịu khổ chị em hãy tránh xa những kiểu đàn ông này, thà chịu cảnh “ế” còn hơn nên duyên cùng họ.

Là con người không ai thập toàn thập mỹ, phụ nữ hay đàn ông cũng thế. Vậy nên, khi kết hôn không phi nữ nào dám đòi hỏi chồng mình phải hoàn hảo, thế nhưng họ có quyền tránh xa những mẫu đàn ông sau.

Phụ nữ sẽ khổ cả đời nếu lấy phải kiểu đàn ông này làm chồng, chị em hãy bảo nhau để tránh thật xa - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng hãy trán xa đàn ông vô trách nhiệm, nếu không sẽ khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Sống vô trách nhiệm

Đàn ông phải đầu đội trời, chân đạp đất, dám nghĩ dám làm, dám làm dám nhận. Nếu đang yêu một anh chàng luôn đổ lỗi mỗi khi mắc phải sai lầm, luôn hài lòng với những gì mình đang có và không hề có ý chí cầu tiến thì chị em nên tránh xa.

Phụ nữ có thể lấy một người chồng nghèo, nhưng tuyệt đối không được lấy một người chồng an phận. Trụ cột gia đình không mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn thì vợ con chỉ biết cam chịu khổ cực, khốn khó.

Gia trưởng

Hôn nhân đòi hỏi tình yêu chân thành, bình đẳng và tôn trọng nhau. Trước mỗi việc quan trọng vợ chồng cần có sự trao đổi, bàn bạc và thống nhất trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Nếu chồng bạn luôn tự cho mình quyền sai khiến người khác, xem mình là cái rốn của vũ trụ thì tốt nhất bạn nên nhìn lại mối quan hệ của mình. Bởi chưa biết chồng có yêu bạn nhiều hay không, nhưng chắc chắn anh ta không hề xem trọng bạn.

Phụ nữ sẽ khổ cả đời nếu lấy phải kiểu đàn ông này làm chồng, chị em hãy bảo nhau để tránh thật xa - Ảnh 2
Đàn ông ham mê cờ bạc, rượu chè sớm hay muộn cũng khiến vợ con phải lâm vào cảnh không chốn dung thân - Ảnh minh họa: Internet

Ham mê cờ bạc, rượu chè

Phụ nữ đừng tin vào câu “lắm tài nhiều tật” bởi những người tài thường có đạo đức, nhân phẩm tốt và luôn biết các kiểm soát hành vi để mình không phạm phải những điều sai trái. Một người chồng ham mê cờ bạc, rượu chè có thể hứa hẹn không tái phạm nhưng ngay sau đó sẽ lặp lại lỗi lầm. Chưa kể, anh ta có thể khiến tiền của đội nón ra đi, gia đình ly tán chỉ vì thói xấu của mình.

Keo kiệt

Tiết kiệm là việc nên làm, bởi nhờ tiết kiệm mà bạn có thể tích cóp được khoản tiền lớn để thực hiện những dự định, hoài bão ấp ủ. Thế nhưng, một người chồng bắt vợ phải dè xẻn từng đồng hay phát tiền cho vợ đi chợ thì đây đích thị là mẫu đàn ông keo kiệt. Sống với họ, ngay cả ăn uống bạn còn phải dè dặt huống chi việc dùng tiền để chăm sóc chính mình. Người chồng như thế sẽ khiến bạn dễ rơi vào trạng thái bi quan, thậm chí trầm cảm.

Phụ nữ sẽ khổ cả đời nếu lấy phải kiểu đàn ông này làm chồng, chị em hãy bảo nhau để tránh thật xa - Ảnh 3
Phụ nữ đừng dại lấy một người làm chồng nếu sống bên họ bạn không được làm chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô cớ

Rất nhiều đàn ông vì sợ người khác nhòm ngó vợ hay người yêu nên cấm người phụ nữ của họ không được trang điểm, làm đẹp hay thậm chí là mặc váy khi ra đường. Sự chiếm hữu quá cao khiến người đàn ông ghen tuông đến mức muốn kiểm soát và sai khiến cuộc sống của người phụ nữ.

Ngay từ đầu, nếu nhận thấy những biểu hiện trên chị em hãy tránh thật xa hoặc nói rõ mình không chấp nhận sự cấm đoán vô lý trên. Đừng dại cả nể làm theo kẻo cả đời bị giam cầm trong bất hạnh.

Vũ phu

Một người đàn ông thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với phụ nữ không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha. Chị em nên nhớ, nếu đàn ông có thể vung tay đánh mình lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Tha thứ cho họ một lần sẽ tạo cơ hội khiến bạn phải nhận lấy đòn roi thêm một lần nữa. Thế nên, nếu không tránh xa đàn ông vũ phu cả đời phụ nữ chẳng khác nào sống trong tù đày, bạo hành.

Phụ nữ sẽ khổ cả đời nếu lấy phải kiểu đàn ông này làm chồng, chị em hãy bảo nhau để tránh thật xa - Ảnh 4
Đàn ông bội bạc không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình

Hôn nhân có thể không đủ đầy vật chất, đàn ông có thể kiệm lời, khô khan nhưng tuyệt nhiên không bao giờ được thiếu chung thủy. Nếu chàng vẫn chứng nào tật nấy sau mỗi cuộc tình vụng trộm, tốt nhất bạn nên chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại để giải thoát cho chính mình. 

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