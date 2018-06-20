3 con giáp tiền phủ kín người, cứ vơi lại đầy, phất lên ầm ầm trong nửa cuối năm 2018

Tài lộc của 3 con giáp sau sẽ vượng phát hơn bao giờ hết, không chỉ kiếm tiền cực dễ họ còn có vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Chính tâm thế ấy giúp Tý có những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp, đặc biệt là nửa cuối năm 2018. Tý hãy yên tâm, những khó nhọc, khúc mắc trong công việc của bạn sẽ được giải quyết triệt để, tạo tiền đề vững chắc để bạn tiến những bước dài hơn. Không chỉ tăng lương thăng chức, ngay cả việc tay trái cũng mang lại cho Tý nguồn lợi nhuận kếch xù. Cứ đà này, chẳng mấy chốc Tý sẽ trở thành đại gia với cơ ngơi bạc tỷ, của nả đầy nhà khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Theo tử vi tướng số, người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và có mắt nhìn người. Dẫu sinh ra trong gia đình khốn khó hay giàu có thì Tý vẫn không nhừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, vươn lên làm giàu để tự làm chủ đời mình. Họ có thừa sự nhạy bén để không bỏ lỡ những cơ hội trời cho, đủ khả năng để làm tốt những gì mình muốn và có thừa năng lượng để cống hiến hết mình cho công việc.

Ngọ lông bông, ưa dịch chuyển nên họ có vốn sống, có trải nghiệm, có những mối quan hệ tốt đẹp và cả những kỹ năng hòa nhập, sinh tồn hiếm ai bì được - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Ngọ

Vẻ ngoài bất cần, khá ngông cuồng và lãng đãng khiến người khác vẫn thường nghĩ Ngọ là con giáp không có ý chí, càng không biết cách kiếm tiền. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Ngọ lông bông, ưa dịch chuyển nên họ có vốn sống, có trải nghiệm, có những mối quan hệ tốt đẹp và cả những kỹ năng hòa nhập, sinh tồn hiếm ai bì được.

Dẫu bị thử thách, bị quẳng vào một môi trường hoàn toàn xa lạ để trầy trật tồn tại thì Ngọ vẫn xử lí nhẹ nhàng, dễ dàng. Họ nhanh chóng hòa nhập với mọi người, với guồng quay hối hả của công việc và là người tiên phong trong những sáng tạo mang tính đột phá. Nhờ thế, Ngọ được đồng nghiệp lẫn cấp trên đánh giá cao, tạo mọi điều kiện để họ phát triển. Trong tháng 8 tới, Ngọ sẽ gặp được vận may hiếm có, không chỉ giúp con giáp này đổi đời mà còn giúp họ ăn sung mặc sướng trong nửa đời còn lại.

Tiền của cứ chảy vào túi Mão tới tấp, khiến họ muốn nghèo cũng không được trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành và hiếm khi ganh đua hay hằn học với ai. Họ ái ngại những va chạm không đáng có, những tranh đoạt lợi ích hay những đố kỵ nhỏ nhen. Thế nhưng, một khi đã vượt ngưỡng chịu đựng, một khi không thể nhẫn nhịn nữa Mão sẽ đáp trả đanh thép, chua ngoa đến đáng sợ.

Nhờ sống trắng đen rõ ràng, không chấp nhận những điều lập lờ, nửa chừng nên Mão rất được lòng những người xung quanh, tạo được lòng tin cậy với đối tác. Đấy chính là lí do vì sao tiền của cứ chảy vào túi Mão tới tấp, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.