Dẫu biết ‘yêu là khổ’ nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chối từ người đàn ông như thế này

Nếu đàn ông bắt đầu mối quan hệ bằng sự thích thú trước những điều mới mẻ thì phụ nữ thường chỉ đặt tình cảm vào người đàn ông có thể cho họ mối quan hệ dài lâu. Thế nhưng, khi đứng trước những mẫu đàn ông này chị em sẽ nhanh chóng đi lí trí mà lao vào yêu như thiêu thân, dẫu biết chắc rằng anh ta sẽ làm mình đớn đau cũng bất chấp…

Dù biết rằng những anh chàng ấy rất đa tình, biết rằng mình khó lòng giữ được họ dài lâu nhưng vì đã trót say mê, đã trót đem lòng yêu thương nên phụ nữ sẽ bất chấp tất cả mà yêu. Đớn đau, thương tổn thế nào họ cũng chấp nhận.

Những người đàn ông điển trai sẽ rất hút mắt nữ giới, thế nhưng vì họ có vẻ ngoài quá hấp dẫn nên phụ nữ thường cảm thấy tự ti mà không dám tiếp cận, huống gì bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng, một chàng trai có vẻ ngoài phong trần, lãng tử lại khiến vô số chị em say đứ đừ. Họ say sự lãng mạn, dịu dàng, sự gợi mời qua ánh mắt, bờ môi với những câu chuyện hí hỏm, cuốn hút.

Anh chàng lắm chiêu

Người ta vẫn nói “đàn ông không xấu đàn bà không yêu”, một người đàn ông “xấu” luôn biết cách tạo nên những bất ngờ, những điều thú vị và cả những bí mật nho nhỏ. Họ có năng lực làm cho cuộc đời người phụ nữ xáo trộn, làm cho cô ấy phải đi từ ngỡ ngàng này đến tò mò khác. Đến khi nàng nhận ra mình sập bẫy tình thì đã không thể cưỡng lại tình yêu cuồng nhiệt của anh chàng lắm chiêu nữa.

Một người đàn ông biết nói những lời dễ nghe, biết phụ nữ cần gì, muốn gì và ra sức chinh phục thì chắc chắn anh ta sẽ có được người phụ nữ mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu thấu tâm lý phụ nữ

Nếu đàn ông điển trai có thể thu hút phụ nữ bằng vẻ ngoài của mình trong nháy mắt thì người đàn ông hiểu thấu tâm can phái yếu sẽ có được con tim nàng cả đời. Vậy nên, một người đàn ông biết nói những lời dễ nghe, biết phụ nữ cần gì, muốn gì và ra sức chinh phục thì chắc chắn anh ta sẽ có được người phụ nữ mình muốn.

Thế nhưng, đáng tiếc rằng một khi đàn ông đã biết cách lấy lòng phụ nữ, hiểu tâm tư của nàng như lòng bàn tay thì họ sẽ dễ dàng “cắm sừng” hơn bao giờ hết. Và chị em khi đang say men tình ái chẳng thể đủ tỉnh táo để nhận ra những dối gian, lừa lọc mình đang gánh chịu.

Vì khi trao đi lòng tin yêu phụ nữ sẽ không đề phòng, càng không nghi kỵ điều gì. Đấy chính là lúc đàn ông thả mồi câu thêm những con cá khác, và tất nhiên bạn vẫn ngây thơ không biết gì - Ảnh minh họa: Internet

Nuông chiều hết mực

Phụ nữ nào cũng mong có một người đàn ông yêu thương mình vô điều kiện, chấp nhận tất thảy mọi thói hư tật xấu và sẵn sàng bao dung cho mọi sai trái của mình. Thế nên, khi chàng xem mình là nhất, luôn đồng lõa với những điên rồ của mình chị em sẽ mặc định rằng bản thân rất quan trọng trong cuộc đời người yêu.

Đấy chính là điều đàn ông mong muốn, họ muốn đối phương tin tưởng vào tình yêu của mình, muốn đối phương tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của cả hai. Vì khi trao đi lòng tin yêu phụ nữ sẽ không đề phòng, càng không nghi kỵ điều gì. Đấy chính là lúc đàn ông thả mồi câu thêm những con cá khác, và tất nhiên bạn vẫn ngây thơ không biết gì.

Dẫu biết là sẽ rước khổ đau vào thân, biết sẽ phải chịu không ít thương tổn nhưng những mẫu đàn ông trên vẫn luôn hấp dẫn trong mắt phụ nữ. Họ khiến chị em dù muốn cũng không thể chối từ.