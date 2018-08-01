Phụ nữ không làm được 4 điều này, đừng trách vì sao chồng cặp bồ bên ngoài, ruồng bỏ vợ con

Nếu không làm được những điều này cho chồng, phụ nữ đừng hỏi vì sao chồng ngoại tình , chẳng còn thiết tha gì vợ con nữa.

Chị em không hiểu rằng, dù lấy nhau 1 năm hay 10 năm thì mọi đàn ông đều mong muốn vợ đủ tinh tế để thấu hiểu tâm can của mình. Đủ quan tâm để nhận ra những khác lạ, những nỗi buồn và cả những lo lắng nơi chồng để kịp thời sẻ chia. Có cùng nhau vượt qua dông bão, cùng nhau đi qua những khốn khó vợ chồng mới gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn.

Phụ nữ khi yêu nhu mì, hiền dịu bao nhiêu thì sau khi kết hôn lại thô lỗ, cộc cằn bấy nhiêu. Những lời dễ nghe, những quan tâm chăm sóc được thay bằng sự hằn học, vô tâm. Lúc này, bạn chẳng còn xem chồng là tất cả những gì mình đang có nữa. Thay vào đó là suy nghĩ, chồng đã là chồng của mình rồi, cần gì phải câu nệ tiểu tiết.

Phụ nữ lấy chồng, dù anh ấy giàu có đến mấy bạn cũng phải có cho mình một công việc, phải tự kiếm ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

2. Làm ra tiền, không ỷ lại vào chồng

Đời người phụ nữ, dù mạnh mẽ cá tính đến mấy cũng cần có một bờ vai để tựa vào, một cây tùng cây bách để bảo vệ chở che suốt đời. Thế nhưng, phụ nữ muôn đời chỉ nên xem đàn ông, xem chồng là chỗ dựa tinh thần. Đừng bao giờ dại dột xem bạn đời là chỗ dựa tài chính, là người để ta sai khiến, ỷ lại.

Phụ nữ lấy chồng, dù anh ấy giàu có đến mấy bạn cũng phải có cho mình một công việc, phải tự kiếm ra tiền. Đừng vì lười nhác mà muốn ở nhà chồng nuôi, bốn bức tường với mắm muối dầu mỡ sẽ khiến bạn trở nên ù lì, lỗi thời. Lúc đấy, chồng dù đã từng yêu thương vợ đến mấy cũng phải chê bai, xem thường.

3. Bớt càm ràm, nhiều lời

Một người vợ quá ít nói, luôn giấu nhẹm mọi cảm xúc của mình sẽ khiến chồng lo lắng rất nhiều. Bởi khi ấy, chàng không thể hiểu được mong muốn, nguyện vọng của vợ để đáp ứng, để khiến cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc, an yên như ý.

Đàn ông trọng nhất là sĩ diện, một khi lòng tự tôn bị động chạm họ sẽ chẳng nề hà gì mà làm tổn thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vậy, nếu vợ thường xuyên cằn nhằn, thường lôi chuyện cũ ra đay nghiến chồng mỗi khi cự cãi, mâu thuẫn thì hỏi sao chồng không bực dọc. Đàn ông trọng nhất là sĩ diện, một khi lòng tự tôn bị động chạm họ sẽ chẳng nề hà gì mà làm tổn thương bạn.

4. Biết đòi hỏi, làm nũng chồng

Phụ nữ quá ngoan sẽ khiến đàn ông chán, quá hiền sẽ khiến đàn ông lấn lướt mà làm liều. Là một người vợ khôn ngoan, bạn hãy đủ mềm yếu để nũng nịu khi bên chồng. Đừng ngần ngại đưa ra những đỏi hỏi, bắt anh ấy phải yêu chiều bạn bởi đấy chính là cơ hội giúp những khô khan, cứng cắn trong đàn ông được tan chảy, là cơ hội để họ thể hiện tình yêu chất chứa trong lòng mình.