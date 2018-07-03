Những sự thật bi đát chỉ phụ nữ đã lấy chồng mới thấu, chồng đọc xong hãy thương vợ nhiều hơn

Nắm tay người đàn ông mình yêu bước vào lễ đường chính là ước mơ của mọi phụ nữ. Khi ấy, họ được chung sống với một nửa yêu thương, được danh chính ngôn thuận là vợ là mẹ, được hưởng niềm hạnh phúc của một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, đấy chỉ là bề nổi của hôn nhân, ngoài những niềm hân hoan ấy hôn nhân còn đeo lên tình yêu rất nhiều lo toan thường nhật, những thăng trầm khác. Mà người phải hi sinh, phải nhún nhường, cam chịu đa phần lại là phụ nữ.

Hầu hết thời gian của phụ nữ có chồng là để chăm sóc gia đình. Họ gần như không còn thời gian để yêu thương chính mình, để tụ tập bạn bè, để loanh quanh dạo phố mua sắm hay uống thật say. Rất nhiều người vợ, cả tháng trời họ không có lấy thời gian để soi gương lấy một lần, để nhận ra mình đã tả tơi, mệt nhoài vì hôn nhân như thế nào...

Những người chồng sau khi kết hôn được vợ nấu cho ăn, giặt quần áo cho mặc và yêu chiều khi lên giường... Họ được rất nhiều cái lợi. Phụ nữ sau khi lấy chồng, sau giờ làm phải đầu tắt mặt tối trong chợ búa, cơm nước, giặt giũ, lau chùi tất bật. Đến khi việc nhà xong xuôi, được tắm rửa để lên giường đi ngủ thì đã quá nửa đêm.

Vết tích của thương tổn tâm hồn có thể đeo bám phụ nữ dai dẵng đến hết đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Phải gánh chịu tổn thương

Vợ chồng dù yêu nhau đến mấy, dù hợp nhau đến đâu cũng không thể tránh khỏi những bất hòa, hục hặc hay tranh cãi. Và tất nhiên, khi nóng giận con người ta thường mất kiểm soát, thường cố ý nói những lời khiến đối phương tổn thương để mình hả dạ, để thấy mình giành được phần thắng.

Có thể sau đấy sẽ có những lời xin lỗi, nhưng ủi an chân thành nhưng vết tích của thương tổn tâm hồn ấy có thể đeo bám người phụ nữ dai dẵng đến hết đời.

Sự cô đơn trong hôn nhân nói lên việc chồng bạn quá vô tâm, không thấu hiểu, sẻ chia với vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Cô đơn trong hôn nhân

Câu nói “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp, khôn ngoan cũng không bằng may mắn” là câu nói không hề đúng. Thực chất, nó được nói ra bởi những phụ nữ khờ dại, sau khi đã chọn nhầm chồng lại đổ lỗi cho số phận, cho may rủi. Họ quên mất rằng, chẳng ai ép họ yêu người đàn ông kia, cũng không ai ép họ phải lấy anh ta làm chồng.

Sự cô đơn trong hôn nhân không chỉ nói lên việc chồng bạn quá vô tâm, không thấu hiểu, sẻ chia với vợ mà còn phản ảnh thực trạng vợ chồng bạn không hề có sự gắn kết. Nếu không sớm khắc phục tình trạng này thì chuỗi ngày phía trước của phụ nữ không hề dễ sống. Họ càng khó có được hạnh phúc thật sự.

Nếu chồng hờ hững, thờ ơ thì bấy nhiêu áp lực đấy thôi cũng đủ vùi dập cuộc đời người vợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Chẳng phụ nữ nào muốn bất hòa với gia đình chồng

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, con dâu với gia đình chồng luôn ám ảnh mọi phụ nữ. Lấy chồng, về làm dâu nhà chồng vốn đã gây nên rất nhiều áp lực bởi sự xa lạ, nhún nhường và nép mình để giữ hòa khí gia đình mà mọi nàng dâu đều cố gắng làm mỗi ngày. Thế nhưng, vì cam chịu, vì hi sinh mà những người vợ phải làm những điều mình không thích, sẽ khó chịu, mệt mỏi và cả những chán chường.

Nếu may mắn có được người chồng tâm lý, kịp nhận ra những bất ổn nơi vợ mà chia sẻ, động viên thì không sao. Nếu chồng hờ hững, thờ ơ thì bấy nhiêu áp lực đấy thôi cũng đủ vùi dập cuộc đời người vợ.

Phụ nữ lấy chồng phải nhận lấy nhường ấy thiệt thòi, nhường ấy áp lực và nếu không vì yêu chồng thì họ khó mà vượt qua. Vậy nên, chồng hãy luôn yêu thương, quan tâm vợ để mỗi ngày bên nhau đều là ngày hạnh phúc.