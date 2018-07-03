Đừng cố tỏ ra sang chảnh, phụ nữ muốn có khí chất chỉ cần nhớ rõ điều này

Phụ nữ muốn trở nên xinh đẹp không khó, nhưng muốn có khí chất lại cực khó. Thế nhưng, tin tôi đi, bài viết này sẽ giúp cho việc trở thành người phụ nữ có khí chất của bạn diễn ra dễ dàng hơn.

Sự điềm tĩnh ấy giúp cho nàng có đủ vững vàng trước mọi sóng gió, có thể phẳng lặng như mặt nước giữa sóng dữ cuộc đời. Sự điểm đạm ấy giúp phái mạnh có được sự an yên, thư thái khi kề bên nàng. Chưa kể, khi ấy nàng còn là chỗ dựa tinh thần cho chính mình, tự kiểm soát, chi phối và làm chủ cuộc đời của mình hoàn hảo nhất. Bất cứ ai cũng không thể can thiệp, kể cả người đàn ông của đời họ.

Những cô nàng hoạt ngôn, cười nói đon đả có thể dễ dàng thu hút đàn ông vây quanh mình bởi sự thú vị, thân thiện. Sự hoạt ngôn ấy giúp nàng trở thành trung tâm của những buổi tiệc, khiến nhiều đàn ông thèm thuồng nhưng họ lại chẳng thể hấp dẫn bằng những cô nàng điềm đạm.

Niềm ham thích với sách vở không chỉ giúp bạn tự tăng thêm vốn kiến thức mà còn là cơ hội để bạn khai sáng cho tâm hồn mình - Ảnh minh họa: Internet

Thích đọc sách

Thay vì học cách sống làm sao cho sang, văn vẻ làm sao cho người ta biết mình học nhiều phụ nữ có thần thái sẽ im lặng và đọc sách. Niềm ham thích với sách vở không chỉ giúp bạn tự tăng thêm vốn kiến thức, vốn trải nghiệm, vốn từ mà còn là cơ hội để bạn khai sáng cho tâm hồn mình.

Với tâm thái trầm ổn, nàng thả hồn mình vào từng trang sách, tận hưởng những niềm vui, nỗi buồn, và cả những niềm hạnh phúc chất chứa trong những quyển sách nàng từng đọc qua. Sự xinh đẹp, xán lạn ấy sẽ toát lên không che đậy, không phù phiếm. Đấy là nét đẹp mà những cô nàng chỉ chăm chăm son phấn, váy áo không bao giờ có được.

Chỉ khi bạn sống không tính toan, sống thật với bản năng, cư xử thật với những gì mình nghĩ thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ thú vị cực kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Cá tính

Phụ nữ ngoan hiền là tốt, nhưng ngoan quá, hiền quá sẽ hóa tẻ nhạt. Thay vì tự kiểm soát mình trong những vùng an toàn chán ngắt phụ nữ hãy thử bước chân ra khỏi bức tường mình tự dựng nên, hãy tự do làm những điều mình thích dẫu nó có điên rồ chăng nữa.

Chỉ khi bạn sống không tính toan, sống thật với bản năng, cư xử thật với những gì mình nghĩ thì bạn sẽ trở thành một người phụ nữ thú vị cực kỳ. Và tất nhiên, người đàn ông của bạn sẽ mãi say mê bạn như ngày đầu, dẫu “mỡ dâng miệng mèo” cũng chẳng thèm ngoại tình.

Tự tin

Ngoại hình luôn ám ảnh mọi phụ nữ, khiến họ luôn tự đặt rất nhiều áp lực lên vai mình. Phải giảm cân để trông thật hấp dẫn, phải dưỡng trắng da để phù hợp với tiêu chí cái đẹp của người đời, phải mặc váy dài hơn khi đi làm kẻo đồng nghiệp đánh giá, hay vòng eo tăng thêm vài cm cũng khiến chị em khóc ròng lo sợ...

Phụ nữ ơi, thay vì mải lo lắng, mải sợ người khác đánh giá, mải tự ti về cơ thể mình sao bạn không tự tin lên, hãy yêu lấy cơ thể mình dẫu nó không hoàn hảo. Mà thực chất, trên đời này có ai hoàn hảo đâu.

Hãy biết rõ ưu và nhược điểm trên cơ thể mình, hãy tận dụng tốt câu “xấu che tốt khoe”, hãy luôn căng tràn nhựa sống thì khi ấy bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.