Nếu đang sống với chồng chỉ vì con, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi lớn này

Phụ nữ yêu 29/07/2018 13:10

Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, thế nên mọi người mẹ đều mong muốn con cái có một cuộc đời yên ả dẫu họ có phải hi sinh tất thảy, kể cả hạnh phúc của chính mình…

Dẫu biết con cái là nhúm ruột mình sinh ra, là mạng sống của một người mẹ nhưng có bao giờ phụ nữ tự hỏi rằng việc bạn nhẫn nhịn sống với chồng chỉ để con cái có một ngôi nhà đủ cha đủ mẹ có khiến con được hạnh phúc? Nếu đang sống với chồng chỉ vì con cái, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi lớn này.

Nếu đang sống với chồng chỉ vì con, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi lớn này - Ảnh 1
Một khi thâm tâm đàn ông không có vợ thì đàn bà dùng tất cả những gì mình có cũng chẳng thể có thêm chút hơi ấm yêu thương nào - Ảnh minh họa: Internet

Rốt cuộc, bạn có muốn mình được hạnh phúc hay không?

Cùng là phụ nữ với nhau, cùng lấy chồng sinh con cớ sao phụ nữ khác được chồng thương yêu chiều chuộng, mỗi một giây phút trôi qua đều đáng sống, tràn ngập tiếng cười. Trong khi, hôn nhân của bạn lại toàn nước mắt, là những đêm nằm bên chồng mà lòng đau như cắt, mà lệ ngập trong tim. Đàn ông vô tâm muôn đời vẫn vô tâm, vẫn mãi dửng dưng với người phụ nữ của đời mình mà thôi. Lúc đàn ông ngoại tình cũng chính là khi họ thầm thừa nhận với lòng mình rằng “tôi không còn yêu vợ nữa, tôi đã chán vợ lắm rồi”.

Đàn bà đừng mong dùng thời gian để cảm hóa một người đàn ông, cũng đừng mong con cái sẽ giúp anh ta gắn bó với gia đình hơn. Một khi tâm anh ta không có vợ thì đàn bà dùng tất cả những gì mình có cũng chẳng thể có thêm chút hơi ấm yêu thương nào.

Nếu đã nhận thấy cuộc hôn nhân này là sai lầm, nếu đã nhận ra cả hai không thể mang lại hạnh phúc cho nhau thì đàn bà hãy dũng cảm đặt dấu chấm hết. Đừng dây dưa thêm ngày nào nữa, cũng đừng phí hoài thanh xuân cho người đàn ông không xứng đáng bởi bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được hạnh phúc, được sống là chính mình thay vì co mình trong kén như hiện tại.

Nếu đang sống với chồng chỉ vì con, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi lớn này - Ảnh 2
Con cái, dù ngây thơ khờ khạo đến mấy cũng thừa nhạy cảm để nhận ra mái ấm của gia đình từ lâu đã không còn ấm, đã lạnh băng tự bao giờ - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ giả vờ hạnh phúc liệu có lừa được con cái cả đời?

Rất nhiều cặp đôi dù đã cạn tình cạn nghĩa, dù đã chẳng còn chút vấn vương nào với nhau nhưng họ vẫn ngầm thỏa thuận sẽ duy trì mái ấm ảo cho con cái có đủ mẹ đủ cha. Tất nhiên, mong muốn con cái được lớn lên trong một gia đình vẹn tròn là hoàn toàn chính đáng, bởi cha sẽ là người dạy con những điều mới mẻ, giúp con khám phá thế giới này. Mẹ, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và tỉ tê với con mọi điều trong cuộc sống.

Thế nhưng đàn bà ơi, bạn có dám chắc mình sẽ đóng kịch được với con cả đời hay không, rằng con cái chẳng đủ tinh tế để nhận ra những giả dối, giượng ép giữa mẹ và cha? Không đâu, đóng kịch mãi cũng sẽ khiến bạn mệt mỏi, khiến con tim bạn rệu rã chán chường. Con cái, dù ngây thơ khờ khạo đến mấy cũng thừa nhạy cảm để nhận ra cha mẹ mình không hề yêu thương nhau, rằng mái ấm của gia đình từ lâu đã không còn ấm, đã lạnh băng tự bao giờ.

Thế nên, sao bạn không sống thật với cảm xúc của chính mình, sao không từ tốn nói cho con hiểu rằng bố mẹ dù không còn yêu thương nhau nhưng bố mẹ luôn yêu thương con, mãi yêu thương con. Và tất nhiên, con có quyền được biết sự thật này, để mai sau, con biết cách sống cho mình, sống hạnh phúc.

Nếu đang sống với chồng chỉ vì con, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi lớn này - Ảnh 3
Thay vì chờ chồng bỏ, sao bạn không dám đặt bút vào tờ đơn ly hôn rồi đưa chồng ký, sao không giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Lòng kiên nhẫn của đàn ông là có hạn, bạn đã chuẩn bị tâm lý cho việc chồng sẽ rời bỏ mình chưa?

Chồng bạn có thể chấp nhận duy trì hôn nhân ở hiện tại nhưng bạn có dám chắc anh ấy sẽ chấp nhận sống như thế cả đời? Một khi vợ chồng đã lạnh nhạt với nhau thì đàn ông nào cũng muốn có cho mình một nửa yêu thương, cũng muốn có một người phụ nữ đi cùng mình đến cùng trời cuối đất.

Thay vì chờ chồng bỏ, sao bạn không dám đặt bút vào tờ đơn ly hôn rồi đưa chồng ký, sao không giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt, sao không chủ động thay vì để mình bị đưa vào thế bị động rời khỏi người đàn ông hiện tại.

Dẫu biết cuộc sống hậu ly hôn không hề êm đềm, dẫu biết một thân một mình bươn chải với đời lắm lúc sẽ tủi thân. Nhưng ít ra, ly hôn sẽ cho bạn cơ hội được yêu lấy chính mình, được làm lại cuộc đời, được sửa chữa sai lầm ở cuộc hôn nhân cũ.

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