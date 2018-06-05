Óc sáng tạo không chỉ giúp Ngọ dám thử thách chính mình, dám là người đi tắt đón đầu, tạo nên xu thế mà còn giúp họ kiếm bộn tiền từ những ý tưởng độc đáo của mình. Trong 5 năm tới, nhờ độ chín trong tư duy, kinh nghiệm và bản lĩnh Ngọ sẽ dễ dàng gặt hái thành công lớn lao trong sự nghiệp. Ngoài việc thăng chức, tăng lương bạn còn có cơ hội làm giàu bằng những dự án độc lập, những phi vụ kinh doanh béo bở mà ai cũng ước ao. Thế nên, ngay từ bây giờ Ngọ hãy nỗ lực hết mình cho tương lai đi nhé, chắc chắn trời sẽ không phụ lòng bạn.

Ngọ là con giáp ham thích tự do, khám phá và rất hào hứng với những chuyến đi, những trải nghiệm ở vùng đất mới. Nhờ đi nhiều, tiếp xúc nhiều nên tư duy sáng tạo của người tuổi Ngọ là không thể xem thường. Vẻ ngoài ham chơi là thế, ấy vậy mà khi đã tập trung vào công vệc Ngọ luôn là người đạt được hiệu suất cao nhất, vượt xa những đồng nghiệp chăm chỉ, cần cù của mình.

5 năm tới Hợi đã thành công lại càng thịnh vượng, tiền chất đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ, dù độc thân hay đã kết hôn thì cuộc đời vẫn luôn được Thần may mắn cưng yêu chiều chuộng. Thuở nhỏ được gia đình bao bọc, khi va chạm với cuộc đời lại được bề trên nâng đỡ nên Hợi chưa bao giờ biết khổ là gì, càng không phải nếm trải những thất bại, khốn khó như những người khác.

Sung sướng là thế nhưng Hợi không bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có, họ nỗ lực không ngừng, làm việc miệt mài và ép mình phải nếm trải gian truân để trưởng thành hơn mỗi ngày. Nhờ lối sống ấy nên trong 5 năm tới Hợi đã thành công lại càng thịnh vượng, tiền chất đầy nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Số tiền kiếm được trong khoảng thời gian này sẽ dư sức để Sửu dưỡng già, có những ngày cuối đời an yên, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Nếu Ngọ sống phóng khoáng, liều lĩnh, Hợi có chí tiến thủ và tham vọng thì Sửu lại là con giáp “lành tính” đến ngạc nhiên. Họ không có quá nhiều yêu cầu cho cuộc sống của mình, cũng không đặt ra quá nhiều mục tiêu phải đạt được. Sửu chỉ cần mọi thứ ở mức vừa đủ, thế nhưng Trời lại bắt họ phải giàu có sung túc, muốn nghèo cũng không được.

Sửu giàu có là bởi họ chăm chỉ, hiền hậu lại chân thành với tất thảy mọi người. Sự bao dung, lương thiện ấy khiến Sửu có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân tương trợ. Trong những năm tới Sửu sẽ muốn gì được nấy, làm gì cũng thành công, suôn sẻ, giúp bạn vươn lên làm đại gia với của nả đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ. Số tiền kiếm được trong khoảng thời gian này sẽ dư sức để Sửu dưỡng già, có những ngày cuối đời an yên, hạnh phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.