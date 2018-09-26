Chồng ngoại tình, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 điều này trước khi quyết định thứ tha hay ly hôn

Phụ nữ yêu 26/09/2018 15:16

Trước khi bỏ chồng, đàn bà nào cũng phải tự hỏi mình những điều này để nửa đời sau không phải hối hận vì quyết định hôm nay.

Đừng dọa ly dị chồng cho “sang mồm”, bởi lẽ bạn sẽ không đoán trước được cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu bỏ chồng khi chưa chuẩn bị hành trang để sống đời đơn thân.

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Chồng ngoại tình, phụ nữ có thể vì yêu mà cho anh ấy một cơ hội để làm lại từ đầu, để cùng nhau vun vén cho mái ấm an yên, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn còn yêu chồng hay không

Tình yêu là nền tảng quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân. Nó khiến người ta thấy cần nhau, sẵn sàng bao dung, tha thứ cho đối phương vì vẫn còn muốn níu giữ gia đình, vẫn muốn kề cận. Chồng ngoại tình, phụ nữ có thể vì yêu mà cho anh ấy một cơ hội để làm lại từ đầu, để cùng nhau vun vén cho mái ấm an yên, hạnh phúc.

Ngược lại, nếu con tim đã nguội lạnh, đã không còn lý do để chung sống với chồng thì đàn bà đừng cố gắng chịu đựng thêm nữa. Thà đau một lần rồi thôi, chấm dứt cuộc hôn nhân thất bại để được là chính mình thay vì nép mình sống vì người khác.

Chồng ngoại tình, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 điều này trước khi quyết định thứ tha hay ly hôn - Ảnh 2
Nếu đã cố gắng níu giữ, nỗ lực hàn gắn nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình thì dừng lại là điều hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao bạn muốn ly dị

Đàn bà đừng bao giờ  mang việc ly dị ra hù dọa chồng mỗi khi cự cãi, hờn ghen. Cũng đừng vội vàng ký vào đơn ly hôn khi bản thân mình còn nuối tiếc vì đã chưa thực sự ra sức cứu vãn nó. Hãy cho chồng, cũng như cho chính mình được chất vấn lương tâm, suy nghĩ về tầm quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình đã.

Hãy nhớ rằng, ly hôn chỉ giúp bạn không phải sống chung với người đàn ông bạn không còn yêu, không còn hạnh phúc chứ không thể khiến cuộc đời bạn bước sang trang mới. Nếu đã cố gắng níu giữ, nỗ lực hàn gắn nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình thì dừng lại là điều hiển nhiên. Đời đàn bà có hạnh phúc, tươi vui và thanh thản hay không là do chính thái độ sống của bạn.

Chồng ngoại tình, đàn bà hãy tự hỏi mình 3 điều này trước khi quyết định thứ tha hay ly hôn - Ảnh 3
Đàn bà muốn bỏ chồng, trước tiên phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khốn khó, gian nan khi sống đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống đơn thân hậu ly hôn chưa

Nếu đàn ông có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống độc thân sau khi ly hôn, có thể thoải mái tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, chơi bời như thuở độc thân thì phụ nữ không như thế. Họ bị nỗi cô đơn hành hạ, bị sự trống vắng dằn vặt trong quá trình làm quen với quãng thời gian không có người đàn ông bên đời mình. Đấy là những đêm vừa nằm ôm con vừa khóc, là lúc bóng đèn hỏng không biết phải làm sao, vỡ ống nước không biết phải làm gì.

Đàn bà muốn bỏ chồng, trước tiên phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khốn khó, gian nan khi sống đơn thân. Hãy chắc rằng, không có anh ta đời bạn vẫn sáng tươi, vẫn có thể tự làm chủ đời mình.

Quan trọng nhất, một khi đã đặt bút ký vào đơn ly hôn đàn bà đừng mang theo những oán hận, cay nghiệt với người chồng cũ theo mình. Hãy buông bỏ những hằn học, hãy bình thản khi đối diện với đối phương. Bởi chỉ như thế bạn mới có thể sống an yên, hạnh phúc với cuộc đời mới.

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