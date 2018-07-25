1. Là đàn bà, nếu không đẹp hãy nỗ lực để mình trông thật xinh bởi trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp . Và tất nhiên, khi đã xinh bạn sẽ có thừa tự tin để chẳng cần dựa dẫm vào ai, cũng không bi lụy bất cứ đàn ông nào.

Đàn bà muốn hạnh phúc ngoài xinh đẹp, có tiền nhất định phải có cả khí chất. Bởi chỉ khi có khí chất bạn mới biết cách sống sao cho đời mình vui, cho mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa.

3. Đàn bà khi yêu có thể cuồng điên bất chấp, có thể vì đàn ông mà đớn đau khôn nguôi. Thế nhưng, bạn chỉ được quyền khóc vì đàn ông một đêm, sáng hôm sau thức giấc nhất định phải phấn son rực rỡ ngồi quán quen nhấp ngụm trà, đọc vài trang sách và ngửa mặt nhìn đời. Sau những đớn đau, đàn bà nhất định phải hồi sinh, phải yêu lấy mình hơn bao giờ hết.

2. Đừng tin vào tình yêu sét đánh nếu bạn không trang điểm , ăn mặc thật xinh đẹp khi rời khỏi nhà. Là phụ nữ, bạn có thể ăn mì gói, ăn cơm chan nước mắm nhưng khi ra khỏi nhà nhất định phải xịt nước hoa thật thơm, mặc quần áo thật thời thượng. Bởi bất cứ ngày nào trong đời cũng chính là cơ hội để bạn gặp được một nửa của đời mình.

4. Đừng tiết kiệm nụ cười với bất cứ ai, kể cả khi từ chối lời mời mua vé số của một cụ bà hay khi đưa thẻ giữ cho bác bảo vệ. Khi ta dùng nụ cười để đối đãi với đời, nhất định cuộc đời này sẽ đáp lại ta bằng những điều đẹp đẽ nhất.

Là đàn bà, bạn có thể không giàu có nhưng nhất định phải kiếm ra tiền. Dùng tiền của chính mình vẫn thoải mái, xứng đáng hơn việc dùng tiền của người khác gấp trăm nghìn lần - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà lấy chồng, hãy lấy người đàn ông mình yêu và chắc rằng anh ấy cũng yêu mình.Đừng lấy người cha mẹ mình muốn, bạn bè mình thích bởi chẳng ai khác ngoài bạn mới là người sống trong cuộc hôn nhân ấy.

6. Cám dỗ chính là cách thử lòng đàn ông hiệu quả nhất. Nếu đứng trước cám dỗ mà ngả lòng nghiêng dạ thì anh ta không bao giờ xứng đáng có được bạn vì nếu có được chắc chắn chàng sẽ khiến bạn đớn đau về sau.

7. Là đàn bà, bạn có thể không giàu có nhưng nhất định phải kiếm ra tiền. Dùng tiền của chính mình vẫn thoải mái, xứng đáng hơn việc dùng tiền của người khác gấp trăm nghìn lần.

8. Dù được chồng cưng yêu đến mấy đàn bà cũng đừng tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi”, khi vui họ có thể cảm ơn bạn vì đã chấp nhận nghỉ việc ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, khi bất mãn họ sẽ chẳng tiếc lời mắng nhiếc “đồ ăn bám”.

Một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà phải buông tay ngay - Ảnh minh họa: Internet

9. Thanh xuân của đàn bà là hữu hạn, đừng vơi cạn nó vì kẻ không đáng, đừng cho người đàn ông mãi không có cho bạn một danh phận quá nhiều thời gian.

10. Đừng vì cô đơn mà tùy tiện ngã vào vòng tay của một ai, cũng đừng vì muốn tranh cướp mà chấp nhận làm kẻ thứ ba. Con cái nhờ phúc của cha mẹ, mẹ giật chồng người sao con có thể sống an yên.

11. Một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà phải buông tay ngay, chấp nhận thứ tha đồng nghĩa với việc bạn đang cho anh ấy cơ hội làm đau mình thêm lần nữa.