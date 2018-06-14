3 con giáp hút hết vận may của thiên hạ, tiền tài phủ phê, cả đời không biết khổ là gì

Tâm linh - Tử vi 14/06/2018 19:21

Trời sinh những con giáp sau thông minh hơn người, họ có thừa bản lĩnh, tự tin và năng lực để vươn lên làm giàu mặc cho người đời ganh ghét, hãm hại.

Theo tử vi tướng số, những người thuộc top con giáp sau cực thông minh, mạnh mẽ và can trường vượt qua mọi thách thức của số phận. Nhờ thế, họ luôn làm chủ đời mình, sống cảnh nhung lụa an nhàn, không lo âu sầu khổ.

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Trước năm 30 Tý đã có của ăn của để, tiền chất đầy nhà, là người lãnh đạo khiến cấp dưới khâm phục lẫn tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ong hay đàn bà, sinh năm nào cũng được trời ban tặng khối óc tinh anh, nhanh nhẹn và con tim quả cảm. Họ tiếp thu mọi kiến thức một cách chắt lọc, có sáng tạo, cộng thêm sự tò mò và ham thú khám phá nên Tý luôn đưa ra những ý kiến khiến người khác bất ngờ về khả năng của họ.

Không chỉ có được sự tín nhiệm của những người thân, Tý còn có được sự nể trọng của đồng nghiệp, tin cậy của cấp trên nên chẳng mấy chốc sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Trước năm 30 Tý đã có của ăn của để, tiền chất đầy nhà, là người lãnh đạo khiến cấp dưới khâm phục lẫn tự hào.

3 con giáp hút hết vận may của thiên hạ, tiền tài phủ phê, cả đời không biết khổ là gì - Ảnh 2
Sự thẳng thắn, tử tế giúp Dần không phải ái ngại hay lo sợ về những gì mình làm - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dần

Sự mạnh mẽ, kiên định của Dần khiến ai gặp họ lần đầu cũng phải ấn tượng bội phần. Ấn tượng là bởi dù vẻ ngoài bất cần, vô lo nhưng họ sâu sắc, nhạy cảm và quyết đoán vô cùng trong cuộc sống lẫn công việc. Với Dần trắng đen phải rõ ràng, họ không chấp nhận việc đổi trắng thay đen, càng không đồng ý với việc lập lờ lý lẽ. Sự thẳng thắn, tử tế ấy giúp Dần không phải ái ngại hay lo sợ về những gì mình làm.

Nói Dần thẳng thắn không đồng nghĩa với việc họ khờ dại, ngược lại con giáp này có thừa sự khôn khéo, tỉnh táo để không ai có thể ức hiếp hay qua mặt mình. Dần càng về già càng phát tài phát lộc, tiền chất đầy nhà khiến ai cũng ngầm hâm mộ.

3 con giáp hút hết vận may của thiên hạ, tiền tài phủ phê, cả đời không biết khổ là gì - Ảnh 3
Người tuổi Mão dẫu muốn nghèo cũng không được vì tiền cứ ập vào nhà họ ào ào như thác đổ, phải mua thêm két sắt để chứa cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Mão hiền lành, chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình để hiện thực hóa ước mơ, hoài bão của mình. Nếu người khác dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng vì sĩ diện mà bốc đồng đạp đổ tất cả thì Mão luôn đủ khôn ngoan để nhún nhường, lắc léo vượt qua những thách thức. Nhờ thế, từ năm 35 tuổi trở đi người tuổi Mão dẫu muốn nghèo cũng không được vì tiền cứ ập vào nhà họ ào ào như thác đổ, phải mua thêm két sắt để chứa cũng không hết.

Ngoài tiền tài vượng phát Mão còn có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên người bạn đời tâm đầu ý hợp, con cái hiền ngoan, hiếu thuận. Về già, Mão chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, tận hưởng thành quả mà thời trẻ mình đã dốc lòng gầy dựng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ sinh ra đã có mệnh phú quý nên những con giáp sau không bao giờ thiếu tiền, cứ hết lại có, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

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