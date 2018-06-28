Đàn ông thuộc 3 con giáp này bạc tình nhất thiên hạ, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời

Tâm linh - Tử vi 28/06/2018 17:10

Dù có “trói” đàn ông thuộc 3 con giáp này bằng tờ giấy hôn thú thì bạn cũng sẽ không giữ được họ cả đời.

Những chàng giáp sau cực nổi tiếng bạc tình bạc nghĩa, dù miệng nói yêu thương thắm thiết với bạn nhưng chớp mắt đã có thể lên giường với đàn bà khác.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này bạc tình nhất thiên hạ, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời - Ảnh 1
Nếu không muốn nửa đời còn lại phải sống trong nước mắt bạn hãy tránh xa đàn ông tuổi Tý càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Tý

Đàn ông tuổi Tý rất chín chắn, vững vàng trong đối nhân xử thế và trong công việc nhưng với chuyện tình yêu họ lại tùy tiện và vô trách nhiệm đến ngỡ ngàng. Khi yêu, chàng Tý có thể bất chấp tất cả để có chinh phục người phụ nữ họ muốn, nhưng khi đã có được nàng trong tay họ lại không biết trân trọng mà nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, muốn thu phục phụ nữ khác để tận hưởng thú vui mới.

Đấy chính là lí do vì sao rất nhiều cô gái đã rất sốc khi phát hiện chuyện Tý ngoại tình. Nàng đâu ngờ người đàn ông mới hôm qua còn nói yêu mình thắm thiết mà hôm nay đã tay trong tay ôm hôn đàn bà khác. Thế nên, nếu không muốn nửa đời còn lại phải sống trong nước mắt bạn hãy tránh xa đàn ông tuổi Tý càng sớm càng tốt.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này bạc tình nhất thiên hạ, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời - Ảnh 2
Dù có “trói” đàn ông tuổi Mão bằng tờ giấy hôn thú thì bạn cũng sẽ không giữ được họ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Mão

Sự khôn khéo, thông minh và tử tế của người tuổi Mão giúp họ được lòng rất nhiều người, nhất là người khác giới. Chỉ cần gặp gỡ chàng giáp này một lần chị em sẽ bị họ hớp hồn ngay bởi lối trò chuyện duyên dáng, tinh tế và vô cùng chu đáo. Với Mão, việc lấy lòng phụ nữ là điều dễ dàng nhất đối với họ, chẳng cần dụng công, cũng không cần mất quá nhiều thời gian.

Vì dễ nhận được cảm tình từ nữ giới, có nhiều sự lựa chọn nên Mão không biết cách trân trọng hiện tại. Chàng luôn đứng núi này trông núi nọ, dù đã có cô người yêu nóng bỏng, yêu thương mình thiết tha Mão vẫn muốn nhòm ngó những phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ hơn để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Dù có “trói” đàn ông tuổi Mão bằng tờ giấy hôn thú thì bạn cũng sẽ không giữ được họ cả đời.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này bạc tình nhất thiên hạ, chị em hãy tránh xa kẻo khổ cả đời - Ảnh 3
Sự ích kỷ, tham lam của Hợi sẽ mãi không thể thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Hợi

Nếu những đàn ông khác bị cuốn hút bởi một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ hay thông minh thì với Hợi chỉ cần cô ấy xinh đẹp là được. Dẫu đã có người yêu, đã có gia đình nhưng một khi đứng trước cô gái đẹp Hợi rất dễ đánh mất chính mình, đầu hàng trước cám dỗ.

Với Hợi chuyện bắt cá hai tay là điều thường tình, họ cho phép mình được lang chạ hết người này đến người khác nhưng luôn ghen tuông mù quáng và bắt người yêu phải một lòng chung thủy. Sự ích kỷ, tham lam của Hợi sẽ mãi không thể thay đổi. Ấy vậy nên, nếu đang yêu phải chàng Hợi như thế chị em còn chần chừ gì mà không nói lời chia tay ngay để giải thoát cho mình khỏi người đàn ông không xứng đáng có được bạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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