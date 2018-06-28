Trên đời này chỉ có 3 điều đáng để phụ nữ chờ đợi, đó là...

Phụ nữ muốn cả đời an yên, hạnh phúc hãy đủ kiên nhẫn để có được 3 thứ này trong đời. Dám chắc nó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Thay vì bắt bản thân phải nhanh chóng vượt qua những dằn vặt ấy, bắt mình phải mạnh mẽ đương đầu với tất thảy, phải xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra phụ nữ hãy thẳng thắn nhìn nhận mọi chuyện khác quan, đơn giản hơn. Hãy cho con tim mình thời gian để chấp nhận thực tại, để dần quên đi những tổn thương, quên đi những hận thù. Chỉ khi nghĩ về những người đã có lỗi với mình nhưng lòng không gợn sóng, không oán than, phẫn nộ nghĩa là bạn đã đủ bình thản để vượt qua cơn đau.

Nỗi đau thể xác có thể nhanh chóng liền da, nhưng nỗi đau tinh thần sẽ khiến tâm hồn người phụ nữ thương tổn rất lâu sau đó. Sau một lần bị người đàn ông mình yêu thương bội bạc, vị người bạn thân nhất vì lợi ích cá nhân mà trở mặt, bị đồng nghiệp chơi xấu đàn bà nào cũng khắc khoải trong lòng những niềm riêng.

Phụ nữ muốn đàn ông nể trọng hãy luôn tự lập, tự kiếm tiền, tự nuôi thân mà không cần dùng tiền của đàn ông, càng không bám lấy đàn ông mà sống bám - Ảnh minh họa: Internet

2. Chờ đợi điều bạn xứng đáng được nhận

Sau một ngày làm việc vất vả, vùi đầu trong giấy tờ, sổ sách, các con số lắm lúc phụ nữ cảm thấy chán nản, mệt mỏi mà muốn buông xuôi tất cả. Trước khi dễ dàng yếm thế trước thử thách của cuộc đời chị em nên nhớ rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn có thành công bạn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Muốn được người khác nể trọng phải biết cách sống tử tế, không ngừng trau dồi kiến thức và làm đầy thêm kho tri thức của mình.

Cũng vậy, phụ nữ muốn đàn ông nể trọng hãy luôn tự lập, tự kiếm tiền, tự nuôi thân mà không cần dùng tiền của đàn ông, càng không bám lấy đàn ông mà sống bám. Khi ấy, thứ bạn có được không chỉ là sự tôn trọng mà còn cả lòng kiêu hãnh vô giá.

ừng mặc cảm mình đã từng thất bại, đã từng khổ đau mà đóng chặt lòng mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Chờ đợi người đàn ông sau cuối

Đàn bà đừng vì sợ mang tiếng gái ế mà vội vàng nhận lời yêu, cũng đừng sợ quá lứa lỡ thì khó lấy chồng mà dễ dàng chấp nhận làm vợ bất cứ ai. Hãy đủ bình tĩnh, tự tin để cho mình thời gian gặp được người đàn ông khiến bạn yêu cuồng nhiệt, anh ấy cũng yêu bạn thiết tha và cả hai đều mong ước có được nhau trong đời.

Đàn bà đã từng đổ vỡ, đã từng yêu vội cưới đại mà lỡ dỡ một đời chồng hay chồng vì hám của lạ mà lên giường với đàn bà khác khiến hôn nhân tan vỡ cũng đừng bi quan. Là phụ nữ, bạn xứng đáng được yêu thương, được đối xử âu yếm, chân thành và nâng niu từng chút một. Đừng mặc cảm mình đã từng thất bại, đã từng khổ đau mà đóng chặt lòng mình. Hơn ai hết, chính bạn nên cho mình cơ hội có được một người đàn ông sẵn sàng bên bạn cả đời, xem bạn là người phụ nữ sau cuối của đời họ.