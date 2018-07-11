Nắm giữ được nỗi sợ của đàn ông cũng giống như việc bạn nắm được thóp của họ, khi ấy bạn muốn gì, cần gì chàng đều cun cút cưng chiều trong vui vẻ.

Thế nhưng chị em nên nhớ hãy dùng nước mắt đúng lúc, đúng chỗ. Đừng mang nước mắt ra để yêu cầu chồng thỏa hiệp với mọi yêu sách của mình, cũng đừng dùng nó để lấp liếm những sai lầm.

Nước mắt chính là vũ khí lợi hại vô cùng của phụ nữ, nó dư sức khiến người đàn ông đang hùng hổ cãi nhau với vợ cũng phải xuôi lòng mà nhận hết lỗi lầm về mình. Mọi đàn ông, dù cứng rắn đến mấy cũng cảm thấy bối rối, đau lòng khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu rơi lệ.

Lời nói của bạn cần có trọng lượng, đừng chạy theo số lượng kẻo chồng chán quá mà tìm đến các cô nàng ngọt ngào, dịu dàng khác - Ảnh minh họa: Internet

Những lời cằn nhằn

Chẳng đàn ông nào thích phụ nữ lắm lời cả, họ lại càng không thích bị cằn nhằn, cau có mỗi khi trở về nhà. Dâu biết là thế nhưng bạn khó lòng tìm được một người vợ không bao giờ khó chịu với những điều không hay, những thói hư tật xấu nơi chồng và cách giải quyết đúng đắn nhất chính là nói ra chúng.

Để khúc mắc được giải tỏa, để tình cảm vợ chồng được cải thiện vợ chớ dại lèm bèm cả ngày với chồng. Hãy nói rõ ràng, dứt khoát cho anh ấy hiểu những điều bất ổn và đề nghị động thái cải thiện chúng bằng hành động từ chồng. Lời nói của bạn cần có trọng lượng, đừng chạy theo số lượng kẻo chồng chán quá mà tìm đến các cô nàng ngọt ngào, dịu dàng khác.

Một khi phụ nữ đã dửng dưng thì lòng họ đã không còn dậy sóng vì bạn nữa rồi - Ảnh minh họa: Internet

Sự dửng dưng

Đàn bà còn yêu thì còn quan tâm, còn hỏi han, còn trò chuyện. Đàn bà dửng dưng với chồng, bình thản trước mọi sóng gió hôn nhân là lúc họ không còn sợ mất chồng, mất đi gia đình nữa. Thái độ ấy không phải là chiến tranh lạnh, càng không phải hờn dỗi để được dỗ dành mà là sự bất cần được phát tiết từ biết bao buồn đau, thương tổn.

Sự im lặng

Thấy người phụ nữ của mình im lặng, không còn đoái hoài đến mọi điều đàn ông đừng vội mừng mà hãy thấy sợ. Một khi đã không còn muốn lên tiếng, không còn muốn đôi co, cãi nhau thì đồng nghĩa với việc con tim người vợ đã nguội lạnh như băng.

Nếu chồng không tinh tế nhận ra bất ổn ấy, không biết cách sưởi ấm tâm hồn nàng thì dám chắc ngày tàn của cuộc hôn nhân hiện tại sẽ không còn xa nữa.