Là phụ nữ, hãy làm ngay 7 điều này trước tuổi 30 để không hối hận về sau...

Phụ nữ yêu 04/07/2018 17:04

Phụ nữ chỉ có một cuộc đời để sống, thế nên bạn hãy sống thế nào để không phải hối hận về sau, để khi về già có thể nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Thanh xuân là hữu hạn, thế nên thay vì hoang phí phụ nữ hãy dùng nó để khiến mình hạnh phúc, để khi về già không phải hối hận vì lúc-còn-trẻ đã bỏ phí nhiều điều.

Là phụ nữ, hãy làm ngay 7 điều này trước tuổi 30 để không hối hận về sau... - Ảnh 1
Sống chân thật với cảm xúc của mình có thể khiến bạn phải chịu thiệt thòi nhưng đấy là cách duy nhất để đêm về bạn có thể ngủ thẳng giấc - Ảnh minh họa: Internet

1. Sống thật với chính mình

Sống dĩ hòa vi quý là tốt,  nhưng nếu vì sợ mất lòng người khác mà phải làm điều trái với lòng mình thì không nên. Phụ nữ sống ở đời cần có lập trường, cần có sự cá tính, mạnh mẽ và kiên định để không ai có thể ức hiếp hay nói xấu bạn. Sống chân thật với cảm xúc của mình có thể khiến bạn phải chịu thiệt thòi, phải mất nhiều thời gian hơn để thành công nhưng đấy là cách duy nhất để đêm về bạn có thể ngủ thẳng giấc.

2. Hết mình với công việc

Sự cạnh tranh trong công việc sẽ khiến ta có động lực làm việc, thể hiện năng lực và khẳng định vị thế của mình. Bạn hãy cạnh tranh công bằng, đừng so bì với ai, cũng đừng nghĩ rằng tại sao cùng một xuất phát điểm, cũng một công việc, bằng cấp nhưng trong khi đồng nghiệp khác thì thăng tiến mà mình vẫn dẫm chân tại chỗ.

Hãy tự kiểm điểm chính mình xem, bạn đã đủ nỗ lực, đủ cống hiến, đủ làm việc quên mình như đồng nghiệp hay chưa rồi hẵng ganh tỵ với họ.

Là phụ nữ, hãy làm ngay 7 điều này trước tuổi 30 để không hối hận về sau... - Ảnh 2
Hãy một lần bắt tay vào thực hiện giấc mơ thay vì cứ ù lì nằm ước ao những điều mình ao ước tự nhiên trở thành sự thật - Ảnh minh họa: Internet

3. Dám thử thách chính mình

Thất bại là mẹ thành công, cũng là bài học đắt giá để bạn trưởng thành hơn mỗi ngày. Phụ nữ đừng vì sợ thất bại mà không dám thử thách chính mình, cũng đừng vì sợ mất mặt mà không dám thoát ra khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ. Hãy dám liều mình để làm thứ  bạn muốn, hãy một lần bắt tay vào thực hiện giấc mơ thay vì cứ ù lì nằm ước ao những điều mình ao ước tự nhiên trở thành sự thật.

4. Hãy bỏ điện thoại xuống, trò chuyện với người ngồi kề bạn

Khi đến một buổi gặp gỡ bạn bè, khi trở về nhau sau một ngày làm việc, khi chơi với con phụ nữ hãy bỏ chiếc điện thoại xuống. Hãy giao tiếp với bạn bè bằng lời nói và ánh mắt, hãy hỏi han chồng về một ngày của anh ấy, hãy dạy con những điều tốt đẹp. Giao tiếp chính là mấu chốt để gắn kết những tâm hồn, để tạo nên một cuộc đời hạnh phúc.

Là phụ nữ, hãy làm ngay 7 điều này trước tuổi 30 để không hối hận về sau... - Ảnh 3
Đàn bà đừng kết bạn với những người có suy nghĩ tiêu cực, luôn than vãn, chán nản và đầy lòng hận thù - Ảnh minh họa: Internet

5. Tránh xa những người sống tiêu cực

Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi, áp lực và chán chường rồi. Đàn bà đừng tự rước thêm đau thương, bực dọc vào người khi kết bạn với những người có suy nghĩ tiêu cực, luôn than vãn, chán nản và đầy lòng hận thù. Hãy tránh xa họ để bạn còn thấy rằng cuộc đời này đáng sống, rằng bạn yêu đời, yêu bản thân và luôn suy nghĩ tích cực.

6. Luôn yêu thương bản thân

Trước khi quan tâm, yêu thương hay chăm sóc ai đàn bà hãy học cách yêu lấy chính mình trước. Đừng vì người khác mà quên mất chính mình, cũng đừng nhẫn nhịn hi sinh tất thảy, kể cả niềm hạnh phúc của bản thân chỉ để giữ chân một người đàn ông.

Khi muốn, đàn bà hãy dẹp những trách nhiệm nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ sang một bên. Hãy cho mình ít nhất mỗi tuần một ngày được sống như thuở còn son, đi chăm sóc da, mua sắm hay ngồi nhâm nhi cafe tán chuyện trên trời dưới đất với đám bạn.

7. Không thỏa hiệp với chính mình

Bạn yêu bản thân mình, nuông chiều chính mình nhưng đừng bao giờ thỏa hiệp với những thói quen xấu. Đừng cho phép mình thức quá khuya, làm việc đế kiệt sức hay khóc vì đàn ông quá nhiều. Hãy dứt khoát nói không với chúng, hãy cho chính mình cơ hội được khỏe mạnh và hạnh phúc.

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