Nếu vẫn đang làm đẹp chỉ để giữ chồng bạn hãy đọc ngay những lời đắt giá dưới đây

Phụ nữ yêu 25/06/2018 16:15

Dẫu đàn ông chưa bao giờ chối cãi rằng họ yêu bằng mắt nhưng với đàn ông ngoài vừa mắt còn cần có sự vừa lòng, đàn bà đẹp nhất là khi...

Nếu vẫn đang nghĩ chỉ cần mình luôn xinhh đẹp, thơm tho thì không cần giữ chồng vẫn ngoan thì bạn đã nhầm. Dẫu đàn ông chưa bao giờ chối cãi rằng họ là người yêu bằng mắt nhưng với đàn ông, ngoài vừa mắt còn cần có sự vừa lòng, đàn bà đẹp nhất là khi...

Nếu vẫn đang làm đẹp chỉ để giữ chồng bạn hãy đọc ngay những lời đắt giá dưới đây - Ảnh 1

Làm đẹp để giữ chồng chính là sai lầm lớn  nhất cuộc đời đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

1. Nàng tự tin

Sự tự tin, lạc quan với những suy nghĩ tích cực của phụ nữ sẽ khiến mọi đàn ông cảm thấy dễ chịu, an toàn khi kề bên. Những giây phút tiếp xúc sẽ khiến nguồn nhựa sống từ mẫu phụ nữ này tiếp thêm sức mạnh cho chàng. Chưa kể, nếu những phụ nữ khác mải làm đẹp theo xu hướng, để làm hài lòng người đàn ông họ yêu thì cô nàng tự tin không như thế. Nàng có thừa bản lĩnh để biết cách yêu thương chính mình, biết cách khiến mình trở nên khác biệt và khó chiếm hữu. Nàng càng như thế đàn ông càng khát khao có được, càng yêu và càng trân trọng bội phần.

2. Biết cách chiều chuộng đàn ông

Đàn ông mạnh mẽ, kiệm lời là thế nhưng thực chất đó chỉ là những gì họ cố gắng thể hiện ra bên ngoài để người ngoài thấy họ đủ chất đàn ông. Sau những gai góc ấy, cũng có lúc phái mạnh yếu đuối, mong manh và cần có người kề bên nuông chiều hay hỏi han mình. Một người phụ nữ đủ dịu dàng để khiến đàn ông cảm thấy được ủi an, được sẻ chia, được quan tâm sẽ có được trái tim của họ cả đời.

Nếu vẫn đang làm đẹp chỉ để giữ chồng bạn hãy đọc ngay những lời đắt giá dưới đây - Ảnh 2
Một người phụ nữ nhất định phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết cách khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

3. Khôn khéo trong giao tiếp

Đàn ông không cần một người phụ nữ quá mạnh mẽ, cũng không cần phải kiếm thật nhiều tiền hay quá giỏi giang. Với họ, một người phụ nữ nhất định phải biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết cách khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, biết cách cư xử để mỗi khi giới thiệu người yêu trước mặt người khác đàn ông có thể tự hào.

4. Bao dung

Chẳng đàn ông nào dám tham lam đến mức muốn có cho mình người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận mọi lỗi lầm, sai trái của mình. Lòng bao dung của phụ nữ với đàn ông là khi họ mắc phải sai lầm được cho cơ hội để chuộc lỗi, là khi thay vì hất tung tất thảy vì cái tôi quá cao phụ nữ có thể cố gắng “hạ mình” để mối quan hệ của cả hai có thể tốt đẹp hơn.

Nếu vẫn đang làm đẹp chỉ để giữ chồng bạn hãy đọc ngay những lời đắt giá dưới đây - Ảnh 3
Đàn bà muốn sai khiến được một người đàn ông cả đời hãy khiến anh ta sợ đánh mất bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn khiến đàn ông sợ vuột khỏi tầm tay

Sau khi đã chấp nhận lời yêu, sau khi kết hôn phụ nữ thường tự cho phép mình được buông thả với bản thân, được cho rằng chung thủy với mình là trách nhiệm của đàn ông. Chính vì thế họ rất dễ trở thành nạn nhân của sự bội bạc, thay lòng.

Đàn bà muốn sai khiến được một người đàn ông cả đời hãy khiến mình luôn hấp dẫn, luôn khiến chàng sợ mất bạn vào tay đàn ông khác, luôn phải ra sức chinh phục mỗi ngày vì sợ nàng chán mình.

6. Có ước mơ

Chẳng ai đánh thuế ước mơ, cũng chẳng ai kiểm soát được giấc mơ của mỗi người. Phụ nữ có thể ước ao những thứ phù phiếm như nhà sang, xế xịn hay giản đơn hơn là một cuộc đời hạnh phúc. Sau đấy, hãy nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ của mình từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một. Quá trình tiến gần hơn với ước mơ của mình chính là thứ vô hình ở phụ nữ hấp dẫn đàn ông cực độ.

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