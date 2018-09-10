Dù muốn thì những cô nàng độc thân cũng không bao giờ có được sự hấp dẫn "chết người" như phụ nữ một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hậu ly hôn, phụ nữ thú vị, cuốn hút và đặc biệt hơn rất nhiều so với những cô nàng độc thân non trẻ ngoài kia. Đây chính là lý do vì sao nếu đã trót yêu một phụ nữ đã ly hôn, đàn ông sẽ bị mê hoặc cả đời.

Nếu những cô nàng còn son thích thể hiện, thích mình thật nổi bật giữa đám đông mà ướm lên mình những bộ quần áo màu sắc, đang thịnh hành thì phụ nữ đã ly hôn không như thế. Họ làm đẹp không theo trào lưu, chỉ thích những thứ thanh nhã, lịch sự nhưng vẫn giữ được nét riêng cho mình.

Chính sự tinh tế, nhã nhặn ấy khiến họ đặc biệt hơn hẳn những phụ nữ độc thân khác. Đây chính là lý do vì sao không cần khoe thân nàng cũng dễ dàng thu hút sự yêu mến của đàn ông.

Tuyệt nhiên, nàng không bao giờ dựa dẫm, càng không bao giờ có suy nghĩ ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập

Không chỉ độc lập tài chính, phụ nữ hậu ly hôn còn độc lập trong chính cuộc sống của mình. Nàng có một công việc yêu thích, biết cách quản lý tài chính để chẳng cần phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền những ngày cuối tháng mà còn có những khoản đầu tư sinh lợi.

Tất nhiên, khi yêu nàng vẫn dịu dàng e ấp, vẫn làm nũng và muốn được nuông chiều và chăm sóc người đàn ông mình yêu tử tế. Tuyệt nhiên, nàng không bao giờ dựa dẫm, càng không bao giờ có suy nghĩ ăn bám. Đây chính là điểm khiến đàn ông thích thú, càng ngày càng say mê họ.

Nếu muốn có được nàng đàn ông hãy học cách sống hòa bình với con người thật của nàng - Ảnh minh họa: Internet

Có cái tôi của chính mình

Không cố gắng thay đổi chính mình để làm hài lòng người khác, cũng không tự ép buộc mình phải sống khác đi vì bất cứ ai, kể cả đàn ông. Đàn bà một đời chồng có lòng tự tôn của mình, họ yêu bản thân đến thiết tha và hài lòng với chính mình.

Đàn ông sẽ không bao giờ có thể nhân danh tình yêu mà bắt nàng phải làm những điều nàng không muốn. Ngược lại, nếu muốn có được nàng đàn ông hãy học cách sống hòa bình với con người thật của nàng.

Nàng biết cách khiến câu chuyện trở nên cuốn hút, khiến nụ cười của mình mê hoặc người đối diện, biết im lặng đúng lúc, cất lời khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu rõ tâm lý đàn ông

Vì đã từng yêu, từng kết hôn, từng đổ vỡ, từng trải qua rất nhiều đớn đau dằn vặt nên nàng có rất nhiều hiểu biết về tâm lý của đàn ông. Nàng biết cách khiến câu chuyện trở nên cuốn hút, khiến nụ cười của mình mê hoặc người đối diện, biết im lặng đúng lúc, cất lời khi cần.

Vừa gần vừa xa, vừa nắm vừa buông nên tự bao giờ nàng đã trói chặt trái tim của người đàn ông lúc nào không hay.