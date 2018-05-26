4 bài học ‘ĐẮT ĐỎ’ giúp phụ nữ có hôn nhân như ý, cuộc sống hạnh phúc...

Phụ nữ yêu 26/05/2018 09:57

Là phụ nữ, nếu bạn hi sinh càng nhiều sẽ nhận lại càng ít bởi những người đã quen được bạn đối xử tử tế đã xem việc bạn phải hi sinh là chuyện đương nhiên.

Nếu muốn có cuộc sống hôn nhân viên mãn, một cuộc đời hạnh phúc phụ nữ đừng bao giờ bỏ qua 4 bài học đắt giá dưới đây.

4 bài học ‘ĐẮT ĐỎ’ giúp phụ nữ có hôn nhân như ý, cuộc sống hạnh phúc... - Ảnh 1
Đàn bà đừng chờ đợi để được sống cho mình, hãy nghĩ rằng mọi thời điểm đều là thích hợp cho việc tận hưởng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

1. Hãy sống cho chính mình, đừng sống vì người khác

Rất nhiều phụ nữ bước chân vào hôn nhân với áp lực phải trở nên đảm đang, hiểu chuyện để làm vừa lòng tất cả các thành viên trong gia đình. Họ luôn nhẫn nhịn, nhận lấy thua thiệt để mẹ chồng vui lòng, chồng nở mày nở mặt, con cái tự hào.

Phụ nữ không biết rằng hi sinh càng nhiều sẽ nhận lại càng ít, càng gồng mình cam chịu những thiệt thòi thì người khác càng xem nhẹ bạn.

4 bài học ‘ĐẮT ĐỎ’ giúp phụ nữ có hôn nhân như ý, cuộc sống hạnh phúc... - Ảnh 2
Hãy sống tiếp cuộc đời của mình dù bạn có lấy chồng hay sinh con chăng nữa, hãy cứ tụ tập bạn bè khi muốn và yếu đuối khóc bên chúng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng bao giờ quên lãng bạn bè

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng xem hôn nhân là toàn bộ cuộc đời, hãy xem nó là một trong những phần quan trọng trong cuộc sống mà thôi. Đừng để hôn nhân điều khiển, chi phối và khiến bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian cho nó. Hãy sống tiếp cuộc đời của mình dù bạn có lấy chồng hay sinh con chăng nữa, hãy cứ tụ tập bạn bè khi muốn và yếu đuối khóc bên chúng khi cần.

Hôn nhân chính là thời điểm bạn cần có bạn bè bên mình hơn bao giờ hết. Bởi nếu quên lãng họ, đến khi khốn khó, bất hạnh bạn sẽ chẳng còn ai để tâm sự, tựa nương tâm hồn.

4 bài học ‘ĐẮT ĐỎ’ giúp phụ nữ có hôn nhân như ý, cuộc sống hạnh phúc... - Ảnh 3
Phụ nữ nên có một khoản tiền tiết kiệm cho riêng mình để nhỡ đâu có ngày chồng thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Phải có một khoản tiền tiết kiệm

Khi cưới nhau các cặp đôi thường gom chung tiền của hai vợ chồng thành quỹ tài chính cho cả gia đình. Và phụ nữ vốn đã được phong là người biết vun vén sẽ dốc hết lòng tiết kiệm chi tiêu với mong muốn cùng chồng gầy dựng cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Thế nhưng phụ nữ ơi, mỗi tháng các ông chồng chỉ việc quẳng cho vợ một khoản tiền cố định rồi mặc cho vợ tự xoay sở, trong khi bạn nhịn ăn nhịn mặc để gom góp tiền thì đàn ông lại luôn cố gắng giấu bớt tiền để tự do tiêu xài. Vậy nên, bạn nên có một khoản tiền tiết kiệm cho riêng mình để nhỡ đâu có ngày chồng thay lòng đổi dạ mang hết bạc tiền cho nhân tình thì bạn vẫn có tiền thủ thân.

4. Đừng hằn học với đời

Những tranh cãi, mâu thuẫn hay tranh chấp trong cuộc sống hôn nhân lẫn ngày thường dễ khiến người phụ nữ “phát điên”. Họ trở nên nhạy cảm đến mức muốn thiêu rụi và tuyên chiến với cả thế giới mà không biết rằng những hành động tiêu cực sẽ khiến cuộc sống của họ rơi vào bế tắc.

Phụ nữ muốn có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc hãy cố gắng giữ cho tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Đừng nóng giận với người, đừng cay nghiệt với đời.

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