Dù yêu đến mấy đàn bà khôn cũng không bao giờ thỏa hiệp 5 điều này với đàn ông

Muốn được chồng trân trọng, thương yêu cả đời đàn bà chớ dại từ bỏ giấc mơ chỉ vì anh ấy muốn thế - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ không bao giờ làm điều này cho chồng, bởi họ thừa hiểu rằng đấy chính là sai lầm tai hại khiến họ trở nên tầm thường trong mắt bạn đời.

Sống ở đời, ai cũng có ước mơ hoài bão cho riêng mình, ai cũng nuôi cho mình một giấc mộng từ thưở tấm bé và cố gắng mỗi ngày để hiện thực hóa nó. Vậy nên, dù là người yêu hay chồng thì đàn ông cũng không bao giờ có quyền bắt người phụ nữ phải dẹp bỏ đam mê của cô ấy. Tất nhiên, đàn bà khôn ngoan thừa hiểu điều ấy và ra sức bảo vệ chính mình.

Bởi lẽ, nếu yêu chân thành đàn ông đã khích lệ, động viên người phụ nữ của mình làm những gì cô ấy muốn thay vì ra sức ngăn cản chỉ vì không thích, không hài lòng. Vậy nên, phụ nữ dù yêu đến mấy cũng đừng chấp nhận từ bỏ đam mê của mình vì chồng cấm cản can ngăn, không đáng đâu.

2. Xem chàng là nhất

Tất nhiên, khi đã yêu thì người đàn ông mình yêu luôn hoàn hảo nhất trong mắt mọi phụ nữ. Thế nhưng, bạn đừng để tình yêu làm cho mờ mắt mà mặc định người mình yêu là nhất, mà tôn sùng anh ấy quá đà. Hãy nhớ rằng, bạn phải luôn khẳng định vị thế của mình trong mắt đối phương, khiến anh ấy thấy bạn vô giá và sợ vuột mất bạn.

Nếu không “điều khiển” được trái tim của một người đàn ông, bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị trong mắt họ. Khi ấy, bạn đừng trách vì sao mình bị xem thường, lạnh nhạt và bỏ rơi.

Bạn thích mặc đơn giản, cá tính hay gợi cảm đấy là việc của bạn, đừng cho chàng cơ hội quản cả việc bạn phải mặc gì, trang điểm ra sao. Nếu không, đời còn gì vui nữa hỡi các cô gái - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặc những thứ đàn ông muốn

Mỗi người đều có sở thích, phong cách thời trang khác nhau. Và tất nhiên, dẫu yêu nhau đến mấy thì đàn ông không bao giờ có quyền bắt cô gái của mình phải thay đổi thói quen ăn mặc theo ý mình. Bạn thích mặc đơn giản, cá tính hay gợi cảm đấy là việc của bạn, đừng cho chàng cơ hội quản cả việc bạn phải mặc gì, trang điểm ra sao. Nếu không, đời còn gì vui nữa hỡi các nàng.

4. Tự biến mình thành “con ở” của đàn ông

Phụ nữ đảm đang việc nhà, giỏi nấu ăn và khéo vun vén chính là mẫu hình rất nhiều cô gái theo đuổi khi kết hôn. Nhưng phụ nữ ơi, bạn có quyền khéo léo như thế nhưng đừng dại ôm hết việc nhà vào người, cũng đừng dại phục vụ chồng từ A đến Z kẻo anh ấy sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại, lười nhác và đùn đẩy hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ.

Tự biến mình thành “con ở” của chồng sẽ không thể khiến hôn nhân của bạn hạnh phúc hơn, nó chỉ khiến bạn trở nên đáng thương, tội nghiệp.

Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đã không còn yêu bạn nữa thì bạn đừng bao giờ dùng thân xác hay sự đáng thương để níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

5. Quá lụy tình

Một khi đàn ông đã muốn rời đi thì đàn bà, dù có giữ được chân họ cũng không có được trái tim chàng. Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đã không còn yêu bạn nữa thì bạn đừng bao giờ dùng thân xác hay sự đáng thương để níu kéo, không đáng chút nào.