Người chồng thế này sẽ không bao giờ thèm “của lạ”, càng về già càng yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Ngược lại, một người chồng luôn giữ mình khi uống rượu bia, luôn biết điểm dừng vì chăm lo cho sức khỏe , vì không muốn vợ phải chong đèn chờ hay bồn chồn không yên chính là người đàn ông “vàng mười”. Họ luôn ý thức được rằng, nếu mất đi sự tỉnh táo thì con người có thể làm những điều ngoài tầm kiểm soát. Cách để không phạm phải sai lầm là đừng cho mình cơ hội được sai. Người chồng này sẽ không bao giờ phản bội vợ, càng không bị gái lạ dụ dỗ nên vợ có thể hoàn toàn yên tâm.

Muốn biết một người đàn ông có trách nhiệm hay không hãy nhìn vào cách anh ta uống rượu bia. Một người vô trách nhiệm sẽ mặc sức chén thù chén tạc, vì ham vui, ham thể hiện bản lĩnh mà uống vô tội vạ đến khi say mèm không còn biết gì mới ngừng. Họ mặc cho vợ ở nhà ngóng trông mỏn mỏi, mặc cho vợ lo lắng khôn nguôi cũng chẳng bận tâm.

Một người chồng sau giờ tan tầm về ngay với vợ con bên những món ăn vợ nấu là người vô cùng tâm lý, trân trọng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Thích ăn cơm vợ nấu

Bữa cơm gia đình không chỉ là thời gian vợ chồng hỏi han về một ngày của nhau mà còn khiến các cặp đôi thêm hạnh phúc, là bài học dạy con cái về tình thân.

Một người chồng sau giờ tan tầm bỏ ngoài tai những lời mời mọc, rủ rê của bạn bè, đồng nghiệp với những cuộc vui mà về ngay với vợ con bên những món ăn vợ nấu là người vô cùng tâm lý, trân trọng bạn đời.

Quan tâm đến vợ

Những người chồng vô tâm thường chẳng mấy khi nhận ra vợ mới đổi kiểu tóc, mua một chiếc váy xinh hay có mùi nước hoa quyến rũ. Họ để người phụ nữ của mình cô quạnh, đơn độc trên chiếc giường của cả hai. Có chồng, nhưng chẳng bao giờ nhận được sự chăm sóc, hỏi han từ chồng.

Ngược lại, một người chồng yêu vợ, chung thủy sẽ luôn nhận thấy những thay đổi dù là nhỏ nhất ở bạn đời. Ngay cả việc bạn đang có tâm sự, đang lo nghĩ điều gì anh ấy chỉ cần nhìn ánh mắt đã đoán biết chứ chẳng cần cất lời hỏi.

Nếu chồng bạn không nề hà bất cứ việc gì, từ nấu ăn, giặt giũ cho đến rửa chén, lau nhà hoặc chăm con thì chàng rất yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

San sẻ việc nhà với vợ

Việc nhà là việc của cả vợ và chồng, là trách nhiệm chung mà mỗi cặp đôi đều phải tự ý thức điều ấy. Nếu chồng bạn không nề hà bất cứ việc gì, từ nấu ăn, giặt giũ cho đến rửa chén, lau nhà hoặc chăm con thì chàng rất yêu thương bạn.

Vì muốn vợ có thời gian chăm sóc bản thân, có thời gian sống tiếp cuộc đời của mình mà không bị trói buộc bởi quá nhiều trách nhiệm nên người chồng yêu vợ sẽ tình nguyện chia sẻ mọi điều, chẳng riêng gì việc nhà. Tất nhiên, yêu vợ đến mức ấy thì đừng mơ có chuyện anh ấy ngoại tình.