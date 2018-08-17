Vợ cao tay giữ như không giữ, khiến chồng vừa nể vừa sợ, không bao giờ dám ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ cao tay thừa thông minh, khôn khéo để biết cách giữ chồng trong tay nhưng lại không khiến anh ấy khó chịu, bực dọc.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng rất thích được khen ngợi, tán thưởng. Họ càng thích được nghe những lời có cánh ấy từ người phụ nữ của đời mình, bởi đấy không đơn giản là lời khen mà còn là sự công nhận bản lĩnh đàn ông và trách nhiệm của họ với gia đình.

Thế nên, là vợ, bạn đừng bao giờ tiết kiệm lời khen với chồng. Khi anh ấy giúp bạn nhặt rau đừng ngần ngại nói lời “cảm ơn anh yêu”, hoặc khi anh ấy dành tặng bạn bó hoa tươi đẹp nhân kỷ niệm ngày cưới chị em đừng giấu giếm niềm hạnh phúc bởi sự lãng mạn của chàng “anh làm em xúc động quá, lấy anh là lựa chọn sáng suốt nhất đời em”. Thử hỏi, đàn ông dù sắt đá đến mấy khi nghe những lời ấy liệu có tan chảy ngay hay không?

Khi vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn vợ khôn sẽ không bao giờ to tiếng quát tháo hay cãi nhau với chồng ở nơi đông người - Ảnh minh họa: Internet

Không cãi nhau trước người ngoài

Đàn ông xem trọng nhất chính là sĩ diện, một người vợ khôn ngoan thừa hiểu điều ấy. Khi vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn vợ khôn sẽ không bao giờ to tiếng quát tháo hay cãi nhau với chồng ở nơi đông người, càng không thể hiện thái độ khó chịu trước mặt bạn bè của anh ấy. Chỉ khi về đến nhà, khi chỉ có hai vợ chồng với nhau nàng mới “nói cho ra lẽ” với chồng.

Chính sự khôn khéo, tinh tế ấy của người vợ sẽ khiến chồng nể trọng vô cùng. Bởi lẽ, chỉ khi đủ bao dung, đủ yêu thương chồng phụ nữ mới có thể nén giận mà làm điều ấy.

Dẫu đã là của nhau, đã thuộc về nhau nhưng phụ nữ nhất định phải không ngừng làm đẹp, không ngừng làm mới bản thân để chồng mãi say mê như ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không quên yêu thương bản thân

Nếu nghĩ vợ chồng lấy nhau rồi thì cần gì ra sức hấp dẫn nhau, cần gì lãng mạn thì đấy chính là sai lầm giết chết hạnh phúc lứa đôi. Muốn sống với nhau cả đời vẫn mặn nồng như ngày đầu, người vợ khôn ngoan luôn khắc cốt ghi tâm câu “tương kính như tân”.

Dẫu đã là của nhau, đã thuộc về nhau nhưng phụ nữ nhất định phải không ngừng làm đẹp, không ngừng làm mới bản thân để chồng mãi say mê như ngày đầu. Lúc ấy, kẻ thứ ba dù muốn cũng đâu thể chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp ấy.

Nàng không ngừng làm mới chuyện gối chăn, cũng không ngại tìm hiểu những bí quyết, chiêu thức mới để chuyện yêu luôn hấp dẫn, cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Cuồng nhiệt khi gần gũi

Đàn bà khôn đủ tinh tế để hiểu rằng hòa hợp chuyện gối chăn là một trong những bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng viên mãn. Nàng không ngừng làm mới chuyện gối chăn, cũng không ngại tìm hiểu những bí quyết, chiêu thức mới để chuyện yêu luôn hấp dẫn, cuồng nhiệt.

Đây chính là cách đàn bà khôn khiến chồng chẳng bao giờ thèm phở vì vợ đã dư sức vừa là cơm, là phở, là món ngon vật lạ để chồng tha hồ thưởng thức rồi.