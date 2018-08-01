15 bí quyết giúp mọi phụ nữ có hôn nhân hạnh phúc với chồng giàu có, chiều vợ hết mực

Nếu đang muốn chiếm hữu con tim một người đàn ông, muốn chàng phải gục ngã vì bạn sau một lần “tấn công” phụ nữ hãy thuộc lòng “bí quyết cua trai” sau.

Chỉ cần đọc qua bài viết này một lần bạn sẽ dễ dàng chinh phục được bất cứ đàn ông nào mình muốn

1. Trước mặt đàn ông đừng bao giờ nói xấu phụ nữ khác, cũng đừng buông lời ác ý với những người không thân quen. Bởi dù xinh đẹp, bốc lửa đến mấy mà xấu tính thì bạn cũng đừng mong có được cảm tình của chàng.

Chỉ cần có tâm hồn thiện lương bạn sẽ dễ dàng chinh phục được bất cứ đàn ông nào mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

2. Khi yêu, đừng ngần ngại nói cho đàn ông biết bạn yêu họ nhiều đến nhường nào, cuộc đời của bạn hạnh phúc ra sao từ khi chàng bước chân vào. Hãy thể hiện tình yêu của mình thật cuồng nhiệt, nồng nàn bởi đấy chính là chất men chuốc say đàn ông cả đời.

3. Đàn ông không phải là giống loài cuồng ghen, càng không bao giờ ghét bỏ những người bạn khác giới của bạn gái. Thế nhưng, phụ nữ nhất định phải giới thiệu về người bạn khác giới ấy khi cả ba gặp mặt, nếu không sự nghi kỵ sẽ giết chết tình yêu trong chàng.

4. Nếu muốn khóc, hãy tựa vào vai anh ấy để khóc khi chỉ có hai người.Việc bạn rơi nước mắt chốn đông người sẽ khiến chàng khó xử, sẽ khiến người ngoài tưởng rằng anh ấy chính là tội đồ gây ra đau thương cho bạn.

5. Đừng hoang phí nước mắt, cũng đừng lấy nước mắt để mua chuộc lòng thương hại của đàn ông. Tình yêu, tình thương rất khác với lòng thương.

Hãy khiến đàn ông luôn phải chinh phục, luôn sợ mất bạn dù cả hai đã chính thức hẹn hò, đã nên duyên chồng vợ - Ảnh minh họa: Internet

6. Nếu biết những lời mình nói ra có thể gây hiểu lầm, có thể khiến chàng hiểu sai thì hãy giữ im lặng. Thành thật là tốt, nhưng thật thà quá sẽ thiệt thân.

7. Trong khi phụ nữ ra sức giảm cân để có một thân hình mảnh khảnh, vóc dáng gầy gò để thật quyến rũ trong mắt đàn ông thì phái mạnh lại thích những cô nàng có da có thịt hơn.

8. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, bạn đừng làm quá, cũng đừng cố gắng thật nổi bật. Hãy tự nhiên nhất có thể, hãy mặc một chiếc váy dài đến đầu gối và trang điểm trong suốt để anh ấy thấy bạn thật gần gũi, thân thiện.

9. Nếu đàn ông sẽ thích thú đến phát điên khi có thể hôn lén người phụ nữ họ đang thầm yêu, thì khi yêu, họ sẽ hạnh phúc ngất ngây nếu được bạn dành tặng một nụ hôn giữa chốn đông người.

10. Hãy khiến đàn ông luôn phải chinh phục, luôn sợ mất bạn dù cả hai đã chính thức hẹn hò, đã nên duyên chồng vợ. Nếu không, yêu nhau càng lâu tình cảm càng nhạt phai, cưới nhau càng lâu tình yêu càng nguội lạnh.

Việc biết quá nhiều về những điều đã qua sẽ khiến chàng tủi thân, ghen tức vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

11. Đừng cố gắng trở nên đáng yêu, cũng đừng giả tạo tỏ ra thánh thiện. Hãy sống thật với lòng mình, hãy chân thật với cảm xúc bởi đàn ông thừa nhạy cảm để nhận ra bạn đang đóng kịch.

12. Khi đàn ông tìm đến bạn chỉ để chuyện trò và xin ở bạn một lời khuyên thì đấy chính là lúc bạn đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời họ.

13. Đừng chủ động kể về người yêu cũ, cũng đừng khen ngợi người đàn ông trong quá khứ. Việc biết quá nhiều về những điều đã qua sẽ khiến chàng tủi thân, ghen tức vô cùng.

14. Đừng im lặng khi cãi nhau, cũng đừng lớn tiếng khi mâu thuẫn xảy ra. Hãy ôn hòa, cầu thị và có thiện chí xây dựng để cả hai có cơ hội thấu hiểu nhau hơn.

15. Biết nấu ăn luôn là lợi thế khiến bạn thu hút sự chú ý của đàn ông, khiến họ muốn có một mối quan hệ lâu dài, bền chặt.

Một khi đã thuộc lòng những bí quyết trên, khi đã hiểu rõ tâm lý đàn ông bạn sẽ dễ dàng nhận biết đâu là người đàn ông tử tế, đâu là kẻ trăng hoa để có thể chọn cho mình một người chồng hoàn hảo, yêu thương vợ vô điều kiện.