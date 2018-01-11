Phụ nữ trót dại nói những điều này với chồng chớ hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh, bị chồng chán ghét

Phụ nữ yêu 11/01/2018 23:58

Muốn được chồng yêu thương, cưng chiều vợ chớ dại thốt lên những điều sau, nếu không đừng hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh.

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, câu nói trên không chỉ nói đến cách cư xử, vận dụng lời ăn tiếng nói giữa người với người mà ngay cả vợ chồng, người thân với nhau cũng vậy. Trước khi nói ra một lời, ta cần suy nghĩ cẩn trọng về phát ngôn của mình, nếu không sẽ khó tránh khỏi những rạn nứt không thể hàn gắn.

Phụ nữ trót dại nói những điều này với chồng chớ hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh, bị chồng chán ghét - Ảnh 1
Vợ chồng muốn hạnh phúc cả đời hãy nhớ thật kỹ câu "tương kính như tân" - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là những điều vợ chớ dại nói với chồng để giữ cho gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm:

Biến chồng trở thành tên ngốc

Dù là đàn ông hay phụ nữ, mỗi người đều có thế mạnh và điểm yếu riêng trong khả năng. Vậy nên, nếu bạn giỏi về tính toán, tư duy logic thì chồng bạn có thể khéo léo trong việc lên kế hoạch và sáng tạo. Thay vì hả hê trước điểm yếu của chồng, nghĩ mình hơn chồng, người vợ nên học cách tán thưởng, ghi nhận những điểm tích cực ở anh ấy. Hãy khiến chàng tự tin, mạnh mẽ và xứng đáng trở thành trụ cột gia đình, đừng vì hơn thua mà làm chồng nhụt chí, tự ti và phó thác hết mọi việc cho vợ. Lúc ấy, người thiệt thòi không ai khác chính là bạn.

Phụ nữ trót dại nói những điều này với chồng chớ hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh, bị chồng chán ghét - Ảnh 2
Dù đàn ông khác có xấu xa đến đâu, phụ nữ cũng đừng bao giờ nói rằng mình không tin tưởng anh ấy, hãy để anh ấy sống có trách nhiệm và hết lòng hết dạ vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Vơ đũa cả nắm

Cùng là đàn ông, cùng ham thích bóng đá, ưa hàn huyên với bạn chí cốt bên vài chai bia không có nghĩa tất cả đàn ông đều có mong ước ngoại tình. Hãy tin tưởng, yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình. Hãy cho anh ấy thấy rằng, anh ấy xứng đáng có được lòng tin yêu thay vì sự nghi kỵ vô căn cứ khiến hôn nhân rạn nứt.

So sánh khả năng “giường chiếu” của chồng với người cũ

Bất cứ một sự so sánh nào với người đàn ông trong quá khứ của vợ cũng khiến cánh mày râu điên tiết, hậm hực. Hành động này tưởng cừng “lỡ dại” nhưng sẽ khiến mọi ông chồng nghĩ rằng, vợ mình vẫn còn tơ tưởng đén người xưa, nằm bên chồng nhưng đang nghĩ đến đàn ông khác.

Phụ nữ trót dại nói những điều này với chồng chớ hỏi vì sao hôn nhân bất hạnh, bị chồng chán ghét - Ảnh 3
Nếu không giữ thể diện cho chồng, vợ đừng hỏi vì sao bị chồng chán ghét, lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Không giữ thể diện cho chồng

Nếu đi ra ngoài dự tiệc cùng chồng, thấy anh ấy uống quá nhiều và muốn ngăn chàng lại vợ chớ dại hét toáng lên hay tỏ vẻ mặt khó chịu. Hãy ra hiệu cho chồng biết anh ấy nên ngừng uống tiếp, hoặc khéo léo nói rằng “mọi người thông cảm, lát chồng em còn lái xe nên không uống thêm được nữa”. Hành động này của bạn không chỉ bảo vệ sức khỏe của chồng mà còn giúp anh ấy được “giải vây” ngoạn mục.

Nghiêm trọng hóa mọi chuyện

Muôn trưng ra bộ mặt cau có, nhăn nhó và khó chịu khi chồng làm sai sẽ khiến anh ấy bực dọc, bất mãn vô cùng. Thay vào đó, phụ nữ hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm, mong muốn của mình với anh ấy để cả hai cùng hoàn thiện nhau mỗi ngày.

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