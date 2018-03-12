Là đàn bà, đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào bất cứ ai, đặc biệt là đàn ông!

Phụ nữ yêu 12/03/2018 15:07

Là đàn bà, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, bởi ngay sau khi có được lòng tin của bạn đối phương sẽ lợi dụng lòng tin ấy ngay lập tức.

Dù tin tưởng, yêu thương ai đến mấy phụ nữ cũng phải giữ lại cho  mình chút bí  mật. Đừng dốc hết ruột gan, để rồi sau đó bạn sẽ bị chính người mình tin làm cho tổn thương, khốn khổ.

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Là đàn bà, đừng đặt hết lòng tin vào đàn ông nếu không bạn sẽ nhận lấy trái đắng về mình -  Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, hãy nhìn vào những gì đàn ông làm thay vì tin những gì họ nói. Lời nói gió bay, nhưng những hành động đòi hỏi họ phải động tâm. Tin tôi đi, một người đàn ông giỏi hứa suông sẽ không bao giờ có khả năng manh lại hạnh phúc cho bạn.

Là đàn bà, hãy hiểu rằng lời hứa còn đáng giá hơn cả một bản hợp đồng. Đàn ông thất hứa một lần bạn có thể cho qua, lần hai bạn vẫn có thể cho qua thế nhưng nếu có lần thứ ba thì đừng bao giờ cho anh ta cơ hội được “hứa lèo” nữa.

Là đàn bà, đừng bao giờ chấp nhận người đàn ông không bao giờ dám nhận sai, không bao giờ nói lời xin lỗi. Bởi lẽ, anh ta không xứng, càng không đủ năng lực làm một người đàn ông tốt. Một người đàn ông tốt dù chẳng làm gì sai cũng sẵn sàng nhận lỗi, đơn giản là bởi họ muốn làm vui lòng người phụ nữ của mình.

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Là đàn bà, đừng yêu thương đối phương vô điều kiện, hãy để họ hiểu rằng cái gì cũng có giá của nó - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, đừng tha thứ cho kiểu đàn ông chỉ biết nhận lỗi nhưng không biết sửa sai. Hãy bao dung, độ lượng nhưng phải nghiêm khắc nếu muốn người khác trân trọng mình.

Là đàn bà, đừng bao giờ đặt đời mình vào tay người đàn ông không thể chở che cho người phụ nữ của anh ta. Một người đàn ông luôn lấy hoàn cảnh làm lý do, viện cớ để bao biện cho sai lầm của mình sẽ chẳng ngại ngần vơ đại một lý do để kết thúc mối quan hệ hiện tại hay thậm chí có mối quan hệ ngoài luồng.

Là đàn bà, đừng vội vì câu nói “anh sai rồi, anh xin lỗi” mà bỏ qua tất cả sai trái của đối phương. Hãy để đàn ông hiểu rằng, đàn bà không dễ thứ tha, càng không ngu ngốc để mày râu qua mặt.

Là đàn bà, đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào bất cứ ai, đặc biệt là đàn ông! - Ảnh 3
Là đàn bà, đừng biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông, bởi sự lựa chọn có thể thay đổi bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, dù yêu đến điên dại cũng đừng quên đi chính mình. Hãy là một người đàn bà dám nghĩ, dám làm, dám yêu, dám buông bỏ để không phải tranh giành tình yêu với bất cứ ai, cũng không chấp nhận trở thành sự lựa chọn của đàn ông.

Dẫu biết rằng, phụ nữ dù mạnh mẽ hay yếu đuối đều cần một bờ vai để nương tựa, thế nhưng chị em đừng quá bi lụy trong tình yêu. Bạn có quyền bao dung trước những lỗi lầm của đàn ông, nhưng với điều kiện đối phương biết hối cãi, sửa sai. Đừng hi sinh vô điều kiện, cũng đừng đặt hết niềm tin vào người khác, nếu không thiệt thòi đều thuộc về bạn.

Đàn bà có nét tướng này cả đời SANG GIÀU, NGỒI YÊN CŨNG CÓ TIỀN khiến ai cũng thèm thuồng

Đàn bà có nét tướng này cả đời SANG GIÀU, NGỒI YÊN CŨNG CÓ TIỀN khiến ai cũng thèm thuồng

Nếu có nét phúc tướng sau chị em hãy mở tiệc ăn mừng ngay, bởi không chỉ  sở hữu khối tài sản kếch xù bạn còn được chồng chiều, con yêu, người người kiêng nể.

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