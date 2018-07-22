Khi bạn đời ngoại tình, khi phát hiện mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng xuất hiện trong gia đình mình ai cũng ra sức giấu kín. Họ không muốn công khai bởi hệ quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến chính vợ chồng mà cả con cái, gia đình hai bên. Vậy nên, là người ngoài cuộc ta thường có những nhận định không hề đúng về chuyện ngoại tình.

Dưới đây là những nhận định về chuyện ngoại tình tưởng đúng hóa ra lại sai hoàn toàn, dám chắc 10 người hết 9 người “trật lất”.

Cảm giác mới mẻ, được ăn của lạ khiến đàn ông dù yêu vợ hết mực vẫn có thể lên giường với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Điều này thường đúng với phụ nữ, nhưng với nam giới thì không. Rất nhiều đàn ông ngoại tình dù gia đình rất hạnh phúc, vợ rất chu đáo, con cái ngoan ngoãn nhưng họ không bao giờ từ chối cơ hội được dan díu với người phụ nữ hấp dẫn khác.

Cảm giác mới mẻ, được ăn của lạ khiến đàn ông dù yêu vợ hết mực vẫn có thể lên giường với đàn bà khác.

2. Cuộc hôn nhân sẽ không thể hàn gắn nếu bạn đời bội bạc

Rất nhiều cặp đôi đã xem ngoại tình là phép thử cho cuộc hôn nhân của chính mình. Họ chấp nhận cho đối phương cơ hội sửa sai, cho nhau thời gian hàn gắn và xây dựng lại nền tảng yêu thương. Sau những vấp ngã, chông chênh các cặp vợ chồng vẫn có thể hàn gắn mối quan hệ. Thậm chí, họ còn biết cách yêu thương, chăm sóc cho mái ấm của mình hơn trước.

Đừng nghĩ khi hai người chưa có quan hệ tình dục thì mối quan hệ ấy hoàn toàn trong sáng - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngoại tình trong tư tưởng không được xem là ngoại tình

Ngoại tình thể hiện cho sự thiếu chung thủy. Một khi bạn đã yên bề gia thất, thì việc thức giấc lúc nửa đêm để nhắn gửi những lời âu yếm đến một người khác giới khác, có những cử chỉ thân mật với họ nghĩa là bạn đã phản bội bạn đời của mình.

Đừng nghĩ khi hai người chưa có quan hệ tình dục thì mối quan hệ ấy hoàn toàn trong sáng. Khi bạn đã trao cho người ngoài vợ ngoài chồng mình một phần tình yêu nghĩa là bạn đã ngoại tình, và ngoại tình trong tư tưởng còn đáng sợ hơn ngoại tình xác thân gấp trăm nghìn lần.

4. Vợ chồng chắc chắn sẽ ly hôn sau cơn bão ngoại tình

Các số liệu thống kê cho thấy, chỉ ½ các cặp vợ chồng ra tòa ly dị sau chuyện ngoại tình. Thực chất, chỉ khi tình yêu đã tắt ngúm, khi cả hai không còn chút tình cảm nào dành cho đối phương thì họ mới chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho nhau, để cho nhau cơ hội có một cuộc đời hạnh phúc.

Người ngoại tình chỉ cần một người mới là đủ, bởi mới sẽ cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt hơn người vợ đã cũ - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông luôn chủ động lên kế hoạch cho chuyện ngoại tình

Không hề, rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ không hề lên kế hoạch cho chuyện ngoại tình. Dẫu hôn nhân hạnh phúc, dẫu vợ không làm gì sai nhưng nếu vô tình nảy sinh tình cảm với một phụ nữ khác, thấy được sự đồng điệu trong tâm hồn đàn ông sẽ tiến gần đến người ấy hơn. Đến khi ngoảnh mặt nhìn lại, chính họ cũng không ngờ mình đã đi xa đến thế.

6. Nhân tình thường hấp dẫn, trẻ đẹp hơn bạn đời

Người ta thường ngoại tình với người trẻ trung, hấp dẫn thậm chí giàu có hơn bạn đời của mình. Nhưng cũng có rất nhiều người bị hấp dẫn bởi sự đặc biệt, mãnh liệt của cảm giác “ăn vụng”. Người ngoại tình chỉ cần một người mới là đủ, bởi mới sẽ cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt hơn người vợ đã cũ.