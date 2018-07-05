Đây là tất cả những gì đàn ông cần ở người phụ nữ mình yêu

Trước khi trách chồng lạnh nhạt, vô tâm hay hờ hững với mình phụ nữ hãy xem lại 5 điều này. Nếu không, bạn sẽ để vuột mất người đàn ông tử tế nhất của cuộc đời mình.

Phụ nữ nên nhớ, sắc vóc hay thanh xuân là hữu hạn, nếu nghĩ dùng nhan sắc để giữ chân đàn ông thì một ngày khi già nua xấu xí bạn sẽ vuột mất họ. Hãy trau chuốt tâm hồn mình, hoàn thiện những kỹ năng sống để chàng một đời say mê không rời.

Người xưa có câu “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, đàn ông giàu có hay nghèo hèn tùy thuộc vào việc họ có kết giao với những người bạn tử tế, chí thú làm ăn hay những người ham chơi, bốc đồng chỉ thích hưởng thụ. Cũng vậy, một người vợ biết đối nhân xử thế, khôn khéo trong giao tiếp sẽ khiến chồng tự hào hãnh diện bội phần. Ngược lại, nếu bạn quá đoảng hay vô ý vô tứ thì dù yêu đến mấy đàn ông cũng chán.

2. Làm bạn với nhà chồng

Rất nhiều những mẩu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến chị em khi về nhà chồng cảm thấy hoang mang, lo lắng tột cùng. Không lo sợ sao được khi phụ nữ phải rời khỏi gia đình mình để về làm dâu nhà chồng đã cô đơn lắm rồi, vậy mà còn vấp phải những hục hặc bất hòa khiến cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt, khó thở bội phần.

Phụ nữ muốn có cuộc sống ở nhà chồng ấm êm, hạnh phúc trước tiên hãy học cách làm bạn với gia đình chồng. Hãy cứ thành tâm đối đãi với gia đình anh ấy, hãy xem mình như người nhà thay vì người ngoài thì các thành viên trong nhà chồng sẽ nhanh chóng thân thiết, yêu thương bạn thôi.

Đây chính là người phụ nữ giúp bão dừng sau cánh cửa, là người phụ nữ biết cách khiến cuộc đời thêm đáng sống - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết suy nghĩ cho chồng

Các cặp vợ chồng mới cưới gặp khá nhiều khó khăn về kinh tế, bởi sau những khoản chuẩn bị cho đám cưới hầu như ai cũng thâm hụt tiền bạc. Các bạn có thể phải tằn tiện trong chi tiêu, phải tiết kiệm chi phí để trả những khoản nợ rồi mới có cho mình nhưng khoản dư.

Trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy, là vợ, bạn hãy luôn động viên chồng. Đừng than vãn, cũng đừng gây thêm áp lực cho anh ấy. Hãy đồng lòng vượt qua giai đoạn này, rồi bạn sẽ thấy tình cảm lứa đôi gắn kết bội phần.

4. Sống lạc quan

Đàn ông thích ngắm phụ nữ xinh đẹp, thích trò chuyện với phụ nữ hài hước và họ muốn dành nửa đời còn lại để sống bên cạnh người phụ nữ lạc quan, yêu đời. Đây chính là người phụ nữ giúp bão dừng sau cánh cửa, là người phụ nữ biết cách khiến cuộc đời thêm đáng sống. Nguồn năng lượng tích cực từ nàng sẽ khiến đàn ông dù mệt mỏi đến mấy cũng thấy phấn chấn, yêu đời.

Người phụ nữ đàn ông cần không phải là người ôm chầm lấy họ khi sang giàu, mà là người dẫu họ có trắng tay vẫn kề vai sát cánh - Ảnh minh họa: Internet

5. Không thực dụng

Phụ nữ hoàn toàn có quyền sống thực tế, nhưng đừng thực dụng. Bạn hãy luôn đặt ra những kế hoạch, những mục tiêu để phấn đấu hiện thực hóa chúng mỗi ngày nhưng đừng quá xem trọng vật chất, cũng đừng nhìn vào túi tiền để đánh giá một con người.

Người phụ nữ đàn ông cần không phải là người ôm chầm lấy họ khi sang giàu, mà là người dẫu họ có trắng tay vẫn kề vai sát cánh.