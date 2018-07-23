Dẫu biết ‘yêu là khổ’ nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chối từ người đàn ông như thế này

Phụ nữ yêu 23/07/2018 16:27

Khi đứng trước những mẫu đàn ông này chị em sẽ nhanh chóng mất đi lí trí mà lao vào yêu như thiêu thân, dẫu biết chắc rằng anh ta sẽ làm mình đớn đau cũng bất chấp…

Nếu đàn ông bắt đầu mối quan hệ bằng sự thích thú trước những điều mới mẻ thì phụ nữ thường chỉ đặt tình cảm vào người đàn ông có thể cho họ mối quan hệ dài lâu. Thế nhưng, khi đứng trước những mẫu đàn ông này chị em sẽ nhanh chóng đi lí trí mà lao vào yêu như thiêu thân, dẫu biết chắc rằng anh ta sẽ làm mình đớn đau cũng bất chấp…

Dẫu biết ‘yêu là khổ’ nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chối từ người đàn ông như thế này - Ảnh 1
Dù biết rằng những anh chàng ấy rất đa tình, biết rằng mình khó lòng giữ được họ dài lâu nhưng vì đã trót say mê, đã trót thương nên phụ nữ sẽ bất chấp tất cả mà yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ ngoài phong trần

Những người đàn ông điển trai sẽ rất hút mắt nữ giới, thế nhưng vì họ có vẻ ngoài quá hấp dẫn nên phụ nữ thường cảm thấy tự ti mà không dám tiếp cận, huống gì bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Thế nhưng, một chàng trai có vẻ ngoài phong trần, lãng tử lại khiến vô số chị em say đứ đừ. Họ say sự lãng mạn, dịu dàng, sự gợi mời qua ánh mắt, bờ môi với những câu chuyện hí hỏm, cuốn hút.

Dù biết rằng những anh chàng ấy rất đa tình, biết rằng mình khó lòng giữ được họ dài lâu nhưng vì đã trót say mê, đã trót đem lòng yêu thương nên phụ nữ sẽ bất chấp tất cả mà yêu. Đớn đau, thương tổn thế nào họ cũng chấp nhận.

Anh chàng lắm chiêu

Người ta vẫn nói “đàn ông không xấu đàn bà không yêu”, một người đàn ông “xấu” luôn biết cách tạo nên những bất ngờ, những điều thú vị và cả những bí mật nho nhỏ. Họ có năng lực làm cho cuộc đời người phụ nữ xáo trộn, làm cho cô ấy phải đi từ ngỡ ngàng này đến tò mò khác. Đến khi nàng nhận ra mình sập bẫy tình  thì đã không thể cưỡng lại tình yêu cuồng nhiệt của anh chàng lắm chiêu nữa.

Dẫu biết ‘yêu là khổ’ nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chối từ người đàn ông như thế này - Ảnh 2
Một người đàn ông biết nói những lời dễ nghe, biết phụ nữ cần gì, muốn gì và ra sức chinh phục thì chắc chắn anh ta sẽ có được người phụ nữ mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu thấu tâm lý phụ nữ

Nếu đàn ông điển trai có thể thu hút phụ nữ bằng vẻ ngoài của mình trong nháy mắt thì người đàn ông hiểu thấu tâm can phái yếu sẽ có được con tim nàng cả đời. Vậy nên, một người đàn ông biết nói những lời dễ nghe, biết phụ nữ cần gì, muốn gì và ra sức chinh phục thì chắc chắn anh ta sẽ có được người phụ nữ mình muốn.

Thế nhưng, đáng tiếc rằng một khi đàn ông đã biết cách lấy lòng phụ nữ, hiểu tâm tư của nàng như lòng bàn tay thì họ sẽ dễ dàng “cắm sừng” hơn bao giờ hết. Và chị em khi đang say men tình ái chẳng thể đủ tỉnh táo để nhận ra những dối gian, lừa lọc mình đang gánh chịu.

Dẫu biết ‘yêu là khổ’ nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chối từ người đàn ông như thế này - Ảnh 3
Vì khi trao đi lòng tin yêu phụ nữ sẽ không đề phòng, càng không nghi kỵ điều gì. Đấy chính là lúc đàn ông thả mồi câu thêm những con cá khác, và tất nhiên bạn vẫn ngây thơ không biết gì - Ảnh minh họa: Internet

Nuông chiều hết mực

Phụ nữ nào cũng mong có một người đàn ông yêu thương mình vô điều kiện, chấp nhận tất thảy mọi thói hư tật xấu và sẵn sàng bao dung cho mọi sai trái của mình. Thế nên, khi chàng xem mình là nhất, luôn đồng lõa với những điên rồ của mình chị em sẽ mặc định rằng bản thân rất quan trọng trong cuộc đời người yêu.

Đấy chính là điều đàn ông mong muốn, họ muốn đối phương tin tưởng vào tình yêu của mình, muốn đối phương tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của cả hai. Vì khi trao đi lòng tin yêu phụ nữ sẽ không đề phòng, càng không nghi kỵ điều gì. Đấy chính là lúc đàn ông thả mồi câu thêm những con cá khác, và tất nhiên bạn vẫn ngây thơ không biết gì.

Dẫu biết là sẽ rước khổ đau vào thân, biết sẽ phải chịu không ít thương tổn nhưng những mẫu đàn ông trên vẫn luôn hấp dẫn trong mắt phụ nữ. Họ khiến chị em dù muốn cũng không thể chối từ. 

Dù yêu đến mấy đàn bà khôn cũng không bao giờ thỏa hiệp 5 điều này với đàn ông

Dù yêu đến mấy đàn bà khôn cũng không bao giờ thỏa hiệp 5 điều này với đàn ông

Dù yêu đến mấy đàn bà khôn cũng không bao giờ làm điều này cho chồng hay người yêu, chị em hãy khắc cốt ghi tâm để đời mình bớt bất hạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu đàn ông không nên yêu mẫu đàn ông không nên lấy làm chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 12 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này