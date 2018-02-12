Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, dù là người thân nhất

Phụ nữ yêu 12/02/2018 14:52

Muốn hạnh phúc đàn bà chớ dại tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, nếu không sẽ hối không kịp.

Phụ nữ được xem là người giữ lửa trong hạnh phúc gia đình, vậy nên chỉ cần một sai lầm nhỏ trong cư xử đã dư sức khiến hôn nhân rạn vỡ. Dưới đây là 4 bí mật hôn nhân, dù có “chết” chị em cũng không được chia sẻ với ai nếu muốn gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, dù là người thân nhất - Ảnh 1
Ngầm so sánh chồng với người cũ là bí mật hôn nhân dù có ‘chết’ chị em cũng không được nói với ai, dù là người nhà hay người thân  thiết đến mấy - Ảnh minh họa: Internet

So sánh chồng với người cũ

Đàn ông dù vị tha và yêu thương vợ đến mấy cũng không bao giờ chấp nhận việc mình bị mang ra so sánh với người yêu cũ của vợ. Nếu phụ nữ nghĩ đơn giản rằng đó là cách để chồng cải thiện chính mình thì đàn ông lại nghĩ đó là sự xem thường, hay xa hơn là vợ còn thương người cũ.

Muốn giữ cho mối quan hệ vợ chồng luôn ấm nồng, hạnh phúc chị em chớ dại mang chồng ra so sánh với những người cũ, nếu không đừng hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, dù là người thân nhất - Ảnh 2
Phụ nữ hãy để chuyện gối chăn lại sau cánh cửa phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Đời sống gối chăn

Hôn nhân muốn hạnh phúc ngoài tình yêu còn cần có cả sự hòa hợp gối chăn. Nếu không được thỏa mãn đời sống tình dục, vợ chồng chắc chắn sẽ lục đục, bất hòa thậm chí dễ dẫn đến việc ngoại tình. Tuy nhiên, thay vì mang chuyện vợ chồng đi nói với thiên hạ, kể lể với bạn bè như đàn bà dại thì đàn bà khôn sẽ thẳng thắn trao đổi với chồng,

Đàn bà khôn hiểu rằng, thiên hạ không thể giúp vợ chồng họ cải thiện chất lượng đời sống tình dục. Chỉ khi cả hai cùng thẳng thắn nói lên quan điểm của nhau, cùng nghĩ ra cách khắc phục thì mới mong có được cuộc hôn nhân rực lửa.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, dù là người thân nhất - Ảnh 3
Thay vì cầu cứu người ngoài khi có bất hòa với mẹ chồng, chị em nên tìm lời khuyên từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bất hòa với mẹ chồng

Dù không nói ra, tuy nhiên với đàn ông mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất đời họ. Dù mẹ chồng có làm gì không phải với con dâu, phận làm con dâu bạn chớ dại mang những bất hòa trong gia đình đi thọc mạch với người ngoài.

“Tam sao thất bản” sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, rắc rối hơn rất nhiều. Khi ấy, bạn không chỉ bị mẹ chồng thêm chán ghét mà chồng cũng không hài lòng. Phụ nữ thông minh luôn biết cách sống tử tế, biết điều để gia đình chồng không thể chê trách mình điều gì. Thậm chí, họ còn có được sự thương yêu, cưng chiều của cả gia đình chồng.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, dù là người thân nhất - Ảnh 4
Trên đời không ai hoàn hảo, ngay cả bạn cũng thế vậy nên đừng đòi hỏi chồng mình không được phạm sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu chồng

Không chỉ riêng chồng bạn, là con người ai cũng có ưu và khuyết điểm, không ai hoàn hảo. Khi kết hôn, cả hai đã phải tự hiểu rằng phải chấp nhận con người thật với những điểm chưa hoàn hảo, có như thế hôn nhân mới bền chặt, dài lâu.

Việc đi kể xấu chồng với người khác, mang chồng ra cười cợt mua vui sẽ đẩy hôn nhân đi đến vực thẳm. Thay vì nói xấu chồng, đàn bà thông minh sẽ nhắc khéo chồng khi anh ấy phạm sai lầm và khuyến khích chồng cải thiện chính mình. 

Phụ nữ trót dại nói những điều này với chồng chớ hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh, bị chồng chán ghét

Phụ nữ trót dại nói những điều này với chồng chớ hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh, bị chồng chán ghét

Muốn được chồng yêu thương, cưng chiều vợ chớ dại thốt lên những điều sau, nếu không đừng hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh.

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