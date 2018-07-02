12 ‘bí mật’ phụ nữ phải biết khi yêu, nếu bị tổn thương vì tình yêu bạn càng nên đọc

1. Đừng bắt chồng khai báo việc đi đâu, với ai, làm gì bởi nếu họ muốn thì đã nói cho bạn biết chứ không chờ bạn mở lời.

Muốn có được trái tim của đàn ông không khó, cái khó là khiến họ tự nguyện yêu thương, cưng chiều và ngoan ngoãn chung thủy với bạn cả đời. Thế nên, chỉ cần nắm được những “bí mật” này của phái mạnh chị em sẽ không bao giờ phải giữ chồng:

3. Khi đàn ông đang trong cuộc vui với bạn bè, hãy chỉ gọi cho anh ấy nhiều nhất 2 cuộc gọi. Một là để nhắc anh ấy đừng uống quá chén, hai là nếu say hãy đi taxi thay vì tự lái xe về nhà. Việc cứ “dội bom” tin nhắn điện thoại sẽ làm chàng mất mặt trước bạn bè, từ đấy sẽ nảy sinh tâm lí chán ghét vợ.

2. Muốn hạnh phúc cả đời phụ nữ đừng bao giờ kiểm tra điện thoại và ví tiền của đàn ông. Khi ấy, hoặc bạn sẽ thấy những điều không nên thấy, hoặc chẳng thấy điều gì bất thường nơi chồng. Nhưng chính sự hoài nghi, thiếu tin tưởng sẽ bóp nghẹt tim bạn.

4. Phụ nữ đừng quá ngoan, cũng đừng xảo trá quá. Hãy hiền lành nhưng đừng nhu nhược, hãy mạnh mẽ nhưng đừng quá cực đoan. Với đàn ông, một người vợ khiến họ khát khao chính là người vợ biết sẻ chia ngày thường, biết “chiều” chồng khi lên giường.

Đừng tin lời đàn ông hứa, hãy nhìn những gì đàn ông làm - Ảnh minh họa: Internet

5. Một khi đàn ông im lặng nghĩa là họ đã muốn chia tay. Thế nhưng, sự im lặng của đàn bà lại là tột cùng nỗi đau.

6. Một khi đàn ông nhắc đến màng trinh của bạn khi hẹn hò thì họ không bao giờ có cơ hội được gặp bạn thêm lần nào nữa.

7. Chuyện tình cảm nhất định không được lập lờ. Cũng vậy, nếu yêu bạn thật lòng chàng sẽ không ngần ngại giới thiệu với mọi người “đây là bạn gái tôi”, thay vì giấu nhẹm bạn trong mọi cuộc gặp gỡ bạn bè.

8. Đừng tin lời đàn ông hứa, hãy nhìn những gì đàn ông làm, cách đàn ông thực hiện lời hứa của mình.

Hãy nhớ rằng, đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, bạn chẳng có lỗi gì cả - Ảnh minh họa: Internet

9. Phụ nữ đừng dễ dàng bỏ qua cho sai lầm của đàn ông. Hãy để họ phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, phải gánh lấy hình phạt cho những điều không hay mình gây ra thì đàn ông mới biết cách làm bạn hạnh phúc.

10. Dù cãi nhau to đến mấy bạn nhất định phải giữ bình tĩnh, không được to tiếng, càng không nên nặng lời. Đàn ông dù yêu đến mấy cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ hàm hồ, không lí lẽ làm vợ mình.

11. Khi bị bội bạc đàn bà đừng hỏi “mình có gì không tốt mà chồng thay lòng”. Hãy nhớ rằng, đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, bạn chẳng có lỗi gì cả.

12. Đừng nuối tiếc quá khứ, đừng hồi tưởng về những gì đã qua. Hãy hướng đến tương lai, đến những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.