Phụ nữ muốn chồng thương cả đời hãy thuộc lòng nguyên tắc 3 KHÔNG này!

Phụ nữ yêu 24/07/2018 16:28

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết lúc nào mình nên thể hiện sự thông minh, lúc nào nên vờ khờ dại để chồng vừa yêu vừa nể, cả đời quấn quýt không rời.

Đừng bao giờ tự nhận mình khôn ngoan, cũng đừng dám nhận mình khôn khéo nếu chưa biết cách giả vờ khờ dại trước chồng trong những lúc như thế này để giữ gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc chị em nhé.

Phụ nữ muốn chồng thương cả đời hãy thuộc lòng nguyên tắc 3 KHÔNG này! - Ảnh 1
Đừng nghĩ  rằng giỏi hơn chồng sẽ khiến anh ấy nể, hãy nhớ rằng chẳng cuộc hôn nhân nào có thể hạnh phúc nếu vợ cứ muốn đè đầu cưỡi cổ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không tranh hơn thua với chồng

Nếu ngày trước đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm được hiểu theo đúng nghĩa đen là đàn ông đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình, đàn bà ở nhà chăm con, vun vén mái ấm thì ngày nay đã khác. Phụ nữ thời nay cũng có công việc, có sự nghiệp, họ kiếm ra tiền, biết cách tiêu tiền và không sống bám vào đàn ông. Chính sự tự lập ấy khiến phụ nữ dù đã là vợ, đã có cho mình một bờ vai để tựa nương nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để không biến mình thành kẻ sống bám.

Tuy nhiên, mạnh mẽ, cá tính khác với việc luôn muốn tranh hơn thua với chồng. Bởi đàn ông, luôn được mặc định là trụ cột gia đình, là người bảo bọc vợ con. Họ cần sĩ diện, cần được tôn trọng để thấy rằng mình quan trọng trong cuộc sống của bạn đời. Đừng nghĩ  rằng giỏi hơn chồng sẽ khiến anh ấy nể, hãy nhớ rằng chẳng cuộc hôn nhân nào có thể hạnh phúc nếu vợ cứ muốn đè đầu cưỡi cổ chồng.

Phụ nữ muốn chồng thương cả đời hãy thuộc lòng nguyên tắc 3 KHÔNG này! - Ảnh 2
Hãy phân chia nhiệm vụ cho chồng, hãy nhờ vả để chàng biết chia sẻ việc nhà với vợ thay vì gồng mình làm siêu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Không ôm hết việc nhà vào người

Đàn bà dại nhất là khi muốn chứng tỏ mình đảm đang, khéo léo bằng cách ôm hết việc nhà vào mình. Sau giờ làm họ tất tả đi chợ, quay cuồng nấu ăn, mệt phờ người lau dọn giặt giũ chỉ để người đời khen, chỉ để chồng bảo “em tài quá, cái gì cũng tự làm được” mà quên mất rằng nếu “giả dại” không biết vài thứ thì cuộc sống hôn nhân của họ đã thú vị hơn nhiều.

Đừng ngần ngại nhờ chồng chặt giúp con gà vì “tay em yếu quá không chặt nổi, anh giúp em nhé”, hay nhờ chồng nấu giúp nồi cơm “anh cắm cơm giúp em nhé, em đang nhỡ tay rửa rau”… hãy phân chia nhiệm vụ cho chồng, hãy nhờ vả để chàng biết chia sẻ việc nhà với vợ thay vì gồng mình làm siêu nhân. Đến khi quá mệt mỏi, quá áp lực, quá sức chịu đựng lại hằn học, đổ thừa thì chồng đã quen ỷ lại vào vợ, đã quen lười nhác.

Phụ nữ muốn chồng thương cả đời hãy thuộc lòng nguyên tắc 3 KHÔNG này! - Ảnh 3
Đừng bao giờ làm lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, nếu không dù yêu đến mấy chàng cũng rời khỏi cuộc đời của bạn ngay thôi - Ảnh minh họa: Internet

Không nói xấu chồng với bất cứ ai

Dù là bố mẹ, anh chị em hay bạn thân thì bạn cũng không nên kể xấu chồng. Bởi lẽ, đàn ông rất xem trọng sĩ diện, rất sợ bị mất mặt, nhất là trước những người thân thiết. Việc vợ chồng cãi nhau bạn cũng mang đi mách với người nhà, việc anh ấy lười chải răng bạn cũng mang đi đưa chuyện, hay việc vợ chồng giận nhau chỉ vì những điều cỏn con bạn cũng mách mẹ để tìm đồng minh thì đừng trách vì sao chồng chán.

Đừng bao giờ làm lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, nếu không dù yêu đến mấy chàng cũng rời khỏi cuộc đời của bạn ngay thôi.

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận đàn ông có những tính xấu này, không chỉ khổ mình mà con cái cũng không được yên.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc cách để hôn nhân hạnh phúc bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 15 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này