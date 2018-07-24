Phụ nữ muốn chồng thương cả đời hãy thuộc lòng nguyên tắc 3 KHÔNG này!

Đừng bao giờ tự nhận mình khôn ngoan, cũng đừng dám nhận mình khôn khéo nếu chưa biết cách giả vờ khờ dại trước chồng trong những lúc như thế này để giữ gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc chị em nhé.

Tuy nhiên, mạnh mẽ, cá tính khác với việc luôn muốn tranh hơn thua với chồng. Bởi đàn ông, luôn được mặc định là trụ cột gia đình, là người bảo bọc vợ con. Họ cần sĩ diện, cần được tôn trọng để thấy rằng mình quan trọng trong cuộc sống của bạn đời. Đừng nghĩ rằng giỏi hơn chồng sẽ khiến anh ấy nể, hãy nhớ rằng chẳng cuộc hôn nhân nào có thể hạnh phúc nếu vợ cứ muốn đè đầu cưỡi cổ chồng.

Nếu ngày trước đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm được hiểu theo đúng nghĩa đen là đàn ông đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình, đàn bà ở nhà chăm con, vun vén mái ấm thì ngày nay đã khác. Phụ nữ thời nay cũng có công việc, có sự nghiệp, họ kiếm ra tiền, biết cách tiêu tiền và không sống bám vào đàn ông. Chính sự tự lập ấy khiến phụ nữ dù đã là vợ, đã có cho mình một bờ vai để tựa nương nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để không biến mình thành kẻ sống bám.

Hãy phân chia nhiệm vụ cho chồng, hãy nhờ vả để chàng biết chia sẻ việc nhà với vợ thay vì gồng mình làm siêu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Không ôm hết việc nhà vào người

Đàn bà dại nhất là khi muốn chứng tỏ mình đảm đang, khéo léo bằng cách ôm hết việc nhà vào mình. Sau giờ làm họ tất tả đi chợ, quay cuồng nấu ăn, mệt phờ người lau dọn giặt giũ chỉ để người đời khen, chỉ để chồng bảo “em tài quá, cái gì cũng tự làm được” mà quên mất rằng nếu “giả dại” không biết vài thứ thì cuộc sống hôn nhân của họ đã thú vị hơn nhiều.

Đừng ngần ngại nhờ chồng chặt giúp con gà vì “tay em yếu quá không chặt nổi, anh giúp em nhé”, hay nhờ chồng nấu giúp nồi cơm “anh cắm cơm giúp em nhé, em đang nhỡ tay rửa rau”… hãy phân chia nhiệm vụ cho chồng, hãy nhờ vả để chàng biết chia sẻ việc nhà với vợ thay vì gồng mình làm siêu nhân. Đến khi quá mệt mỏi, quá áp lực, quá sức chịu đựng lại hằn học, đổ thừa thì chồng đã quen ỷ lại vào vợ, đã quen lười nhác.

Đừng bao giờ làm lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, nếu không dù yêu đến mấy chàng cũng rời khỏi cuộc đời của bạn ngay thôi - Ảnh minh họa: Internet

Không nói xấu chồng với bất cứ ai

Dù là bố mẹ, anh chị em hay bạn thân thì bạn cũng không nên kể xấu chồng. Bởi lẽ, đàn ông rất xem trọng sĩ diện, rất sợ bị mất mặt, nhất là trước những người thân thiết. Việc vợ chồng cãi nhau bạn cũng mang đi mách với người nhà, việc anh ấy lười chải răng bạn cũng mang đi đưa chuyện, hay việc vợ chồng giận nhau chỉ vì những điều cỏn con bạn cũng mách mẹ để tìm đồng minh thì đừng trách vì sao chồng chán.

Đừng bao giờ làm lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, nếu không dù yêu đến mấy chàng cũng rời khỏi cuộc đời của bạn ngay thôi.