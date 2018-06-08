3 con giáp có VẬN PHÚ QUÝ, tiền cứ vơi lại đầy, càng già càng giàu sang sung túc

Thay vì phải lận đận trăm bề để mưu sinh những con giáp sau chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, muốn nghèo cũng không được.

Chưa kể, nhờ có có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên cuộc đời Tỵ dù gặp vận xui mạt kiếp, bị người khác chơi xấu đủ đường cũng không khiến vận số của họ đi xuống. Thậm chí, những vận xui ấy còn là đòn bẩy giúp Tỵ thêm may mắn, giàu sang bội phần.

Người tuổi Tỵ dù là nam hay nữ đều là người mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ chùn bước trước mọi khó khăn, thách thức. Trong công việc họ luôn là người trách nhiệm, sốt sắng với nhiệm vụ được giao nên luôn được lòng cấp trên, đồng nghiệp tin cậy. Nhờ thế, dù còn khá trẻ Tỵ đã có trong tay vị trí như mơ, khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Dẫu thuận lợi trăm bề nhưng Ngọ không bao giờ ỷ lại mà luôn tự mình phấn đấu lập thân - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Ngọ

Ngọ là người thích những điều mới mẻ, ưa xê dịch và rất thích được thả mình vào môi trường mới. Nhờ đi nhiều, giao thiệp rộng nên Ngọ được rất nhiều người thương yêu, nâng đỡ trong cuộc sống. Dẫu thuận lợi là thế nhưng Ngọ không bao giờ ỷ lại mà luôn tự mình phấn đấu lập thân.

Người tuổi Ngọ càng về hậu vận sẽ càng sung túc, an nhàn, có của ăn của để đầy nhà. Vậy nên, ngay từ bây giờ Ngọ hãy chí thú làm ăn, hãy luôn dốc lòng vào sự nghiệp để mai này không phải chịu cảnh nghèo khó, cơ cực.

Từ 35 tuổi trở đi, người tuổi Sửu sẽ may mắn hơn người, tiền ập vào nhà như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang mệnh phú quý từ khi sinh ra, thế nhưng Trời lại thử thách con giáp này rất nhiều khi còn trẻ. Thành công của Sửu là xâu chuỗi của những tháng ngày trầy trật bôn ba, là những đêm thức trắng, là những khi chẳng có thứ gì trong tay. Bằng ý chí làm giàu, bằng nguồn năng lượng tích cực Sửu luôn biết cách chiến thắng chính mình, chiến thắng nghịch cảnh.

Từ 35 tuổi trở đi, người tuổi Sửu sẽ may mắn hơn người, tiền ập vào nhà như thác đổ. Lúc ấy, dẫu Sửu có muốn nghèo cũng không được, chỉ việc ngồi chơi đếm tiền, tha hồ tận hưởng tuổi già bên con cháu đuề huề, hạnh phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.