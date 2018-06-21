4 con giáp tài sắc vẹn toàn, không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi kiếm tiền tỷ

Dù hiện tại có nghèo khó đến mấy những con giáp sau cũng sẽ đổi đời ngoạn mục nhờ vào sự tài năng, khôn khéo và sự “mát tay” trong kinh doanh của mình.

Chính vì luôn tự đặt ra mục tiêu cho mình, luôn nỗ lực không ngừng để phấn đấu chinh phục những đỉnh cao mới trong đời nên Sửu dễ dàng đạt được thành công khi còn khá trẻ. Xinh đẹp, tài giỏi lại thành đạt trong sự nghiệp chính là những mỹ từ người ta thường dùng khi nói đến nàng giáp này.

Phụ nữ tuổi Sửu hiền lành, chăm chỉ và được gia đình giáo dục rất cẩn thận. Họ có thể có những lúc ham chơi, bất cần nhưng không bao giờ đánh mất chính mình nhờ có nền tảng đạo đức, gia giáo. Bất cứ việc gì mình làm Sửu đều mưu cầu kết quả cao nhất, hiệu quả công việc tích cực nhất.

Họ luôn tự mình vươn lên mỗi ngày, luôn tự đi lên bằng bản lĩnh của chính mình mà không bao giờ dựa dẫm ai, nhất là đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Tý ngay từ khi lọt lòng đã có những đường nét kiều diễm, đáng yêu trên khuôn mặt. Càng lớn họ càng thể hiện mình đúng là “thần tiên tỷ tỷ” khiến bao người đắm say. Nếu những người khác dễ dàng tận dụng lợi thế ngoại hình để tiến thân thì Tý không như thế. Họ luôn tự vươn lên mỗi ngày, luôn tự đi lên bằng bản lĩnh của chính mình mà không bao giờ dựa dẫm ai, nhất là đàn ông.

Chính bản lĩnh kiên cường và đầy tự trọng ấy khiến Tý được rất nhiều người thương yêu, quý mến và tạo điều kiện để con giáp này phát triển sự nghiệp. Tý hãy yên tâm, dẫu người khác có nói xấu hay khinh thường bạn ở hiện tại thì sau này khi tiếp xúc với bạn họ sẽ hiểu bạn không như những lời đồn.

Mùi nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mùi

Cha mẹ có con gái tuổi Mùi sẽ được nhờ cậy từ khi còn bé. Họ sống tình cảm, chân thành và rất có trách nhiệm. Nếu được mẹ giao nhiệm vụ trông em thì dù bị bạn bè rủ rê Mùi cũng không bận lòng mà tập trung làm tốt việc của mình. Ngay từ những việc đơn giản như thế Mùi đã thể hiện được bản tính tốt đẹp của mình nên với những việc lớn hơn đồng nghiệp, cấp trên có thể hoàn toàn tin tưởng ở họ.

Dẫu có vấp ngã, có thất bại Mùi cũng không bỏ cuộc. Thậm chí, chính những gian khổ ấy lại là động lực rèn giũa Mùi trở nên bản lĩnh, giỏi giang bội phần. Mùi nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ làm đâu thắng đó, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuất hãy chuẩn bị két sắt để đựng tiền bởi tiền sẽ ập vào nhà bạn như thác đổ, khiến Tuất muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Nàng tuất

Sự cương trực, trung thành chính là đức tính nổi bật nhất của nàng Tuất, là bàn đạp giúp họ tiến thân nhanh chóng khi còn khá trẻ. Ngoài ra, việc luôn tự tạo áp lực cho mình, luôn bắt mình phải hoàn hảo và toàn diện hơn mỗi ngày cũng là chìa khóa mang lại thành công cho Tuất.

Trong vài năm tới, Tuất hãy chuẩn bị két sắt để đựng tiền bởi tiền sẽ ập vào nhà bạn như thác đổ, khiến Tuất muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.