6 thói quen khiến phụ nữ cả đời thất bại, lặn ngụp trong bất hạnh, nghèo hèn

Phụ nữ yêu 05/07/2018 17:19

Đời phụ nữ có thể mắc phải rất nhiều sai lầm, nhưng bạn tuyệt đối không được cho phép mình phạm phải những điều này kẻo cả đời thất bại, bất hạnh trăm bề.

Nếu không sớm khắc phục những thói quen xấu này phụ nữ đừng hỏi vì sao đời mình mãi chìm trong khốn khó, bất hạnh và cả những tủi hờn.

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Kiếp làm thân chịu, hãy thẳng thắn đối diện với sai lầm của mình để học được những kinh nghiệm xương máu - Ảnh minh họa: Internet

1. Vô trách nhiệm

Là phụ nữ, đừng vin vào cớ bản chất yếu đuối mà tự cho mình quyền được sống vô trách nhiệm, quyền được đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Kiếp làm thân chịu, hãy thẳng thắn đối diện với sai lầm của mình để học được những kinh nghiệm xương máu.

2. Hoang phí thời gian

“Thời gian là vàng” là câu nói muôn đời vẫn đúng. Ngay từ hôm nay phụ nữ đừng hoang phí thời gian của mình nữa. Bạn hãy buông chiếc điện thoại xuống, đừng ngủ nướng, cũng đừng giết chết thời gian vào những điều vô bổ. Hãy tận dụng thời gian để hoàn thiện những kỹ năng sống, để học thêm những điều mới và chăm sóc bản thân thật tốt.

6 thói quen khiến phụ nữ cả đời thất bại, lặn ngụp trong bất hạnh, nghèo hèn - Ảnh 2
Hãy tự kiếm tiền để có thể tự lo cho mình thay vì sống bám vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Lười nhác

Là phụ nữ, nhất định phải có cho mình một công việc, phải thật chăm chỉ kiếm tiền. Đừng làm cho có để ăn tiền của người khác, cũng đừng sợ mình thiệt thòi khi làm việc hết mình. Hãy nhớ rằng, người sử dụng lao động luôn đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết đâu là người có cống hiến để cất nhắc họ thăng tiến, đâu là người lười nhác để đào thải khỏi chốn công sở.

Hãy tự kiếm tiền, hãy lao động miệt mài để về sau, dù có lấy chồng hay không, có con cái hay không bạn vẫn dư sức tự lo cho mình thay vì sống bám vào người khác.

4. Giấu dốt

Kiến thức là vô hạn, hiểu biết của con người là hữu hạn. Thế nên, chẳng có gì xấu hổ khi bạn không hề có chút kiến thức nào về bóng đá, không biết gì về các châu lục hay các nền văn hóa bởi mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình.

Bạn có thể thuộc lòng các giai đoạn lịch sử của đất nước, có thể tự may quần áo, nấu ăn cực ngon thì đấy chính là những điểm sáng nơi bạn. Hãy cứ trau dồi kiến thức, cái gì không biết thì hỏi để người khác có thể giúp bạn hoàn thiện hơn mỗi ngày.

6 thói quen khiến phụ nữ cả đời thất bại, lặn ngụp trong bất hạnh, nghèo hèn - Ảnh 3
Mang trong mình quá nhiều nỗi sợ, tự co mình trong vỏ ốc chính là sai lầm khiến cuộc đời phụ nữ mãi chìm trong thất bại, bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

5. Không thực tế

Không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả, nhưng thay vì mơ ước những điều viễn vông, phi thực tế phụ nữ hãy mơ về những thứ thực tế hơn. Hãy đặt ra những kế hoạch để thực hiện, những dự định để phấn đấu, một tương lai tươi sáng để dấn thân. Đấy chính là động lực để bạn đến gần hơn với giấc mơ của mình.

6. Bị nỗi sợ hãi nuốt chửng

Là người, ai cũng có nỗi sợ hãi của mình, thế nhưng thay vì vượt qua nó để làm những điều lớn lao thì rất nhiều người lại bị nỗi sợ nuốt chửng. Họ không dám làm gì vì sợ thất bại, không dám vượt qua lằn ranh của sự an toàn để bứt phá vì sợ người đời chỉ trích, bàn tán.

Mang trong mình quá nhiều nỗi sợ, tự co mình trong vỏ ốc chính là sai lầm khiến cuộc đời phụ nữ mãi chìm trong thất bại, bất hạnh.

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