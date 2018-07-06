Dù có ‘cạy miệng’ phụ nữ khôn ngoan cũng không nói điều này với chồng

Phụ nữ yêu 06/07/2018 15:42

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ để chồng biết, chị em hãy khắc cốt ghi tâm để gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc.

Dưới đây chính là những bí mật “sống để bụng, chết mang theo” của đàn bà khôn:

1. Tài sản trước hôn nhân

Phụ nữ lấy chồng, dù tin tưởng đến mấy cũng đừng dại cho chồng biết số tiền riêng mà bạn đang có. Người ngoài có thể nói bạn ích kỷ cũng được, đề phòng cũng được nhưng đấy là cách tốt nhất để chị em có thể bảo toàn đường lui cho mình nếu chẳng may hôn nhân gãy gánh.

Chồng có thể yêu mình thiết tha hôm nay, nhưng hôm sau chẳng ai có thể nói trước điều gì. Thứ dễ dàng thay đổi nhất trên đời không phải là lòng dạ đàn ông đấy sao.

Dù có ‘cạy miệng’ phụ nữ khôn ngoan cũng không nói điều này với chồng - Ảnh 1
Phụ nữ khôn ngoan sẽ chọn lọc những điều nên nói, những gì nên giữ lại cho riêng mình để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Khen ngợi người yêu cũ

Tất nhiên, trước khi bước chân vào hôn nhân cả hai đã có quá trình tìm hiểu, yêu thương và thấu hiểu dành cho nhau. Chồng bạn ắt đã hỏi bạn đã có bao nhiêu mối tình trước khi gặp anh ấy, đứng trước câu hỏi này nếu đàn bà dại nói thật về số mối tình mình đã trải qua, kể cặn kẽ về từng người tình thì phụ nữ khôn ngoan không làm như thế.

Họ đủ thông minh để hiểu rằng, đàn ông nào cũng có tính chiếm hữu, cũng khó chịu khi biết quá rõ về quá khứ của vợ, về những người đàn ông đã đi qua đời vợ mình. Họ sẽ chọn lọc những điều nên nói, những gì nên giữ lại cho riêng mình để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai vợ chồng.

Dù có ‘cạy miệng’ phụ nữ khôn ngoan cũng không nói điều này với chồng - Ảnh 2
Đàn ông dù mạnh mẽ cứng rắn đến mấy cũng không tránh được sự hụt hẫng, tự ti và hờn dỗi vợ. - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngầm so sánh chồng với đàn ông khác

Dù không nói ra nhưng hầu hết đàn ông đều ngầm so sánh vợ mình với đàn bà khác. Khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, họ sẽ không tiếc lời khen cô ấy có đôi mắt đẹp, có thân hình bốc lửa, có gương mặt đáng yêu... hơn vợ mình. Và phụ nữ, dù yêu chồng đến mấy cũng khó tránh khỏi việc ngầm so sánh chồng với đàn ông khác.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bạn giữ kín những suy nghĩ ấy cho riêng mình, không tỏ lộ cùng ai, càng không để chồng biết. Bởi nếu biết, đàn ông dù mạnh mẽ cứng rắn đến mấy cũng không tránh được sự hụt hẫng, tự ti và hờn dỗi vợ.

Dù có ‘cạy miệng’ phụ nữ khôn ngoan cũng không nói điều này với chồng - Ảnh 3
Là phụ nữ, dẫu tự tin đến mấy cũng không ít lần bạn ngầm so sánh mình với người cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Cảm thấy mình thua kém người yêu cũ của anh ấy

Những người phụ nữ trong quá khứ của chồng chính là những người đã dạy anh ấy cách yêu thương, trân trọng và biết ơn tình yêu. Họ cũng là người có với chồng bạn những kỉ niệm, những bài học ngọt ngào. Là phụ nữ, dẫu tự tin đến mấy cũng không ít lần vợ chạnh lòng khi nghĩ đến những điều ấy. Chị em còn ngầm so sánh mình với người cũ của chồng, tự liệt kê cả một danh sách dài những gì mình tự ti trước những người phụ nữ ấy và lấy làm buồn phiền.

Những tủi hờn ấy, những tự ti ấy phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ nói với chồng. Họ hiểu rằng, chính họ mới là người phụ nữ hoàn hảo nhất dành cho chồng, là người anh ấy chọn cùng nếm trải những vui buồn sướng khổ đến cuối đời.

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