Phụ nữ muốn có hôn nhân hạnh phúc đến già chỉ cần nhớ 4 chữ KHÔNG này là đủ

Thay vì mải ước ao với hạnh phúc của người khác chị em chỉ cần nắm chắc nguyên tắc 4 KHÔNG sau chồng sẽ yêu thương hết mực, một lòng chung thủy.

Mỗi người đàn ông đều rất xem trọng sĩ diện, thế nên khi bị vợ mang ra so sánh với đàn ông khác họ sẽ cảm thấy rất khó chịu vì bị xem thường. Thay vì nói những câu như “anh không lãng mạn như chồng chị A được à?”, “anh có thể chăm làm việc nhà như chồng cái B được không?” bạn hãy khéo léo đưa ra những mong muốn với chồng như “anh giúp em việc nhà nhé, một mình em làm không xuể”. Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” quả không sai bao giờ.

Tính dục chính là chất keo gắn kết hôn nhân, nhờ nó mà vợ chồng thêm gắn bó, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Thế nên, chị em đừng bao giờ xem nó là nghĩa vụ mà hãy tận hưởng niềm vui từ chuyện ái ân. Hãy nói cho chồng biết mình muốn gì, thích gì và điều gì có thể làm mình hạnh phúc. Chỉ khi cả hai cùng cho đối phương biết những gì mình cần thì người còn lại mới biết họ phải làm gì.

Việc im lặng chấp nhận những điều mình không thích, không dám đòi hỏi khi lên giường là dấu hiệu của việc không hòa hợp gối chăn. Đây chính là một trong những nguyên nhân phổ biến đẩy hôn nhân đến bờ vực.

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng nỗ lực để làm người vợ hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

3. Không ôm hết việc nhà vào người

Một người phụ nữ giỏi giang, khéo léo vun vén việc nhà là hình tượng người vợ nhiều chị em cố gắng đạt được. Thế nhưng phụ nữ ơi, bên đời bạn đã có một bờ vai rộng, một vòng tay ấm, một trái tim chan chứa yêu thương thì hà cớ gì bạn lại phải tự đày ải mình trở nên hoàn hảo, trở nên mạnh mẽ để làm gì.

Phụ nữ hay đàn ông cũng có công việc công sở như nhau, khi trở về nhà đấy chính là giây phút vợ chồng được gần gũi, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống, kể cả việc nhà. Hãy cho chồng cơ hội cùng làm việc nhà, cùng hiểu thấu những vất vả, mệt mỏi mà vợ phải chịu thay vì ôm hết khổ cực vào người rồi đến một hôm lại kiệt quệ vì quá tải.

4. Không nghỉ làm ở nhà chờ chồng nuôi

Hôn nhân là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, khoảnh khắc nắm tay nhau bước vào lễ đường là lúc phụ nữ hiểu rằng mình sẽ dành khoảng đời còn lại để tận hưởng hạnh phúc với người đàn ông mình gọi là chồng. Thế nhưng, phụ nữ chớ dại nghe lời chồng nghỉ làm ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. “Ở nhà chồng nuôi” nghe có vẻ sung sướng nhưng đấy chính là ngục tù nhốt người phụ nữ trong bốn bức tường với mắm muối, cơm canh, lau dọn.

Khi ấy bạn chẳng có cơ hội được mặc đồ đẹp ra đường, không được mở rộng mối quan hệ, càng không thăng tiến sự nghiệp. Nếu khoảng cách của vợ - chồng càng xa thì nguy cơ chồng ngoại tình càng cao đấy chị em ạ.