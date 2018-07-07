Nếu dám đưa vợ 3 thứ này chắc chắn chồng bạn là người đàn ông chung thủy, cả đời không thay lòng

Phụ nữ yêu 07/07/2018 15:49

Một khi đàn ông đưa cho vợ 3 thứ này chứng tỏ họ không bao giờ làm điều gì khuất tất sau lưng vợ, ngoại tình càng không.

Là phụ nữ, nếu có đủ 3 thứ này trong tay thì xin chúc mừng, bạn đang có ông chồng quốc dân trong tay rồi đấy!

Nếu dám đưa vợ 3 thứ này chắc chắn chồng bạn là người đàn ông chung thủy, cả đời không thay lòng - Ảnh 1
Vị trí tay hòm chìa khóa nói lên sự tin tưởng, trân trọng đàn ông dành cho người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ví tiền

Chẳng cặp vợ chồng nào có thể hạnh phúc khi phải chạy ăn từng ngày, thiếu trước hụt sau. Tiền không để mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ khiến cuộc sống của ta dễ chịu hơn. Vị trí tay hòm chìa khóa không chỉ nói lên sự tin tưởng, trân trọng mà còn là cách đàn ông nói với vợ rằng họ không hề đề phòng hay nghĩ vợ sẽ dùng tiền của họ vào những thứ vô bổ, tiêu xài hoang phí.

Vậy nên, một người đàn ông không quản ngại vất vả để kiếm tiền, để mưu cầu cuộc sống đủ đầy, sung túc cho vợ con chứng tỏ anh ta yêu vợ rất nhiều. Càng đáng trân trọng hơn nếu chồng đưa tiền cho vợ giữ, để vợ quán xuyến việc nhà và quản lí tài chính.

Nếu dám đưa vợ 3 thứ này chắc chắn chồng bạn là người đàn ông chung thủy, cả đời không thay lòng - Ảnh 2
Thực chất, chỉ khi có những điều mập mờ, những mối quan hệ mờ ám đàn ông mới không muốn đưa vợ mình đi cùng mỗi khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Luôn dẫn vợ theo mỗi khi gặp gỡ bạn bè

Việc chồng sẵn sàng công khai các mối quan hệ bạn bè, luôn vui vẻ dẫn vợ đi cùng mỗi khi có tiệc tùng, họp mặt chính là cách đàn ông nói với thiên hạ rằng đây chính là người phụ nữ khiến tôi tự hào. Rất nhiều người chồng luôn viện đủ lí do để từ chối giới thiệu vợ với bạn mình, họ thản nhiên bảo rằng “em phải ở nhà trông con chứ”, “ở đấy toàn đàn ông, em đi theo làm gì”, “em đến bạn anh không tự nhiên được” mà quên mất vợ mình sẽ tủi thân và buồn lòng ra sao.

Thực chất, chỉ khi có những điều mập mờ, những mối quan hệ mờ ám đàn ông mới không muốn đưa vợ mình đi cùng mỗi khi ra đường. Người chồng luôn muốn vợ kề bên, hãnh diện khi nói về vợ chính là người đàn ông một mực thủy chung, chị em hãy giữ thật chặt.

Nếu dám đưa vợ 3 thứ này chắc chắn chồng bạn là người đàn ông chung thủy, cả đời không thay lòng - Ảnh 3
Chỉ khi có gì giấu diếm, mờ ám đàn ông mới phải giữ kín mật khẩu điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Công khai mật khẩu điện thoại

Tất nhiên, dẫu là vợ là chồng thì ai cũng có quyền riêng tư, quyền được tôn trọng đời sống cá nhân. Mật khẩu email, facebook chính là những thông tin bất khả xâm phạm của mọi người chứ không riêng gì đàn ông hay phụ nữ. Muốn gia đình hạnh phúc các cặp đôi chớ dại bắt bạn đời phải công khai chúng, tuy nhiên, mật khẩu điện thoại lại khác.

Chỉ khi có gì giấu diếm, mờ ám đàn ông mới phải giữ kín mật khẩu điện thoại. Đó có thể là những tin nhắn mồi chài cô nàng nào đó, có thể là những dòng hỏi han người yêu cũ, hay cũng có thể là những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng đồng hồ đầy bí ẩn. Vì sợ những bí mật ấy bị phát giác nên đàn ông mới phải giữ khư khư điện thoại bên người. 

Nếu chồng bạn cả mấy năm trời không thay đổi mật khẩu điện thoại mà bạn đã biết, thậm chí không cài mật khẩu chứng tỏ anh ấy chính là người chồng không làm điều gì khuất tất sau lưng bạn.

 

Cách yêu giúp phụ nữ thông minh không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông

Cách yêu giúp phụ nữ thông minh không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông

Phụ nữ nếu quá nhu mì sẽ bị lợi dụng, quá cầu toàn sẽ bị chán ngán, quá lụy tình sẽ bị đàn ông làm đau...

Xem thêm
Từ khóa:   chồng yêu vợ biểu hiện chồng yêu vợ chồng yêu vợ thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này