Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình

Phụ nữ yêu 23/09/2018 10:30

Chỉ cần làm điều này vợ không cần giữ chồng vẫn ngoan, răm rắp nghe lời cả đời, chẳng bao giờ thèm của lạ.

Một khi đã đọc bài viết này bạn sẽ không còn phải canh cánh sợ mất chồng, càng không phải ra sức giữ chồng hay đánh ghen làm gì cho mệt. Bởi lẽ, đàn bà khác có dùng mọi cách dụ dỗ, rù quến thì chồng bạn vẫn không bao giờ thay lòng đổi dạ, càng không ngoại tình.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình - Ảnh 1
Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình Ảnh minh họa: Internet

Cho chàng không gian riêng

Là vợ là chồng không đồng nghĩa với việc hai bạn phải bám lấy nhau như sam, dính lấy nhau như keo. Càng bên nhau quá nhiều sẽ khiến đối phương chán ngán, ngột ngạt và cảm thấy bị kiểm soát, mất tự do. Là một người vợ khôn ngoan, bạn hãy cho chồng thời gian, không gian riêng để anh ấy được thỏa sức làm những gì mình thích.

Lúc ấy, bạn có thể tự tìm thấy những thú vui hoặc tự rèn luyện mình ở những khóa học kỹ năng ngắn hạn. Nấu ăn, làm bánh, khiêu vũ hay may vá sẽ là những niềm vui giúp bạn trở nên đáng yêu, hấp dẫn hơn trong mắt chồng đấy.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình - Ảnh 2
Biết kiếm tiền không chỉ giúp phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội mà còn khẳng định được vị thế của mình trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Làm ra tiền

Phụ nữ đừng bao giờ cho phép mình sống bám chồng, cũng đừng dại để mình lệ thuộc tài chính. Một khi đã làm vợ, làm mẹ bạn càng phải nỗ lực kiếm tiền, phấn đấu cho sự nghiệp. Tiền bạn kiếm được nhiều hay ít không quan trọng bằng việc bạn không đánh mất cuộc sống của chính mình sau khi kết hôn.

Biết kiếm tiền không chỉ giúp phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội mà còn khẳng định được vị thế của mình trong gia đình. Đây cũng là nền tảng để bạn nhận được sự trân trọng, thương yêu từ chồng và gia đình anh ấy. Hãy để chồng bạn sợ mất vợ vì sáng nào vợ cũng xinh đẹp đi làm, thay vì nghĩ “cô ấy cứ ru rú trong xó bếp thì ai mà thèm cướp mất”.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình - Ảnh 3
Thứ một người chồng cần nhất ở vợ là sự khôn khéo, dịu dàng khi giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Khéo léo trong giao tiếp

Đàn ông không cần một người phụ nữ quá thông minh tài giỏi, cũng không cần một người vợ quá xinh đẹp. Thứ một người chồng cần nhất ở vợ là sự khôn khéo, dịu dàng khi giao tiếp. Người vợ ấy biết cách ân cần quan tâm khi chồng đi làm về muộn, biết an ủi động viên khi chồng thất bại, biết cách khiến các mối quan hệ xung quanh họ trở nên dễ chịu.

Nàng khiến chồng hãnh diện khi khoe với bạn bè đối tác, không ngại đưa vợ đến những bữa tiệc, những lần gặp gỡ vì biết chắc rằng cô ấy sẽ không làm mình xấu hổ.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình - Ảnh 4
Người chồng nào cũng mong muốn có một mái ấm hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn, thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dạy con chu đáo

Ngoài sự nghiệp thì thứ đàn ông muốn dùng cả đời để cố gắng vun đắp chính là gia đình. Người chồng nào cũng mong muốn có một mái ấm hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn, thông minh. Sau một ngày làm việc vất vả, được lũ trẻ đón bằng những cái ôm, cái hôn, bằng những lời mật ngọt “bố có mệt không”, “bố có nhớ con không, con nhớ bố lắm” đàn ông nào cũng động lòng và thầm cảm ơn vì vợ đã nuôi dạy con khéo léo như thế.

Chẳng cần bùa mê thuốc lú, vợ làm được điều này chồng tự khắc thủy chung, không bao giờ ngoại tình - Ảnh 5

Hãy cho phép mình được phù phiếm, xa hoa, được điệu đà như bản năng của bất cứ một phụ nữ nào, dù bạn có chồng hay chưa - Ảnh minh họa: Internet

Luôn đẹp và thơm

Phụ nữ có thể đầu bù tóc rối, người đầy dầu mỡ nhưng đấy là khi chồng không có nhà. Một khi có sự hiện diện của bạn đời, vợ nhất định phải xinh đẹp, thơm tho. Đừng bao giờ đánh mất sự hấp dẫn của mình trong mắt chồng, cũng đừng khiến hình ảnh của mình trước và sau khi cưới quá khác xa nhau.

Hãy cho phép mình được phù phiếm, xa hoa, được điệu đà như bản năng của bất cứ một phụ nữ nào, dù bạn có chồng hay chưa.

Học ngay 4 bí quyết giữ chồng của vợ khôn, khiến chồng vừa nể vừa sợ, không bao giờ dám ngoại tình

Học ngay 4 bí quyết giữ chồng của vợ khôn, khiến chồng vừa nể vừa sợ, không bao giờ dám ngoại tình

Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách khiến chồng yêu thương, nuông chiều và không bao giờ dám tơ tưởng đến đàn bà khác.

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