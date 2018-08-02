Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này

Phụ nữ yêu 02/08/2018 16:26

Đàn bà có chồng ngoại tình nhất định phải đọc bài viết này, nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ bước qua nỗi đau bội phản, không bao giờ bị đàn ông làm đau thêm lần nào nữa.

Chồng ngoại tình, đàn bà có đánh ghen thì nhân tình có trả lại cho bạn người chồng năm xưa hay không, bạn khóc lóc có khiến chồng hối lỗi mà quay về hay không. Những hành động quá khích, những lời nói rồ dại nên được ghim chặt trong lòng, đừng để chúng phát tiết ra ngoài. Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ bị đàn ông bội bạc làm cho thất điên bát đảo, họ sẽ đủ bình tĩnh, đủ bản lĩnh để tự trấn an mình, tự hiểu rằng hạnh phúc chính là cái tát đanh thép nhất tát thẳng vào mặt kẻ đã gây ra những thương tổn cho họ. 

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ bị đàn ông bội bạc làm cho thất điên bát đảo, họ sẽ đủ bình tĩnh, đủ bản lĩnh để tự trấn an mình - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là lời khuyên của phụ nữ có chồng ngoại tình, nhưng sau đấy họ đã có cuộc sống mới hạnh phúc, đã chẳng còn thù hằn người xưa. Đã có thể an yên, lòng không gợn sóng khi ai đấy nhắc về chuyện cũ.

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này - Ảnh 2
Phụ nữ ơi, hãy ngừng rơi nước mắt cho gã đàn ông bội phản, cũng đừng lún sâu vào quá khứ đau thương nữa - Ảnh minh họa: Internet

Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua, nỗi đau sẽ giúp bạn trưởng thành hơn

Phát hiện chồng ngoại tình, biết chồng lang chạ với đàn bà khác thì vợ nào chẳng đớn đau đoạn trường. Thế nhưng, sau khi đã khóc đến cạn nước mắt, sau khi đã đau khổ đã đời bạn hãy thật bình tĩnh để hiểu rằng kẻ phản bội kia không xứng đáng để bạn phải làm như thế.

Trong khi bạn đang tự dằn vặt chính mình, khi bạn đang phải vật lộn từng ngày với những khốn khó bủa vây thì chồng bạn đang bận hú hí với nhân tình, đang hả hê trước những gì đã gây ra cho bạn đấy. Phụ nữ ơi, hãy ngừng rơi nước mắt cho gã đàn ông bội phản, cũng đừng lún sâu vào quá khứ đau thương nữa. Thay vì hờn trách, oán than hãy cảm ơn vì nhờ thế bạn mới biết bản chất thực sự của chồng mình, từ đây bạn sẽ không còn bị lừa dối, bị xem là kẻ ngốc nữa.

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này - Ảnh 3
Đằng sau nước mắt sẽ là nụ cười, đằng sau người đàn ông làm mắt bạn nhòe đi vì lệ sẽ là người khiến môi bạn cười mãn nguyện, an yên - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn là dấm chấm cho cuộc hôn nhân thất bại, là dấu phẩy cho một trang mới của cuộc  đời

Nếu không thể thứ tha, nếu không thể hàn gắn thì đàn bà đừng “cố đấm ăn xôi” mà níu kéo người đàn ông không còn dành tình yêu cho mình. Dẫu biết, cuộc sống hậu ly hôn không hề dễ dàng, những trống vắng tủi thân sẽ khiến bạn phải rơi không ít nước mắt. Nhưng đằng sau nước mắt sẽ là nụ cười, đằng sau người đàn ông làm mắt bạn nhòe đi vì lệ sẽ là người khiến môi bạn cười mãn nguyện, an yên.

Đàn bà cũng đừng viện lý do muốn giữ cho con một gia đình tròn vẹn, có mẹ có cha để dây dưa với người chồng tệ bạc. Bởi con trẻ thừa nhạy cảm để biết rằng chúng đang được lớn lêntrong những dối lừa, giả tạo.

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này - Ảnh 4
Những người chồng phản bội vợ đều vì họ không còn trân trọng tình nghĩa vợ chồng, không còn tôn trọng người bạn đời của mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông quỳ gối trước cám dỗ không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bạn

Đàn ông ngoại tình không phải vì bị đàn bà khác dụ dỗ, càng không phải họ yêu người đàn bà kia hơn vợ. Những người chồng phản bội vợ đều vì họ không còn trân trọng tình nghĩa vợ chồng, không còn tôn trọng người bạn đời của mình nữa.

Và tất nhiên, khi đã cả gan nghĩ rằng vui chơi qua đường làm sao vợ biết được, ăn vụng biết chùi mép sao vợ phát hiện được, mặc vợ con đau khổ vẫn đang tâm ngoại tình thì khi mọi chuyện vỡ lở anh ta đâu còn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ bạn nữa.

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu này - Ảnh 5
Đàn bà có chồng ngoại tình đừng bao giờ chấp nhận kiếp chung chồng, đừng bao giờ dùng chung đàn ông với bất kỳ đàn bà nào khác. Như thế hèn lắm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình như chiếc quần lót công cộng, ai cũng có thể xỏ chân vào

Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn dỡ bỏ. Thế nên, đàn bà có chồng ngoại tình đừng bao giờ chấp nhận kiếp chung chồng, đừng bao giờ dùng chung đàn ông với bất kỳ đàn bà nào khác. Như thế hèn lắm.

Việc giả mù giả điếc để chồng “cắm sừng” không chỉ khiến bạn đáng thương trong mắt người đời mà ngay kẻ cướp chồng kia cũng cười khinh bạn. Đã bị chồng làm đau là quá đủ rồi, đàn bà đừng tự làm mình thêm đau  bằng cách cam chịu cuộc hôn nhân bất hạnh nữa.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà có chồng ngoại tình hôn nhân bất hạnh

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