Đây chính là 4 ‘liều thuốc’ giúp hôn nhân hạnh phúc cả đời, quan trọng nhất là cái thứ 2

Phụ nữ yêu 09/05/2018 15:38

Không phải tình dục, đây mới là 4 điều giúp hôn nhân của bạn hạnh phúc ngút trời, chồng cả đời chung thủy, không bao giờ ngoại tình.

Nếu nghĩ chỉ cần giỏi “chuyện ấy” thì có thể giữ chân chồng cả đời thì bạn đã nhầm. Thực chất, một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc, ấm êm và bền vững thì cần phải có 4 “liều thuốc” này.

Đây chính là 4 ‘liều thuốc’ giúp hôn nhân hạnh phúc cả đời, quan trọng nhất là cái thứ 2 - Ảnh 1
Chỉ khi dành cho nhau sự tôn trọng vợ chồng bạn mới mong có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sự tôn trọng

Vì yêu mà hai cá thể khác biệt muốn chung sống bên nhau, gắn bó với nhau cả đời. Thế nhưng, tình yêu chỉ là nền tảng của hôn nhân, muốn giữ được cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững bạn cần có sự tôn trọng dành cho bạn đời.

Sự tôn trọng giúp cả hai không bao giờ có những hành động quá khích, xâm hại đến nhân phẩm của bạn đời. Sự tôn trọng giúp bạn biết cách kiểm soát cảm xúc, tự căn chỉnh để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và tất nhiên, nhờ sự tôn trọng mà vợ chồng trân trọng hôn nhân của mình, ra sức vun vén để cuộc sống chung trở nên thi vị, ấm êm.

Đây chính là 4 ‘liều thuốc’ giúp hôn nhân hạnh phúc cả đời, quan trọng nhất là cái thứ 2 - Ảnh 2
Hãy cân nhắc thật cẩn thận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi lúc này bạn không còn độc thân nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sự cân nhắc

Trước khi đưa ra bất cứ một quyết định nào vợ chồng cần bàn bạc, thảo luận với nhau thật cẩn thận. Đơn giản là bởi, khi đã là một gia đình thì mỗi việc bạn làm đều ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cả hai. Ví như việc bạn muốn cho bạn bè mượn tiền, muốn tặng bố mẹ một món tiền nhân ngày mừng thọ hay muốn mua sắm thứ gì trong nhà thì bạn cần trao đổi với bạn đời để đối phương thấy mình được trân trọng.

Sự thân mật

Muốn hôn nhân lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn như thuở còn son vợ chồng bạn đừng ngần ngại dành co nhau những ấp ôm, những cử chỉ dịu dàng. Đừng quên dành cho nhau những lời yêu thương, những vòng tay ôm siết, những nụ hôn bất ngờ và lời tạm biệt khi rời khỏi nhà lúc sáng mai. Từng chút từng chút một, những yêu dấu ấy sẽ khiến hai bạn nhớ nhau cả ngày và chỉ mong được bên nhau khi trở về nhà. Dẫu chỉ cùng nhau ăn tối, dọn dẹp và nằm ườn xem ti vi đã thấy ấm lòng.

Đây chính là 4 ‘liều thuốc’ giúp hôn nhân hạnh phúc cả đời, quan trọng nhất là cái thứ 2 - Ảnh 3
Sự chân thật sẽ khơi gợi được lòng tin yêu, giúp niềm tin vợ chồng bạn dành cho nhau thêm vững chắc, kiên cố - Ảnh minh họa: Internet

Sự thẳng thắn

Đã là vợ chồng với nhau, dù có chuyện khó nói đến mấy thì bạn vẫn cứ nên nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm. Sự chân thật sẽ khơi gợi được lòng tin yêu, giúp niềm tin vợ chồng bạn dành cho nhau thêm vững chắc, kiên cố.

Rồi bạn sẽ thấy, nào phải tình dục, sự ngay thẳng mới là chất keo gắn kết hai con người với nhau, giúp xóa bỏ mọi nghi kỵ, hờn ghen hiệu quả nhất. 

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