3 thay đổi ĐÁNG SỢ nhất của phụ nữ sau khi có chồng, ai đọc xong cũng khóc

Cuộc sống hôn nhân đáng sợ đến mức biến cô nàng đỏng đảnh, kiêu kì trở nên đảm đang, tháo vát. Biến tiểu như lá ngọc cành vàng trở thành bà nội trợ đúng nghĩa với đầu bù tóc rối bên chậu quần áo chưa giặt, bát đũa chưa rửa...

Có chồng rồi, phụ nữ chẳng còn cầu kỳ trong ăn mặc, thậm chí họ rất lòa xòa, luộm thuộm. Đáng buồn là họ như thế không hẳn vì không có thời gian mà vì họ nghĩ mình diện để ai xem. Nghĩa là, họ chỉ xinh đẹp để có người yêu, có cho mình một tấm chồng là đủ. Họ quên mất rằng, phụ nữ muốn giữ chồng, muốn mình luôn hấp dẫn trong mắt một nửa thì đừng bao giờ ngừng làm đẹp .

Khi độc thân phụ nữ rất trau chuốt cho vẻ ngoài của mình. Việc hôm nay phải mặc gì, trang điểm như thế nào, bộ quần áo ấy phải kết hợp với đôi giày, chiếc túi nào thì hợp luôn ngốn của chị em rất nhiều thời gian, công sức. Đấy chính là lí do dẫu không muốn trễ hẹn nhưng phụ nữ chưa chồng luôn khiến người yêu phải đợi chờ mỗi khi đến đón nàng đi hẹn hò, đi dự tiệc.

Có chồng rồi, những yêu thương vẫn là không giới hạn, nhưng lúc này bạn chẳng còn ngọt ngào như trước - Ảnh minh họa: Internet

2. Không còn những lời ngọt ngào

Khi yêu, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều rất yêu chiều nhau, luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào, đáng yêu nhất. Chỉ vì bạn đau bụng ngày con gái chàng có thể chạy xe quanh phố trong đêm để tìm mua cho bằng được thuốc giảm đau rồi gõ cửa nhà bạn chỉ để bảo “em uống đi cho đỡ đau, anh xót em lắm”. Cũng vậy, khi yêu, chỉ để làm người yêu bất ngờ dịp kỉ niệm 100 ngày yêu nhau trước đó nàng đã đăng ký lớp học may chỉ để may tặng người con trai mình yêu chiếc áo sơ mi trắng.

Ngày ấy, dẫu cãi nhau to đến mấy bạn cũng không bao giờ lớn tiếng với chàng, lời nói ra luôn dịu dàng, đầy âu yếm. Có chồng rồi, những yêu thương vẫn là không giới hạn, nhưng lúc này bạn chẳng còn ngọt ngào như trước. Người phụ nữ yếu mềm năm nào trở nên đanh đá, hạch sách và cộc cằn với chồng như kẻ thù. Đấy, nếu cứ mãi đanh đá như thế thì chồng nào mà yêu nổi vợ cho được hả các chị em.

Đến khi soi mình trong gương, những người vợ mới biết rằng họ đã đánh mất chính mình tự bao giờ. - Ảnh minh họa: Internet

3. Quên mất việc phải yêu thương chính mình

Thuở còn yêu, phụ nữ còn rất nhiều thời gian cho mình. Nàng chăm sóc bản thân chu đáo, dưỡng da, đắp mặt nạ hay đơn giản chỉ nằm thư thả đọc sách, nhấp ngụm trà chiều bên ô cửa nhỏ. Thế nhưng, hôn nhân với cơm nước chợ búa, với con cái, họ hàng nội ngoại và hàng trăm công việc không tên khác đã cướp đi của phụ nữ rất nhiều thời gian. Đến khi soi mình trong gương, những người vợ mới biết rằng họ đã đánh mất chính mình tự bao giờ.

Chẳng phải phụ nữ có chồng không mong mình rạng rỡ, mà bởi dẫu có muốn mua gì cho mình họ cũng tặc lưỡi “thôi, tiền này mua được cho con những vài hộp sữa, mấy bộ quần áo”, nếu không thì cũng “cuối tuần này chồng đi dự đám cưới, mua cho anh ấy chiếc áo mới vậy”,...rất nhiều lần tặc lưỡi như thế đã khiến người phụ nữ âm thầm hi sinh tất cả cho chồng con mà quên rằng chính mình cũng cần được chăm sóc, thương yêu.