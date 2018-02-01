Nếu đang nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng không có căn cứ, cũng không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu chị em hãy đọc ngay những dấu hiệu vạch mặt người chồng bội bạc dưới đây.

Ai cũng có nhu cầu làm đẹp , dù là đàn ông hay phụ nữ. Tuy nhiên, nếu trước đây chồng bạn là người vô cùng đơn giản nhưng dạo gần đây lại bỗng dưng chăm chút ngoại hình thái quá thì quả đáng nghi. Chắc hẳn, anh ấy muốn trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn trong mắt người khác.

Trước đây, mỗi khi ra khỏi nhà chồng đều báo là đi đâu, với ai, bao giờ về nhưng dạo gần đây anh ấy không còn như thế. Chồng thường viện có để rời khỏi nhà dịp cuối tuần, nửa đêm hay nhanh chóng “chuồn” khỏi nhà khi vợ đi vắng. Rất có thể, anh ấy đang rút bớt thời gian dành cho gia đình để vun đắp tình cảm với nhân tình.

Khi đã thay lòng thì hỏi sao đàn ông còn thời gian để quan tâm đến vợ - Ảnh minh họa Internet

Ít quan tâm đến vợ

Khi bạn mệt mỏi, chồng sẽ hỏi han, chia sẻ và không ngại ngần phụ giúp vợ việc nhà. Thế nhưng, dạo gần đây dù bạn có than vãn bao nhiêu cũng không nhận được bất cứ sự động viên nào từ chồng, thâm chí anh ấy còn thấy khó chịu.

Khi yêu, chồng bạn sẽ không tiếc công chăm sóc vợ, khi thay lòng, anh ấy đã bận dành sự chăm sóc đó cho người phụ nữ khác.

Tâm trạng bất ổn

Dù có giỏi đóng kịch đến đâu, khi “một chân bước hai thuyền” đàn ông khó tránh khỏi sự lo lắng, bất an. Họ thường suy tư, buồn phiền vì sợ vợ phát hiện chuyện “gái gú” bên ngoài. Nếu chồng bỗng bất ổn về tâm lý, vợ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đừng để anh ấy mặc sức “cắm sừng” nhưng vẫn lấy lý do công việc quá áp lực mà lừa dối bạn.

Với đàn bà, chẳng đớn đau nào bằng việc chồng nằm bên mình nhưng lại tơ tưởng đến đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Không còn mặn nồng gối chăn

Tình dục chính là chất keo gắn kết vợ chồng với nhau, giúp đời sống hôn nhân thêm mặn nồng, hạnh phúc. Thế nhưng, chồng bạn gần đây chẳng thèm động đến vợ, nếu có cũng chỉ như “trả bài” cho tròn nghĩa vị thì quả đáng lo. Hãy kín kẽ tìm hiểu thực hư, bởi biết đâu anh ấy đang nằm bên bạn nhưng lại mơ tưởng đến người đàn bà kia.