Phụ nữ hãy làm ngay 3 điều này trong hôm nay, đừng chờ đến khi về già mới hối tiếc thì đã không thể cứu vãn...

Phụ nữ yêu 24/07/2018 17:12

Ngay bây giờ, khi còn có thể phụ nữ hãy thấm nhuần những điều sau để mai này khi mắt đã mờ, tay đã run bạn vẫn mỉm cười rạng rỡ vì đã không sống hoài sống phí một giây phút nào của đời mình.

Khi bạn còn trẻ, bạn còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội để sai lầm, để thất bại để làm lại từ đầu. Thế nhưng, có những điều, có những trải nghiệm, những cơ hội mà nếu đã vuột mất nó qua tháng năm bạn sẽ không bao giờ thay đổi được.

Phụ nữ hãy làm ngay 3 điều này trong hôm nay, đừng chờ đến khi về già mới hối tiếc thì đã không thể cứu vãn... - Ảnh 1
Là phụ nữ, đừng chờ đến khi “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, tuổi trẻ phôi pha mới nhắc mình phải làm những điều này thì đã không thể cứu vãn được gì… - Ảnh minh họa: Internet

Hãy sống cho chính mình, đừng vì miệng đời mà nép mình sống khác đi

Nếu là đàn ông bạn đâu cần phải lo lắng việc hàng xóm bàn tán khi đi sớm về khuya, lỡ uống quá chén về nhà trong cảnh nửa tỉnh nửa say, hay hôm nay mặc chiếc đầm gợi cảm hơn ngày thường đôi chút cũng phải dè chừng sợ người khác xỉa xói, nói xấu mình. Vâng, làm phụ nữ phải chịu nhiều áp lực từ dư luận như thế đấy. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi áp lực ấy đến từ đâu không. Thật khó để thừa nhận, nhưng thực chất nó đến từ chính bản thân bạn đấy.

Người khác nghĩ gì về mình, nói những điều không hay về mình thì bạn cứ mặc kệ họ. Hãy bỏ ngoài tai những ganh đua, sân si hay đố kị. Hãy cứ sống cho mình, hãy cứ sống ngay thẳng thiện lương để không phải ray rứt với lòng mình là được. Đàn bà đừng sống để vui lòng mẹ cha, để đẹp lòng người đời. Hãy khiến mình vui, hãy dám thoát khỏi những lối mòn, hãy cho mình cơ hội được sống hạnh phúc bằng cách sống thật.

Đừng để đến khi đã già, khi chỉ còn cơ hội nhìn lại cuộc đời mình bạn mới nhận ra mình đã phí phạm thanh xuân của mình như thế nào, lãng phí thời gian của mình ra sao thì đã vô vọng.

Phụ nữ hãy làm ngay 3 điều này trong hôm nay, đừng chờ đến khi về già mới hối tiếc thì đã không thể cứu vãn... - Ảnh 2
Phụ nữ có quá nhiều nỗi sợ, mỗi nỗi sợ được cộng dồn vào khiến họ không còn đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của chính mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu

Phụ nữ có quá nhiều nỗi sợ, mỗi nỗi sợ được cộng dồn vào khiến họ không còn đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của chính mình nữa. Lắm khi họ muốn làm điều gì đấy, nhưng lại sợ chồng không vui, sợ con cái phiền lòng, sợ mẹ cha bất an, sợ đồng nghiệp ghét mình mà đành giấu nhẹm đi những ước ao thầm kín.

Ngày còn trẻ, phụ nữ thường cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mình có thể “cân” cả thế giới. Đến khi đã già, họ mới biết rằng thật ra yếu đuối chẳng có gì xấu, đau lòng cũng không có gì sai, để người khác biết mình mong manh cũng chẳng phải là điều gì quá xấu hổ. Bởi nhờ thế, mọi người sẽ biết cách nâng niu, trân trọng bạn hơn thay vì tưởng rằng bạn vẫn ổn, và họ vẫn vô tâm vùi dập bạn mỗi ngày.

Phụ nữ hãy làm ngay 3 điều này trong hôm nay, đừng chờ đến khi về già mới hối tiếc thì đã không thể cứu vãn... - Ảnh 3
Phụ nữ đừng bao giờ vì có gia đình mà rời bỏ các mối quan hệ thân thiết của mình, nếu không đến khi bị bỏ rơi bạn sẽ cô độc một mình - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu có lấy chồng cũng không quên giữ liên lạc với bạn bè, nhất là bạn khác giới

Phụ nữ lấy chồng, họ phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc vun vén cho gia đình mình. Họ bận đến mức, thời gian dành cho mình còn không có huống gì dùng để gặp gỡ bạn bè. Chưa kể, vì sợ chồng ghen tuông mà họ chủ động tuyệt giao với những người bạn khác giới, những người anh lớn.

Bạn biết không, chồng hôm nay là của bạn, mai đã có thể là chồng của đàn bà khác. Nhưng bạn bè, vẫn mãi là bạn bè, vẫn luôn ở đấy để sẵn sàng lắng nghe, âu yếm và ủi an tâm hồn bạn những khi khốn khó, đớn đau. Thế nên, phụ nữ đừng bao giờ vì có gia đình mà rời bỏ các mối quan hệ thân thiết của mình, nếu không đến khi bị bỏ rơi bạn sẽ cô độc một mình…

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