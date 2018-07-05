Đây là tất cả những gì đàn ông cần ở người phụ nữ mình yêu

Phụ nữ yêu 05/07/2018 15:14

Ngày nào còn chưa biết những điều này phụ nữ đừng mơ có được người đàn ông tử tế cho riêng mình.

Trước khi trách chồng lạnh nhạt, vô tâm hay hờ hững với mình phụ nữ hãy xem lại 5 điều này. Nếu không, bạn sẽ để vuột mất người đàn ông tử tế nhất của cuộc đời mình.

Đây là tất cả những gì đàn ông cần ở người phụ nữ mình yêu - Ảnh 1
Hãy trau chuốt tâm hồn mình, hoàn thiện những kỹ năng sống để chàng một đời say mê không rời - Ảnh minh họa: Internet

1. Ứng xử khôn ngoan

Người xưa có câu “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, đàn ông giàu có hay nghèo hèn tùy thuộc vào việc họ có kết giao với những người bạn tử tế, chí thú làm ăn hay những người ham chơi, bốc đồng chỉ thích hưởng thụ. Cũng vậy, một người vợ biết đối nhân xử thế, khôn khéo trong giao tiếp sẽ khiến chồng tự hào hãnh diện bội phần. Ngược lại, nếu bạn quá đoảng hay vô ý vô tứ thì dù yêu đến mấy đàn ông cũng chán.

Phụ nữ nên nhớ, sắc vóc hay thanh xuân là hữu hạn, nếu nghĩ dùng nhan sắc để giữ chân đàn ông thì một ngày khi già nua xấu xí bạn sẽ vuột mất họ. Hãy trau chuốt tâm hồn mình, hoàn thiện những kỹ năng sống để chàng một đời say mê không rời.

2. Làm bạn với nhà chồng

Rất nhiều những mẩu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến chị em khi về nhà chồng cảm thấy hoang mang, lo lắng tột cùng. Không lo sợ sao được khi phụ nữ phải rời khỏi gia đình mình để về làm dâu nhà chồng đã cô đơn lắm rồi, vậy mà còn vấp phải những hục hặc bất hòa khiến cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt, khó thở bội phần.

Phụ nữ muốn có cuộc sống ở nhà chồng ấm êm, hạnh phúc trước tiên hãy học cách làm bạn với gia đình chồng. Hãy cứ thành tâm đối đãi với gia đình anh ấy, hãy xem mình như người nhà thay vì người ngoài thì các thành viên trong nhà chồng sẽ nhanh chóng thân thiết, yêu thương bạn thôi.

Đây là tất cả những gì đàn ông cần ở người phụ nữ mình yêu - Ảnh 2
Đây chính là người phụ nữ giúp bão dừng sau cánh cửa, là người phụ nữ biết cách khiến cuộc đời thêm đáng sống - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết suy nghĩ cho chồng

Các cặp vợ chồng mới cưới gặp khá nhiều khó khăn về kinh tế, bởi sau những khoản chuẩn bị cho đám cưới hầu như ai cũng thâm hụt tiền bạc. Các bạn có thể phải tằn tiện trong chi tiêu, phải tiết kiệm chi phí để trả những khoản nợ rồi mới có cho mình nhưng khoản dư.

Trong khoảng thời gian nhạy cảm ấy, là vợ, bạn hãy luôn động viên chồng. Đừng than vãn, cũng đừng gây thêm áp lực cho anh ấy. Hãy đồng lòng vượt qua giai đoạn này, rồi bạn sẽ thấy tình cảm lứa đôi gắn kết bội phần.

4. Sống lạc quan

Đàn ông thích ngắm phụ nữ xinh đẹp, thích trò chuyện với phụ nữ hài hước và họ muốn dành nửa đời còn lại để sống bên cạnh người phụ nữ lạc quan, yêu đời. Đây chính là người phụ nữ giúp bão dừng sau cánh cửa, là người phụ nữ biết cách khiến cuộc đời thêm đáng sống. Nguồn năng lượng tích cực từ nàng sẽ khiến đàn ông dù mệt mỏi đến mấy cũng thấy phấn chấn, yêu đời.

Đây là tất cả những gì đàn ông cần ở người phụ nữ mình yêu - Ảnh 3
Người phụ nữ đàn ông cần không phải là người ôm chầm lấy họ khi sang giàu, mà là người dẫu họ có trắng tay vẫn kề vai sát cánh - Ảnh minh họa: Internet

5. Không thực dụng

Phụ nữ hoàn toàn có quyền sống thực tế, nhưng đừng thực dụng. Bạn hãy luôn đặt ra những kế hoạch, những mục tiêu để phấn đấu hiện thực hóa chúng mỗi ngày nhưng đừng quá xem trọng vật chất, cũng đừng nhìn vào túi tiền để đánh giá một con người.

Người phụ nữ đàn ông cần không phải là người ôm chầm lấy họ khi sang giàu, mà là người dẫu họ có trắng tay vẫn kề vai sát cánh.

7 ‘tử huyệt’ của đàn ông, vợ nhất định phải biết để không cần ‘trói’ chồng vẫn nghe lời răm rắp

7 ‘tử huyệt’ của đàn ông, vợ nhất định phải biết để không cần ‘trói’ chồng vẫn nghe lời răm rắp

Dưới đây là những bí mật đàn ông không bao giờ thổ lộ với ai, thế nhưng vợ nhất định phải biết để chồng say mê cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu phụ nữ cuốn hút đàn ông mẫu phụ nữ hấp dẫn đàn ông mẫu phụ nữ khiến đàn ông mê mệt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này