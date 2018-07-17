Đời đàn bà, muốn không phải khổ vì chồng vì con hãy thuộc lòng 5 bài học ‘đắt giá’ này

Thay vì phó thác đời mình cho số mệnh, thay vì buông xuôi mặc cho dòng đời đưa đẩy đàn bà hãy tự quyết định số phận của mình. Hãy học cách đối nhân xử thế, biết khi nào cần nắm lúc nào cần buông và biết những điều không bao giờ được làm trong đời thì bạn mới có được cuộc sống hạnh phúc, an yên.

Trong hôn nhân cũng thế, mỗi khi vợ chồng bất hòa bạn đừng vì cái tôi mà gân cổ cãi cùn với chồng. Hãy để anh ấy thấy rằng, bạn đủ chững chạc, trưởng thành để chàng có thể tin tưởng, con cái có thể có tấm gương tốt để noi theo.

Là con người ai cũng có thể mắc phải sai lầm, thế nên thay vì bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác, không bao giờ chấp nhận mình sai phụ nữ hãy dũng cảm nhìn thẳng vào khiếm khuyết hay lỗi lầm của mình. Hãy thẳng thắn nhận sai, hãy tiếp thu ý kiến của mọi người để nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày. Chỉ khi ấy bạn mới biết cách khiến cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng.

2. Đừng để bóng đen của quá khứ cướp đi tương lai tươi sáng

Quá khứ là những điều đã qua, dẫu có đớn đau đến mấy thì nó đã là dĩ vãng, đã qua rồi nên bạn đừng bao giờ nhốt mình trong đấy. Hãy gấp gọn những mảng kí ức ấy vào một góc trong tâm hồn để đủ lí trí để phấn đấu mỗi ngày cho cuộc sống ở hiện tại.

Nếu chồng làm điều gì có lỗi với bạn trong quá khứ, một khi đã quyết định thứ tha đàn bà đừng bao giờ nhắc lại dẫu chỉ một lần. Nếu con cái từng phạm lỗi, bạn đừng mãi đay nghiến trẻ mỗi khi trẻ lặp lại lỗi lầm ấy. Hãy cho chính mình và gia đình cơ hội được vẽ nên một trang mới tươi sáng của đời người thay vì luẩn quẩn trong những buồn thương u ám.

Bạn chỉ cần cho con cơ hội được học tập tốt nhất, có một lí lịch trong sạch để không phải xấu hổ khi nhắc đến cha mẹ mình là đủ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng quá o bế, cưng chiều con cái

Là mẹ, bạn đừng cho con cái quá nhiều, đừng dọn sẵn cho con một cuộc sống quá đủ đầy. Bạn chỉ cần cho con cơ hội được học tập tốt nhất, có một lí lịch trong sạch để không phải xấu hổ khi nhắc đến cha mẹ mình là đủ.

Con muốn có nhà, có xe hãy tự cậy vào sức mình để tự mua, tự sắm. Trẻ không bao giờ được quyền vòi vĩnh, ỷ lại vào gia đình. Chỉ như thế bạn mới có thể tôi luyện cho con mình tinh thần cầu tiến, sống trách nhiệm và có ý chí vươn lên.

4. Chăm sóc chồng con mà quên mất chính mình

Phụ nữ lấy chồng thường tập trung sức lực để chăm chồng chăm con. Họ dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp và “hầu” chồng con từng chút một. Họ quên mất rằng, việc mải miết hi sinh khiến họ quên mất cuộc đời mình lúc nào không hay.

Vậy nên, dù yêu chồng thương con đến mấy phụ nữ cũng không được quên yêu thương chính mình. Hãy khiến cho bản thân thật vui vẻ, xinh đẹp và khỏe mạnh.

Xây một ngôi nhà quá rộng nhưng phải nai lưng trả nợ, phải canh cánh nỗi lo tiền bạc đến cuối đời sẽ khiến bạn chẳng có chút thời gian nào để hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng trút hết tiền dành dụm cả đời hay vay mượn để xây một ngôi nhà quá lớn

Người ta vẫn nói “ăn nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu”, đừng bao giờ thắt lưng buộc bụng dành dụm cả đời chỉ để xây một ngôi nhà lớn, để được nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhà, chỉ cần đủ ấm cúng, đủ phục vụ cho sinh hoạt của gia đình.

Xây một ngôi nhà quá rộng nhưng phải nai lưng trả nợ, phải canh cánh nỗi lo tiền bạc đến cuối đời sẽ khiến bạn chẳng có chút thời gian nào để hưởng thụ cuộc sống, để được thanh thản sống.