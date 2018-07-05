12 sự thật đầy nước mắt, mọi phụ nữ cần phải biết càng sớm càng tốt

1. Phụ nữ đừng ép mình phải lấy chồng. Dẫu bạn có không xinh đẹp, chẳng giỏi giang nhưng đừng bao giờ nghĩ lấy đại một ai đó làm chồng cho có với thiên hạ để vui lòng mẹ cha. Phụ nữ có quyền sống độc thân, có quyền hạnh phúc với cuộc đời son rỗi ấy.

Bài viết này sẽ giúp phụ nữ không phải hối tiếc về những gì mình chưa làm hoặc không phải ăn năn về những gì mình đã làm.

3. Sự bao dung phải được dùng thật tiết kiệm, nếu bạn quá hào phóng lòng bao dung với người khác thì họ sẽ tiếp tục gây hại đến bạn thêm nhiều lần nữa.

2. Phụ nữ đừng nhịn ăn đến ngất chỉ vì người khác chê bạn béo, đừng quẳng ngay chiếc váy mới vào góc tủ chỉ vì đồng nghiệp chê nó xấu, cũng đừng cố gắng cười nói với người bạn không thích. Hãy làm những gì bạn muốn, đừng làm theo tất thảy những gì người khác muốn.

4. Người đàn ông ấy đã từng yêu bạn đắm đuối, đã đeo bám dai dẳng để có được tình yêu của bạn nhưng đấy là chuyện quá khứ. Một khi anh ta đã dối trá, đã lừa gạt, đã làm bạn phải buồn tủi thì chàng không còn đủ đàng hoàng để sánh bước bên bạn.

Chung thủy là đức tính mỗi người cần tự giác, nếu chàng không tự giác thủy chung bạn hãy buông tay ngay - Ảnh minh họa: Internet

5. Bạn có thể cậy mình xinh đẹp, thông minh và giàu có nên không cần chồng. Thế nhưng, bạn hãy cho mình cơ hội được yêu, được có một người đàn ông yêu thương mình vô điều kiện, khiến mình rung động.

6. Chung thủy là đức tính mỗi người cần tự giác, nếu chàng không tự giác thủy chung bạn hãy buông tay ngay.

7. Phụ nữ có thể lấy đàn ông không có tiền, không đẹp trai, cũng không biết cách nuông chiều người anh ta yêu nhưng chàng nhất định phải có thừa tình yêu thương và sự tử tế dành cho bạn.

8. Thay vì nỗ lực biến mình thành người phụ nữ vạn người mê, hãy trở thành người phụ nữ khiến một người đàn ông say mê cả đời.

Một khi đàn ông im lặng, từ chối các phương thức giao tiếp thì phụ nữ nên hiểu rằng nó thay cho lời chia tay - Ảnh minh họa: Internet

9. Ra sức níu kéo kẻ luôn tìm cách để rời bỏ mình là sai lầm lớn nhất đời phụ nữ. Có thể lúc này bạn thấy mình làm đúng, nhưng sau này nhìn lại bạn sẽ ngỡ ngàng vì sao ngày ấy mình có thể khờ dại đến thế.

10. Đừng tiếp tục nhắn tin cho người đàn ông không hồi đáp chúng, đừng gọi cho người đàn ông không nhấc máy cuộc gọi của bạn. Một khi đàn ông im lặng, từ chối các phương thức giao tiếp thì phụ nữ nên hiểu rằng nó thay cho lời chia tay.

11. Yêu phải người đàn ông không tốt phụ nữ hãy nhanh chóng rời đi, càng dây dưa bạn càng thua thiệt.

12. Là phụ nữ, muốn được người khác trân trọng thương yêu trước tiên bạn hãy học cách trân trọng chính mình.