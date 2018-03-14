Đàn ông ngoại tình, dù cố gắng giấu diếm cẩn thận đến mấy vẫn không thể giấu được những bất thường trong hành xử, sinh hoạt. Vậy nên, đứng trước những điều không bình thường ở chồng, chị em đừng vội cho qua mà phải tỉnh táo đa nghi để chồng không thể qua mặt.

Là vợ, bạn có thể có mật khẩu đăng nhập email của chồng nhưng email bí mật kia bạn lại chẳng bao giờ biết đến. Và chính trong bí mật ấy, chồng bạn lại chất chứa vô vàn bí mật, yêu đương, nồng nhiệt với đàn bà khác.

Địa chỉ email không đơn thuần chỉ được dùng để liên lạc công việc, đăng nhập các mạng xã hội mà còn là phương tiện để đàn ông chuyện trò với nhân tình. Khi lừa dối vợ, để tránh bị phát hiện những ông chồng sẽ lập một email mới chỉ dành để liên lạc với nhân tình.

Xóa sạch tin nhắn điện thoại

Thực chất, nếu không làm điều gì mờ ám chồng bạn không cần phải chăm chỉ xóa tin nhắn trong điện thoại đến mức hộp thư trống trơn như trang giấy trắng. Anh ấy có thể xóa bớt tin nhắn khi chúng quá nhiều, hoặc những tin nhắn khuyến mại, nhưng nếu bỗng dưng “dọn sạch” điện thoại thì bạn nên cẩn thận.

Rất có thể, anh ấy đang nhắn tin với nhân tình, vì sợ vợ phát hiện nên xóa sạch để không để lại bất cứ dấu vết nào. Đàn ông không biết rằng, đây lại là sai lầm khiến vợ nghi ngờ và cảnh giác hơn.

Một người chồng bỗng dưng đi sớm về khuya là bởi anh ta đang bớt xén thời gian để được bên nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Khi ăn vụng đàn ông sẽ phải chia sẻ quỹ thời gian cho gia đình với nhân tình. Chàng sẽ bớt xén thời gian để được hẹn hò, âu yếm, thậm chí lên giường với người phụ nữ đang khiến họ say mê. Thế nên, chắc chắn chồng bạn sẽ thường xuyên về nhà muộn, đi công tác xa nhà hay viện cớ điện thoại hết pin khi vợ gọi.

Bỗng dưng quan tâm vợ hơn

Đàn bà đừng vội mừng khi chồng bỗng dưng quan tâm, chăm sóc và tặng quà cho mình. Thực chất, nếu yêu thương và lãng mạn thì từ trước đến nay chồng bạn đã thể hiện điều ấy. Việc ngoại tình khiến đàn ông cảm thấy có lỗi, áy náy nên họ mới nghĩ đến việc bù đắp cho vợ bằng vật chất.

Nhu cầu tình dục tăng

Nhờ được nhân tình đốt cháy lửa yêu khiến đàn ông cảm thấy hưng phấn, ham muốn chuyện ấy hơn bình thường. Đặc biệt, những ngày không được gần gũi nhân tình sẽ khiến chồng bạn càng khát khao chuyện gối chăn.