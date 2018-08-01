Trước tuổi 40, phụ nữ nhất định phải biết những sự thật trần trụi về cuộc đời này!

Phụ nữ yêu 01/08/2018 15:11

Là phụ nữ, trước tuổi 40 bạn nhất định phải khắc cốt ghi tâm 10 sự thật đắt giá về cuộc đời dưới đây.

Không còn ngây ngô như thuở đôi mươi, cũng không chòng chành chênh vênh như hồi 30. Phụ nữ 40 đã có đủ trải nghiệm để trưởng thành, đủ va vấp để không dại khờ, đủ bản lĩnh để hiểu rõ chính mình, dám sống thật với cảm xúc. Thế nên, họ đã đưa ra những điều từ tận tâm can sau, dành tặng cho những phụ nữ 20, 30 để khi 40 bạn không phải hối hận về những gì đã qua, không phải hối tiếc về những thứ mình đã bỏ lỡ.

Trước tuổi 40, phụ nữ nhất định phải biết những sự thật trần trụi về cuộc đời này! - Ảnh 1
 Đừng quá quan trọng sự hiện diện của đàn ông trong cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ có quyền ích kỷ, có quyền yêu mình nhất, và không bao giờ chấp nhận hi sinh vì bất cứ một người đàn ông nào. Bởi lẽ, hôm nay bạn dốc lòng vì đối phương nhưng chắc gì hôm sau họ vẫn một lòng một dạ với bạn.

2. Đừng quá quan trọng sự hiện diện của đàn ông trong cuộc đời mình. Phụ nữ có thể li dị, có thể sống một mình, có thể làm mẹ đơn thân nhưng đừng bi lụy níu kéo kẻ phụ tình, mặc vợ con đau thương mà lên giường với đàn bà khác.

3. Ăn uống là niềm vui, đừng vì người khác chê béo mà bạn không dám ăn những thứ mình thích. Người đời nói những lời cay nghiệt xong là quên ngay, chỉ riêng chúng ta lại canh cánh trong lòng mà tổn thương. Như thế là khờ lắm, bạn biết không.

Trước tuổi 40, phụ nữ nhất định phải biết những sự thật trần trụi về cuộc đời này! - Ảnh 2
Đàn ông, dù ngày cũ đã yêu thương chiều chuộng bạn đến mấy thì nếu một ngày anh ta thay lòng bạn hãy nhanh chóng quên sạch sẽ những thứ đã có cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng căm ghét một người đàn bà vì người đàn ông của bạn qua lại không trong sáng với họ. Có trách, hãy trách chàng đã cho cô ấy cơ hội chen chân vào mối quan hệ của cả hai.

5. Bạn có thể thứ tha cho đàn ông khi anh ta mắc phải sai lầm, nhưng đừng dễ dàng cho qua nếu cốt lõi của vấn đề chưa được giải quyết, anh ta chưa nhận sai. Nếu không, dù đang hàm ơn bạn đàn ông vẫn thầm cười vào mặt vì bạn quá ngu ngốc, bị qua mặt dễ dàng.

6. Đàn ông, dù ngày cũ đã yêu thương chiều chuộng bạn đến mấy thì nếu một ngày anh ta thay lòng bạn hãy nhanh chóng quên sạch sẽ những thứ đã có cùng nhau. Bởi nếu yêu thương thật lòng đàn ông đâu nhẫn tâm bắt người mình thương buồn đau rơi nước mắt, càng không bắt bạn phải chịu cảnh dùng chung đàn ông với phụ nữ khác.

Trước tuổi 40, phụ nữ nhất định phải biết những sự thật trần trụi về cuộc đời này! - Ảnh 3
Chung thủy cần sự tự giác, không cần nhắc nhở cũng chẳng cần đe dọa - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ đừng van nài tình yêu của đàn ông chỉ vì cô đơn, chọn đại một bờ vai để tựa nương sẽ khiến bạn mất đi cơ hội gặp được tình yêu đúng nghĩa của đời mình.

8. Chung thủy cần sự tự giác, không cần nhắc nhở cũng chẳng cần đe dọa. Nếu đã ăn nằm với phụ nữ khác, đã dành những lời yêu cho người khác thì bạn còn tiếc nuối gì nữa mà chưa đá phăng anh ta ra khỏi đời mình.

9. Phụ nữ muốn có được hạnh phúc nhất định phải biết thế nào là đủ. Nếu tình yêu đủ sâu đậm thì giữ, nếu đã đủ buồn đau khốn khó thì hãy buông tay. Thanh xuân là hữu hạn, đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà phí phạm nó.

10. Phụ nữ luôn xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc. Trước khi muốn người khác yêu mình bạn hãy học cách yêu lấy chính mình, trân trọng bản thân.

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