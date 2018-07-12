Đứng trước 3 thời điểm ‘nhạy cảm’ này chồng dù ngoan đến mấy cũng phải ngoại tình

Phụ nữ yêu 12/07/2018 16:17

Đàn ông dù đàng hoàng, chung thủy đến mấy cũng sẽ thay lòng đổi dạ trước một trong ba thời điểm cực “nguy hiểm” này.

Nếu tìm được một người phụ nữ khiến con tim mình rung động, khiến  mình hạnh phúc xuyến xao thì đàn ông sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để chạy theo ngay. Khi ấy, họ quyết tâm đến mức dẫu có van nài vợ cũng không thể giữ anh ta bên đời mình thêm phút giây nào nữa...

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Chiến tranh lạnh tưởng chừng như có thể giảm bớt những bất hòa lại vô tình đẩy vợ chồng bạn ngày một xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi vợ chồng chiến tranh lạnh

Cuộc hôn nhân nào cũng có những bất cập, những điều chưa hoàn hảo, những mâu thuẫn xung đột. Chính nhờ những trận cãi nhau ấy mà vợ chồng thêm thấu hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn. Nếu sẵn sàng nói hết suy nghĩ trong lòng mình với đối phương, thẳng thắn nhận sai và sửa đổi thì bên nhau càng lâu vợ chồng càng quấn quýt.

Trái lại, nếu cứ im lặng trước những sai trái của đối phương, trước những điều mình không hài lòng nhưng lại ghim giữ trong lòng thì đến khi chất chứa quá nhiều sẽ “tức nước vỡ bờ”, chẳng thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa. Chiến tranh lạnh tưởng chừng như có thể giảm bớt những bất hòa lại vô tình đẩy vợ chồng bạn ngày một xa nhau. Khi mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt, chán chường cũng chính là lúc đàn ông muốn ngoại tình để vừa được yêu lại được chiều chuộng trên giường.

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Vừa sở hữu nhân tình nóng bỏng lại còn được nếm trải cảm giác mới lạ thì bảo sao đàn ông không mê mẩn mà chạy theo - Ảnh minh họa: Internet

2. Dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội

Facebook, zalo hay instagram và các phần mềm hẹn hò online không chỉ giúp những người bạn kết nối với nhau, những người độc thân tìm thấy tình yêu của mình mà còn là cơ hội để đàn ông ngoại tình. Những cô nàng sẵn sàng tán tỉnh, sẵn sàng làm kiếp vợ lẻ để được nuông chiều, cung phụng vật chất rất nhiều trên mạng xã hội.

Đàn ông có thể cứng rắn từ chối lần một, khéo léo từ chối lần thứ hai những từ sau lần thứ ba họ khó lòng bỏ qua cơ hội nghìn vàng ấy. Vừa sở hữu nhân tình nóng bỏng lạ còn được nếm trải cảm giác mới lại thì bảo sao đàn ông không mê mẩn mà chạy theo.

Đứng trước 3 thời điểm ‘nhạy cảm’ này chồng dù ngoan đến mấy cũng phải ngoại tình - Ảnh 3

Chồng dù đàng hoàng đến mấy cũng phải ngoại tình nếu đi đến một nơi xa mà không có vợ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

3. Những chuyến đi không có vợ bên cạnh

Không nhất thiết phải là những chuyến công tác, chỉ cần những chuyến đi xa không có vợ bên cạnh đã dư sức khiến đàn ông dù ngoan đến mấy cũng phải hư hỏng. Bởi lúc ấy, chẳng có ai bên cạnh, chẳng người quen nào có thể bắt gặp cảnh họ nắm tay, hôn môi hay âu yếm cô gái nào đấy ngoài đường.

Cảm giác được tự do thể hiện tình cảm, ăn vụng không sợ bị bắt gặp khiến những người chồng hưng phấn bội phần. Họ có thể chủ động sắp xếp một cuộc hẹn bí mật với nhân tình, hay đơn giản là đặt hàng một cô nàng gái gọi nào đấy để “đổi gió”. Và khi ấy, chỉ có trời mới biết anh ta làm gì sau lưng vợ mình.

 

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