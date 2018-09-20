Là đàn bà, đừng bao giờ xem đàn ông là cả cuộc đời mình, cũng đừng tận tụy hi sinh quên mình để rồi cuối cùng người phải chịu thiệt thòi là bạn.

Những câu hỏi han “hôm nay anh đi làm có gì vui không, kể em nghe đi”, “em nhớ anh quá, chỉ muốn ôm anh ngây bây giờ thôi”, “dạo này anh vất vả quá, em thương lắm”… sẽ khiến chồng bạn hạnh phúc vô vàn. Anh ấy vui bởi vợ luôn dành cho mình những cử chỉ chân thành, những chăm lo vụn vặt nhưng ấm áp yêu thương.

Hãy nhớ thuở mới yêu bạn và chồng đã chăm sóc nhau ra sao, săn đón nhau thế nào để sau khi kết hôn vẫn duy trì sự nồng nàn, lãng mạn ấy. Đàn ông dù vẻ ngoài cứng rắn, khô khan nhưng thực chất họ lại rất thích được vợ yêu chiều, quan tâm đến mình.

Ngược lại, nếu bạn vì nghĩ chồng đã là chồng của mình rồi, không cần phải “làm màu” hay lấy lòng anh ấy làm gì thì đã sai lầm. Sự vô tâm của vợ sẽ khiến chồng dần lạnh nhạt, xa lánh, rồi sẽ đến lúc chàng vì chán vợ mà ngoại tình lúc nào không hay.

Tự chủ tài chính đồng nghĩa với việc tự chủ đời mình, để sau này, lúc cơm không lành canh không ngọt chồng cũng không thể nói lời khinh khi, trịch thượng với bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn bám chồng

Đàn bà khôn hiểu rằng, dù có kiếm được ít tiền họ cũng phải có công việc, có đam mê, có thời gian cho sự nghiệp của riêng mình. Dù chồng có giàu sang, sung túc đến mấy vợ khôn cũng không ỷ lại mà càng ra sức cố gắng để kiếm được càng nhiều tiền hơn.

Tự chủ tài chính đồng nghĩa với việc tự chủ đời mình, để sau này, lúc cơm không lành canh không ngọt chồng cũng không thể nói lời khinh khi, trịch thượng với bạn. Một khi đã tự biến mình thành người ăn bám, muốn mua gì, cần gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng bạn sẽ dần trở nên lệ thuộc, đánh mất lòng tự tôn của bản thân.

Dẫu có bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân bội lừa bạn cũng đủ sức kiến tạo một cuộc đời mới, không phải chật vật kiếm từng đồng từng cắc, khốn khó trăm bề - Ảnh minh họa: Internet

3. Không có “quỹ đen”

Người vợ nào cũng phải có cho mình một món tiền tiết kiệm mà chồng hay gia đình chồng không ai biết. Đấy chính là khoản tiền giúp bạn có thể xoay xở trong những tình huống cấp bách, cũng là cách để bạn chừa đường lui cho mình sau này.

Để khi chẳng may chồng ngoại tình, mang hết tiền của trong nhà dâng cho nhân tình bạn cũng không lâm vào cảnh trắng tay. Để dẫu có bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân bội lừa bạn cũng đủ sức kiến tạo một cuộc đời mới, không phải chật vật kiếm từng đồng từng cắc, khốn khó trăm bề.