Đàn bà ngoan mấy cũng được, riêng 4 điều này đừng dại ngoan kẻo chồng chán ngấy mà cặp bồ

Quá ngoan hiền chính là một trong những cái tội lớn nhất của phụ nữ khiến hôn nhân trở nên nhàm chán, khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng phải ngã vào lòng gái hư. Thế nên, chị em hãy tránh xa những sai lầm dưới đây để có một gia đình hạnh phúc viên mãn, cùng người đàn ông mình yêu tận hưởng tuổi già an yên bên nhau.

Dù yêu đến mấy đàn bà phải đủ tỉnh táo, khôn ngoan để hiểu rằng nếu cứ thỏa hiệp với chồng đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không còn xem trọng ta nữa. Bởi họ thừa biết rằng, dù có gây nên tội tày trời thì vợ cũng dễ dàng cho qua.

Phụ nữ nào cũng vì yêu mà cưới, vì muốn ở bên cạnh người đàn ông ấy cả đời mới trao thân gửi phận. Thế nhưng, bạn đừng vì yêu chồng quá mức mà có thể chấp nhận bỏ qua mọi thói hư tật xấu của chồng, chấp nhận thứ tha cho mọi lỗi lầm của anh ấy.

Đừng cố gắng ép mình thành người phụ nữ đảm đang để rồi bạn chẳng còn thời gian để chăm sóc chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Cam chịu, hi sinh quá nhiều

Trong gia đình, đàn ông được xem là trụ cột, là kinh tế chính. Phụ nữ, luôn là người chấp nhận đứng phía sau hỗ trợ chồng, chấp nhận chịu thiệt thòi nhận lấy đa phần trách nhiệm chăm sóc gia đình để đàn ông tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn đừng vì suy nghĩ ấy mà nhận lấy tất thảy mọi việc về mình, gồng gánh mọi áp lực để chồng được sung sướng.

Hãy cho đàn ông cơ hội được sẻ chia việc nhà, được xắn tay áo giúp vợ nhặt rau, dọn bỉm cho con. Đừng cố gắng ép mình thành người phụ nữ đảm đang để rồi bạn chẳng còn thời gian để chăm sóc chính mình, chẳng còn thời gian để tâm sự tỉ tê trước giờ đi ngủ với anh ấy vì đã không còn chút sức lực nào.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng, bạn đừng để tình yêu làm cho mờ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Quá tin tưởng chồng

Tất nhiên, vợ chồng muốn gắn bó dài lâu ngoài tình yêu còn cần có cả niềm tin dành cho nhau. Bởi nếu không tin tưởng, luôn nghi ngờ đối phương cắm sừng mình, luôn nghĩ chồng đang cặp bồ bên ngoài thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được một ngày hạnh phúc.

Ngược lại, việc quá tin chồng, quá tin vào những mật ngọt chót lưỡi đầu môi, tin tưởng chàng vô tội vạ mặc cho đã nhận thấy rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ là hoàn toàn sai lầm. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng, bạn đừng để tình yêu làm cho mờ mắt kẻo đến khi phát hiện mình bị bội lừa thì đã quá đớn đau.

Chỉ khi minh bạch tài chính thì bạn mới có thể tin rằng chồng không có quỹ đen để nuôi bồ nhí bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Để chồng quản lý tất cả tài sản

Ông bà ta có câu “của chồng công vợ”, phía sau thành công của người chồng là sự hỗ trợ, giúp sức thầm lặng của vợ. Đấy là những đêm chồng thức làm việc khuya vợ cũng không ngủ được mà lâu lâu lại massage cho chồng đỡ mỏi, rót cho chồng cốc nước ấm, ủi an động viên sau mỗi thất bại để chồng đủ dũng khí bắt đầu lại.

Bạn chẳng cần bắt chồng phải đưa mình giữ hết tiền, đứng tên mọi tài sản nhưng phải biết rõ hiện tại thu nhập của chồng bao nhiêu, cả hai đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Chỉ khi minh bạch tài chính thì bạn mới có thể tin rằng chồng không có quỹ đen để nuôi bồ nhí bên ngoài.