5 sai lầm phổ biến khiến chị em tự tay dâng chồng cho đàn bà khác

Nếu không muốn tự tay dâng chồng cho đàn bà khác chị em chớ dại phạm phải những sai lầm đắt giá này.

Lấy chồng, sinh con nhưng phụ nữ nhất định không được bỏ bê bản thân. Bạn phải luôn xinh đẹp, thơm tho và hấp dẫn để chồng luôn mong được về nhà sau giờ tan tầm, mong được nằm bên vợ mỗi đêm và thì thầm vào tai vợ những lời đường mật. Nếu để bản thân trở nên luộm thuộm, nhếch nhác và kém sắc nghiêm trọng thì việc chồng chán vợ là điều hiển nhiên.

Tận tụy hi sinh cho chồng con sẽ khiến phụ nữ được người đời khen ngợi, hai bên nội ngoại tán dương nhưng chồng lại không hề tán thưởng. Đàn ông nào cũng thích được vợ nuông chiều, cung phụng nhưng họ lại cực ghét một người vợ vì chồng con mà buông thả với chính mình.

Phụ nữ yêu chồng, thương chồng nhưng đừng tin tưởng chồng tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

2. Tin tưởng chồng tuyệt đối

Niềm tin luôn là yếu tố tiên quyết để gầy dựng, giữ gìn một mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân. Phụ nữ yêu chồng, thương chồng nhưng đừng tin tưởng chồng tuyệt đối. Hãy biết ngờ vực khi cần, đưa ra những nghi vấn khi nhận thấy có những điều không minh bạch. Đây mới là cách giúp hai bạn càng tin yêu, khắng khít hơn thay vì mù quáng tin tưởng để đến khi phát hiện mình bị cắm sừng thì đã không thể cứu vãn hôn nhân.

Nếu phụ nữ cứ im lặng cam chịu những vô lý, sai lầm của chồng lâu dần sẽ khiến anh ấy tự cho mình là đúng - Ảnh minh họa: Internet

3. Nhún nhường chồng trong mọi điều

Khi vợ chồng cãi nhau, phụ nữ khôn ngoan sẽ không cãi tay đôi mà cố gắng nhẫn nhịn, giữ im lặng. Họ chờ đến khi chồng bình tĩnh, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống mới ngồi phân tích phải trái đúng sai. Cách hành xử này khiến đàn ông rất nể phục, kiêng dè.

Ngược lại, nếu phụ nữ cứ im lặng cam chịu những vô lý, sai lầm của chồng lâu dần sẽ khiến anh ấy tự cho mình là đúng. Họ lấn lướt, giành phần hơn và gia trưởng đến mức thấy vợ nhạt nhẽo, vô dụng mà ruồng bỏ.

Khiến chồng phải xấu hổ trước người đời, tự ti trước hàng xóm láng giềng và những người quen biết thì người chịu thiệt chính là vợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Kể xấu chồng với thiên hạ

Người xưa có câu “tốt khoe xấu che”, trong đời sống hôn nhân phụ nữ hãy thuộc lòng câu này. Dù có cãi nhau với chồng, dù chồng có làm mình buồn phiền ra sao, anh ấy có phạm phải sai lầm lớn thế nào cũng đừng vội lu loa với thiên hạ.

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng muốn bảo vệ danh dự của mình. Khiến chồng phải xấu hổ trước người đời, tự ti trước hàng xóm láng giềng và những người quen biết thì người chịu thiệt chính là vợ.

Bạn không cần phải nấu ăn ngon nhưng nhất định phải nấu ngon những món chồng thích - Ảnh minh họa: Internet

5. Nấu ăn quá dở

Là vợ, bạn không cần phải nấu ăn ngon nhưng nhất định phải nấu ngon những món chồng thích. Đừng tiếc thời gian, tiền bạc để học một khóa nữ công gia chánh, cũng đừng dại dột nghĩ rằng nấu ăn dở thì cả nhà đi ăn hàng, mình đỡ vất vả.

Không phải tự nhiên mà bữa cơm gia đình được xem là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp vợ chồng con cái trân trọng tình thân. Bởi dù có vụng về, có không đẹp mắt thì hương vị của bữa cơm nhà vẫn là duy nhất, không lẫn vào đâu được.