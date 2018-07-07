Nếu dám đưa vợ 3 thứ này chắc chắn chồng bạn là người đàn ông chung thủy, cả đời không thay lòng

Là phụ nữ, nếu có đủ 3 thứ này trong tay thì xin chúc mừng, bạn đang có ông chồng quốc dân trong tay rồi đấy!

Vậy nên, một người đàn ông không quản ngại vất vả để kiếm tiền, để mưu cầu cuộc sống đủ đầy, sung túc cho vợ con chứng tỏ anh ta yêu vợ rất nhiều. Càng đáng trân trọng hơn nếu chồng đưa tiền cho vợ giữ, để vợ quán xuyến việc nhà và quản lí tài chính.

Chẳng cặp vợ chồng nào có thể hạnh phúc khi phải chạy ăn từng ngày, thiếu trước hụt sau. Tiền không để mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ khiến cuộc sống của ta dễ chịu hơn. Vị trí tay hòm chìa khóa không chỉ nói lên sự tin tưởng, trân trọng mà còn là cách đàn ông nói với vợ rằng họ không hề đề phòng hay nghĩ vợ sẽ dùng tiền của họ vào những thứ vô bổ, tiêu xài hoang phí.

Thực chất, chỉ khi có những điều mập mờ, những mối quan hệ mờ ám đàn ông mới không muốn đưa vợ mình đi cùng mỗi khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Luôn dẫn vợ theo mỗi khi gặp gỡ bạn bè

Việc chồng sẵn sàng công khai các mối quan hệ bạn bè, luôn vui vẻ dẫn vợ đi cùng mỗi khi có tiệc tùng, họp mặt chính là cách đàn ông nói với thiên hạ rằng đây chính là người phụ nữ khiến tôi tự hào. Rất nhiều người chồng luôn viện đủ lí do để từ chối giới thiệu vợ với bạn mình, họ thản nhiên bảo rằng “em phải ở nhà trông con chứ”, “ở đấy toàn đàn ông, em đi theo làm gì”, “em đến bạn anh không tự nhiên được” mà quên mất vợ mình sẽ tủi thân và buồn lòng ra sao.

Thực chất, chỉ khi có những điều mập mờ, những mối quan hệ mờ ám đàn ông mới không muốn đưa vợ mình đi cùng mỗi khi ra đường. Người chồng luôn muốn vợ kề bên, hãnh diện khi nói về vợ chính là người đàn ông một mực thủy chung, chị em hãy giữ thật chặt.

Chỉ khi có gì giấu diếm, mờ ám đàn ông mới phải giữ kín mật khẩu điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Công khai mật khẩu điện thoại

Tất nhiên, dẫu là vợ là chồng thì ai cũng có quyền riêng tư, quyền được tôn trọng đời sống cá nhân. Mật khẩu email, facebook chính là những thông tin bất khả xâm phạm của mọi người chứ không riêng gì đàn ông hay phụ nữ. Muốn gia đình hạnh phúc các cặp đôi chớ dại bắt bạn đời phải công khai chúng, tuy nhiên, mật khẩu điện thoại lại khác.

Chỉ khi có gì giấu diếm, mờ ám đàn ông mới phải giữ kín mật khẩu điện thoại. Đó có thể là những tin nhắn mồi chài cô nàng nào đó, có thể là những dòng hỏi han người yêu cũ, hay cũng có thể là những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng đồng hồ đầy bí ẩn. Vì sợ những bí mật ấy bị phát giác nên đàn ông mới phải giữ khư khư điện thoại bên người.

Nếu chồng bạn cả mấy năm trời không thay đổi mật khẩu điện thoại mà bạn đã biết, thậm chí không cài mật khẩu chứng tỏ anh ấy chính là người chồng không làm điều gì khuất tất sau lưng bạn.