4 kiểu phụ nữ dễ bị chồng 'cắm sừng’ nhất, chị em đọc xong sẽ giật mình thon thót

Phụ nữ yêu 30/06/2018 11:04

Nếu vẫn đang thắc mắc vì sao mình đã dùng trăm phương nghìn kế để giữ chồng nhưng anh ấy vẫn ngoại tình, vẫn bội bạc thì bạn hãy đọc ngay bài viết này.

Nếu trước khi kết hôn đàn ông phải ra sức giữ người yêu kẻo chàng trai khác cướp mất thì sau khi về chung một nhà, phụ nữ chính là người phải tìm đủ trăm phương nghìn kế để giữ chồng. Nhưng thực tế, không phải phụ nữ nào cũng giữ được.

4 kiểu phụ nữ dễ bị chồng 'cắm sừng’ nhất, chị em đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 1
 Một khi đã tự nhốt mình trong bếp cả ngày với mùi dầu mỡ, mắm muối, không có thời gian để làm đẹp, chăm sóc chính mình thì chồng dù yêu vợ đến mấy cũng sẽ chán  - Ảnh minh họa: Internet

1. Kiểu phụ nữ ở nhà chồng nuôi

Phụ nữ đảm đang, khéo léo trong việc nấu nướng, chăm sóc nhà cửa chính là niềm tự hào của các ông chồng. Tuy nhiên, bạn không cần phải biến mình thành người vợ toàn thời gian bằng cách nghỉ việc ở nhà tập trung chăm sóc gia đình theo ý chồng.

Nếu bạn tự nhốt mình trong bếp cả ngày với mùi dầu mỡ, mắm muối, không có thời gian để làm đẹp, chăm sóc chính mình thì chồng dù yêu vợ đến mấy cũng sẽ chán. Bởi rằng, anh ấy đi làm sẽ được tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ ngoài kia, sẽ rất khó nếu không so sánh đàn bà khác với vợ mình. Nếu sự khác biệt giữa vợ và những phụ nữ khác càng xa chồng sẽ càng nung náu ý định ngoại tình.

4 kiểu phụ nữ dễ bị chồng 'cắm sừng’ nhất, chị em đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 2
Nếu nhà không có hơi ấm của bữa cơm gia đình, không có sự an yên của một gia đình thật sự thì bảo sao đàn ông không muốn trở về - Ảnh minh họa: Internet

2. Kiểu phụ nữ lười nhác

Bạn có thể nấu ăn không khéo, làm việc nhà không nhanh, chăm sóc chồng không như ý anh ấy muốn nhưng ít ra bạn phải nỗ lực để hoàn thiện chính mình, không ngại việc nhà để vun vén hạnh phúc hôn nhân. Việc lấy phải một người vợ siêng ăn nhác làm, thiếu trách nhiệm với gia đình sẽ khiến đàn ông sau giờ làm việc không muốn trở về nhà.

Chẳng phải ham mê những thú vui bên ngoài, cũng chẳng phải vì vợ thua kém ai mà bởi nơi ấy không có hơi ấm của bữa cơm gia đình, không có sự an yên của một gia đình thật sự.

4 kiểu phụ nữ dễ bị chồng 'cắm sừng’ nhất, chị em đọc xong sẽ giật mình thon thót - Ảnh 3
Kiểm soát vì sợ mất chồng chính là sai lầm tai hại khiến hạnh phúc của chị em đứng trước nguy cơ tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

3. Kiểu phụ nữ hay than vãn

Cuộc sống hôn nhân với rất nhiều áp lực, rất nhiều khó khăn khiến người phụ nữ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực. Thay vì bình tâm chia sẻ với chồng để được ủi an, thấu hiểu để hai vợ chồng có thể gắn kết hơn thì nhiều người vợ không làm như thế. Họ chọn cách trút mọi bực dọc lên đầu chồng, họ cứ mãi ca thán về những mệt mỏi, chán chường, họ không ngần ngại lớn tiếng với chồng mà không biết rằng mình đã vô tình khiến anh ấy tổn thương nặng nề.

4. Kiểu phụ nữ ghen tuông vô lối

Cách giữ chồng hiệu quả nhất là tin tưởng, yêu thương và chia sẻ với đối phương mọi điều trong cuộc sống. Việc ghen tuông vô lối, cấm chồng không được trò chuyện với đàn bà khác, không được ngắm gái xinh, kiểm soát vì sợ mất chồng chính là sai lầm tai hại khiến hạnh phúc của chị em đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Đàn ông yêu vợ không đồng nghĩa với việc họ phải tử bỏ các mối quan hệ xã hội khác chỉ vì vợ muốn thế. Việc trói buộc chồng của bạn sẽ khiến anh ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi và nảy sinh tâm lý kháng cự bằng cách tìm nguồn vui bên đàn bà khác.

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